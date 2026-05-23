'പുതുതായി നിയമിക്കപ്പെട്ട സര്ക്കാര് ജീവനക്കാര് ആജീവനാന്ത കർമയോഗികൾ'; മാതൃകാപരമായ പെരുമാറ്റം വേണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി
19-ാമത് റോസ്ഗർ മേളയിൽ ഒത്തുകൂടിയവരെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പ്രധാനമന്ത്രി സംസാരിച്ചത്.ഓരോ യുവ ജോലിക്കാരും സ്വയം ആജീവനാന്ത "കർമയോഗി"യായി കാണണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഗ്രാമങ്ങളുടെ വികസനത്തെ കുറിച്ചും പരാമർശിച്ചു.
By ANI
Published : May 23, 2026 at 5:26 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: പുതുതായി നിയമിതരായ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പൊതുസേവനത്തെ ആഴത്തിലുള്ള സംവേദനക്ഷമതയോടെയും, ഉയർന്ന തൊഴിൽ നൈതികതയോടെയും മാതൃകാപരമായ പെരുമാറ്റത്തോടെയും സമീപിക്കണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ഓരോ യുവ ജോലിക്കാരും സ്വയം ആജീവനാന്ത "കർമയോഗി"യായി കാണണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
19-ാമത് റോസ്ഗർ മേളയിൽ ഒത്തുകൂടിയവരെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു പ്രധാമന്ത്രി. സർക്കാർ സ്ഥാനങ്ങൾ അടിസ്ഥാനപരമായി സാധാരണ പൗരന്മാരുടെ ജീവിതം എളുപ്പമാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ്. "നയങ്ങളുടെയും തീരുമാനങ്ങളുടെയും ഈ പ്രചാരണത്തിനിടയിൽ, നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം കൂടി ഓർമ്മിക്കണം. ഏതൊരു വ്യവസ്ഥയുടെയും യഥാർഥ ശക്തി അതിലെ ആളുകളാണ്. സർക്കാരിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന സ്ഥാനങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതം എളുപ്പമാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ്. നിങ്ങൾ ഏത് വകുപ്പിൽ ജോലി ചെയ്താലും നിങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റം, സംവേദനക്ഷമത, തൊഴിൽ നൈതികത എന്നിവയ്ക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്നും അതിനാൽ ഓരോ യുവ 'കർമയോഗിയും' അവരുടെ ജോലിയെ തുടർച്ചയായി കാണണം" പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ഐജിഒറ്റി ( Integrated Government Online Training) കർമ്മയോഗിയുടെ ആവശ്യകതയെകുറിച്ചും പ്രധാനമന്ത്രി വിശദീകരിച്ചു. "കർമയോഗി പ്രരംഭ്" പോലുള്ള പരിശീലന മൊഡ്യൂളുകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി അവരുടെ റോളുകൾ ശരിയായി മനസിലാക്കാനും പൗരകേന്ദ്രീകൃത നയങ്ങൾ ഫലപ്രദമായി നടപ്പിലാക്കാനും മോദി പ്രത്യേകം നിർദ്ദേശിച്ചു.
"ഇക്കാലത്ത്, രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ അഭിലാഷങ്ങളും ആവശ്യങ്ങളും അതിവേഗം ഉയർന്നുവരുകയാണ്. ഇത് വികസനത്തിൻ്റെ നല്ല അടയാളം കൂടിയാണ്. ജനങ്ങളുടെ അഭിലാഷങ്ങൾ നാം മനസ്സിലാക്കുകയും അതിനനുസരിച്ച് തുല്യ വേഗതയിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും വേണം. അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ, പൊതുസേവനത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന യുവാക്കളുടെ പങ്ക് വളരെ പ്രധാനമാണ്. നിങ്ങൾ തുടർച്ചയായി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഇതിൽ, ' ഐജിഒറ്റി കർമ്മയോഗി' പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം സഹായം ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ 'കർമയോഗി പ്രരംഭ്' പോലുള്ള മൊഡ്യൂളുകൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സഹായകരമാകുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി മോദി പറഞ്ഞു.
