ആഗോള ഊർജ്ജ പ്രതിസന്ധി; സുരക്ഷാ വാഹനങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറച്ച് മോദിയും അമിത് ഷായും
ഇന്ധന ഉപഭോഗം കുറയ്ക്കാനും ഊർജ്ജ സംരക്ഷണ രീതികൾ സ്വീകരിക്കാനും പൗരന്മാരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഹൈദരാബാദിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നടത്തിയ അഭ്യർത്ഥനയ്ക്ക് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് ഈ നടപടി.
Published : May 13, 2026 at 11:33 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: പശ്ചിമേഷ്യൻ പ്രശ്നം മൂലമുണ്ടായ ആഗോള ഊർജ്ജ പ്രതിസന്ധിയെ തുടർന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി സുരക്ഷാ വാഹനവ്യൂഹത്തിൻ്റെ എണ്ണം കുറച്ചു. ഗുജറാത്ത്, അസം സന്ദർശന വേളയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ വാഹന വ്യൂഹത്തിൻ്റെ എണ്ണം കുറവായിരുന്നു. ചെലവ് ചുരുക്കലിൻ്റേയും ഇന്ധന സംരക്ഷണത്തിൻ്റേയും ഭാഗമായാണ് ഈ നീക്കം. ഇന്ധന ഉപഭോഗം കുറയ്ക്കാനും ഊർജ്ജ സംരക്ഷണ രീതികൾ സ്വീകരിക്കാനും പൗരന്മാരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഹൈദരാബാദിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നടത്തിയ അഭ്യർത്ഥനയ്ക്ക് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് ഈ നടപടി.
ബുധനാഴ്ച പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ദേശീയ തലസ്ഥാനത്ത് രണ്ട് എസ്കോർട്ട് വാഹനങ്ങളിലാണ് സഞ്ചരിച്ചത്. എസ്പിജി പ്രോട്ടോക്കോൾ അനുസരിച്ച് അവശ്യ സുരക്ഷാ ഘടകങ്ങൾ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് വാഹനങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറച്ചത്. ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായും ഇതേ പാത പിന്തുടർന്നിട്ടുണ്ട്. വാഹനവ്യൂഹത്തിൻ്റെ എണ്ണം കുറച്ചെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് (എസ്പിജി) പ്രോട്ടോക്കോളിന് കീഴിൽ നിർബന്ധമാക്കിയ എല്ലാ അവശ്യ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളും തുടരുന്നുണ്ട്.
പുതിയ വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങാതെ "സാധ്യമാകുന്നിടത്തെല്ലാം" ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ വാഹനവ്യൂഹത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനും പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് നിർദ്ദേശിച്ചു. ഞായറാഴ്ച ഹൈദരാബാദിൽ നടന്ന ഒരു റാലിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്യവെ ഇന്ധന ഉപഭോഗം കുറയ്ക്കുന്നതിനും വിദേശനാണ്യം ലാഭിക്കുന്നതിനും മെട്രോ റെയിൽ സേവനങ്ങൾ, കാർപൂളിങ്, ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ, റെയിൽവേ അധിഷ്ഠിത ചരക്ക് ഗതാഗതം, വർക്ക് ഫ്രം ഹോം എന്നിവ ശീലിക്കണമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വാഹനവ്യൂഹം. കൂടാതെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അടുത്ത സുരക്ഷയ്ക്ക് ഉത്തരവാദികളായ ഒരു ഉന്നത സേനയായ സ്പെഷ്യൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കർശനമായ സുരക്ഷാ നടപടികൾക്ക് കീഴിലാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. വിപുലമായ ഭീഷണി വിലയിരുത്തലിന് ശേഷമാണ് എസ്പിജി സുരക്ഷാ പ്രോട്ടോക്കോൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുക. ഇതിൽ മുൻകൂർ റൂട്ട് സാനിറ്റൈസേഷൻ, അട്ടിമറി വിരുദ്ധ പരിശോധനകൾ, ഇലക്ട്രോണിക് നിരീക്ഷണം, അടിയന്തര മെഡിക്കൽ പിന്തുണ, ദ്രുത പ്രതികരണ ടീമുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.
പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വാഹനവ്യൂഹത്തിൽ കവചിത കാറുകൾ, ജാമർ വാഹനങ്ങൾ, എസ്കോർട്ട് വാഹനങ്ങൾ, ആംബുലൻസ് യൂണിറ്റുകൾ, ദ്രുത പ്രതികരണ ടീമുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ ഒന്നിലധികം ലെയർ വാഹനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഭീഷണി ധാരണ, ഭൂപ്രദേശം, റൂട്ട് പ്രൊഫൈൽ, ഇവൻ്റ് ലൊക്കേഷൻ എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ച് വാഹനവ്യൂഹത്തിൻ്റെ കൃത്യമായ വലുപ്പവും ഘടനയും വ്യത്യാസപ്പെടുമെന്ന് സുരക്ഷാ വിദഗ്ധർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.
"എസ്പിജി പ്രോട്ടോക്കോൾ വളരെ ഘടനാപരമാണ്. ദൃശ്യമാകുന്ന വാഹനവ്യൂഹം ചെറുതാണെങ്കിൽ പോലും, പ്രധാനമന്ത്രിയെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള സുരക്ഷാ ഘടന സമഗ്രമായി തുടരുന്നുവെന്ന്" വിരമിച്ച മുതിർന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ പ്രകാശ് സിങ് പറഞ്ഞു. ഊർജ്ജ കാര്യക്ഷമതയ്ക്കും സാമ്പത്തിക വിവേകത്തിനും സർക്കാർ പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന സമയത്ത് ഈ നീക്കത്തിന് പ്രതീകാത്മക പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്ന് സിങ് പറഞ്ഞു.
പശ്ചിമേഷ്യയിൽ തുടരുന്ന സംഘർഷങ്ങൾ ആഗോള ഊർജ്ജ വിതരണത്തെയും ഷിപ്പിംഗ് റൂട്ടുകളെയും കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾക്ക് ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് സംരക്ഷണ നടപടികൾക്കും ഊർജ്ജ സ്രോതസുകളുടെ വൈവിധ്യവൽക്കരണത്തിനും ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വാഹനവ്യൂഹത്തിൽ, പരിമിതമായ ശേഷിയിൽ പോലും വൈദ്യുത വാഹനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത്, ശുദ്ധമായ ഗതാഗതത്തിനും കാർബൺ ഉദ്വമനം കുറയ്ക്കുന്നതിനുമുള്ള സർക്കാരിൻ്റെ വിശാലമായ മുന്നേറ്റത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് വിദഗ്ധാഭിപ്രായം.
കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി സബ്സിഡി പദ്ധതികളിലൂടെയും അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിലൂടെയും സർക്കാർ വകുപ്പുകൾക്കുള്ള സംഭരണ ലക്ഷ്യങ്ങളിലൂടെയും കേന്ദ്രം വൈദ്യുത വാഹനങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭരണഘടനാ അധികാരികളും സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളും വൈദ്യുത വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗതാഗത സാങ്കേതികവിദ്യകളിൽ പൊതുജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ത്വരിതപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുമെന്ന് പരിസ്ഥിതി നയ വിദഗ്ധർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