ഇന്ത്യയുടെ വളർച്ചയിലും തൊഴിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിലും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരു വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ധേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഗ്രാമങ്ങളിലും വികസനം
റോസ്ഗർ മേളയിൽ ഐജിഒറ്റി കർമയോഗിയെ പുകഴ്ത്തുകയും പുതുതായി നിയമിതരായ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് മാർഗ്ഗനിർദേശം നൽകുന്നതോടൊപ്പം ഇന്ത്യയിലെ ഗ്രാമങ്ങളിലുൾപ്പടെ വന്ന വികസനങ്ങളെകുറിച്ചും മോദി പരാമർശിച്ചു.
ഗ്രാമങ്ങളും ചെറുപട്ടണങ്ങളും വിദൂര പ്രദേശങ്ങളും വികസനവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ മാത്രമേ രാജ്യത്തിൻ്റ പുരോഗതിയുടെ നേട്ടങ്ങൾ കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാന് കഴിയൂ. കഴിഞ്ഞ 12 വർഷത്തിനിടയിൽ, റെയിൽവേ, ഹൈവേകൾ, വിമാനത്താവളങ്ങൾ, ലോജിസ്റ്റിക്സ്, തുറമുഖങ്ങൾ, ഡിജിറ്റൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവ സങ്കൽപ്പിക്കാനാവാത്ത വേഗതയിൽ വികസിച്ചുവെന്നും എല്ലാ തലങ്ങളിലും വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ആധുനിക റോഡുകളുടെ വരവ് പ്രധാന വിപണികളിലേക്കുള്ള ഗതാഗതം സുഗമമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും, സ്ഥിരമായി ലഭിക്കുന്ന വൈദ്യുതി ചെറുകിട പ്രാദേശിക വ്യവസായങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് കാരണമായിട്ടുണ്ടെന്നും ഗ്രാമീണ കൃഷിക്ക് ഗണ്യമായ വാണിജ്യ മൂല്യം ചേർത്തിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി വിശദീകരിച്ചു. വ്യാപകമായ ഡിജിറ്റൽ കണക്റ്റിവിറ്റി ഗ്രാമീണ പൗരന്മാരെ ആഗോള വിപണികളുമായി തടസമില്ലാതെ ബന്ധപ്പെടാന് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. "ഈ മാറ്റങ്ങൾ സാധാരണ പൗരന്മാരെ മാത്രമല്ല ബാധിക്കുന്നത്. വികസനങ്ങൾ സൗകര്യങ്ങളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നില്ല. റോഡുകൾ ഗ്രാമത്തിലെത്തിയപ്പോൾ, വിപണിയിലേക്കുള്ള യാത്ര എളുപ്പമായി" അദ്ധേഹം പറഞ്ഞു.
വൈദ്യുതി സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെട്ടപ്പോൾ, ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങൾ വളരാൻ തുടങ്ങി. ഗ്രാമത്തിലെ കാർഷിക മേഖലയിലും മൂല്യവർദ്ധനവ് സംഭവിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഡിജിറ്റൽ കണക്റ്റിവിറ്റി വർധിച്ചതോടെ ഗ്രാമത്തിലെ ജനങ്ങൾ മുഴുവൻ ലോകവുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. നഗരവും ഗ്രാമവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മാഞ്ഞുപോകുന്നു. ഇത് സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുടെ വേഗത വർധിപ്പിച്ചു. ഈ മാറ്റങ്ങളുടെ ഫലം രാജ്യത്തെ യുവാക്കൾക്ക് ശോഭനമായ ഭാവി ഉറപ്പുനൽകുന്നു. തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുക മാത്രമല്ല, മറിച്ച് രാഷ്ട്രം ആത്മാഭിമാനത്തോടെ മുന്നേറുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നും നരേന്ദ്ര മോദി പറഞ്ഞു. റോസ്ഗർ മേള സംരംഭത്തിന് കീഴിൽ പുതുതായി നിയമിക്കപ്പെട്ട 51,000-ത്തിലധികം നിയമന കത്തുകൾ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ശനിയാഴ്ച വിതരണം ചെയ്തതായി എ എന് ഐ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
