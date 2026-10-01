അധികാരത്തോടല്ല, ജനസേവനത്തോട് താത്പര്യമുള്ളവരാണ് സിവിൽ സർവീസിലേക്ക് വരേണ്ടതെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി
ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് എന്തറിയാം എന്ന് മാത്രമല്ല, എന്തിനാണ് അവർ സിവിൽ സർവീസിലേക്ക് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന് കൂടി നിയമന പരീക്ഷകളിൽ പരിശോധിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി
By PTI
Published : October 1, 2026 at 2:11 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: അധികാരത്തോടല്ല, മറിച്ച് ജനസേവനത്തോട് താത്പര്യമുള്ള യുവാക്കളെയാണ് സിവിൽ സർവീസിലേക്ക് ആവശ്യമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മിഷൻ്റെ (യുപിഎസ്സി) 100-ാം വാർഷികാഘോഷ പരിപാടികൾ ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് എന്തറിയാം എന്ന് മാത്രമല്ല, എന്തിനാണ് അവർ സിവിൽ സർവീസിലേക്ക് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന് കൂടി നിയമന പരീക്ഷകളിൽ പരിശോധിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. സങ്കീർണമായ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനുള്ള കഴിവും ഉദ്യോഗാർഥികളുടെ ദീർഘവീക്ഷണവും പരീക്ഷകളിൽ വിലയിരുത്തണം. സേവനങ്ങൾ ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുക എന്നതിലുപരി, ഇന്നത്തെ കാലത്തെ അതിവേഗത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾക്കൊപ്പം സഞ്ചരിക്കാൻ സിവിൽ സർവീസുകൾക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്നതാണ് പ്രധാന ചോദ്യമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സർക്കാരിനെ സർവസ്വമായി കണ്ടിരുന്ന കാലം മാറി 'പൗരൻ ദൈവമാണ്' എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് രാജ്യം നീങ്ങുകയാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. പൗരന്മാരെ സേവിക്കുക എന്നതാണ് സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. 21-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഇന്ത്യ പുതിയൊരു തൊഴിൽ സംസ്കാരത്തോടെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ജനപക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്നതും സജീവമായതുമായ സദ്ഭരണമാണ് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന തത്ത്വമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഇന്ന് ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന യുവാക്കൾ വികസിത ഇന്ത്യ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു.
യുപിഎസ്സിയുടെ 100-ാം വാർഷികം ഒരു പൈതൃകത്തിൻ്റെ ആഘോഷം കൂടിയാണ്. ലക്ഷക്കണക്കിന് യുവാക്കളുടെ സ്വപ്നങ്ങളുടെയും ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരനുമുള്ള വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും ആഘോഷമാണിത്. യുപിഎസ്സിയുടെ 100 വർഷത്തെ ചരിത്രത്തിൽ നിയമിതരായ നാല് വനിത അധ്യക്ഷന്മാരിൽ മൂന്ന് പേരും 2014ന് ശേഷമാണ് ചുമതലയേറ്റത്. ഇത് അവസരങ്ങൾ വർധിച്ചതിൻ്റെ തെളിവാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. രാജ്യത്തിന് ഒന്നാം സ്ഥാനം, പൗരന് ഒന്നാം സ്ഥാനം എന്നീ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓർമിക്കണമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി നിർദേശിച്ചു.
വാർഷികാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി പ്രത്യേക നാണയവും സ്റ്റാംപും പ്രധാനമന്ത്രി പുറത്തിറക്കി. ഇതിന് പുറമെ ഇന്ത്യയിലെ യുപിഎസ്സിയുടെയും പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മിഷനുകളുടെയും നയങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുന്നതിൽ നിർണായകമായ 100 സുപ്രധാന വിധികൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയ പുസ്തകവും അദ്ദേഹം പ്രകാശനം ചെയ്തു. 1926ൽ സ്ഥാപിതമായ യുപിഎസ്സിയുടെ 100-ാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് 2025 ഒക്ടോബർ ഒന്നിന് ആരംഭിച്ച ഒരു വർഷം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ആഘോഷ പരിപാടികൾക്കാണ് വ്യാഴാഴ്ച സമാപനമായത്.
ക്യാപ്റ്റൻ സ്മിത് മച്ഛറിന് അഭിനന്ദനം
പരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കുന്നതിന് മുൻപായി, ഫ്ലൈദുബൈ വിമാനം ഇസ്രയേലിൽ തകർക്കാൻ സഹപൈലറ്റ് നടത്തിയ ശ്രമം പരാജയപ്പെടുത്തിയ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ സ്മിത് മച്ഛറിൻ്റെ ധീരതയെ പ്രധാനമന്ത്രി പ്രശംസിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ധീരമായ പ്രവൃത്തി ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരൻ്റെയും ഹൃദയത്തിൽ അഭിമാനം നിറയ്ക്കുന്നതാണെന്ന് മോദി പറഞ്ഞു. വലിയ ക്ഷമയും ബുദ്ധിസാമർഥ്യവും ധീരതയുമാണ് ക്യാപ്റ്റൻ മച്ഛർ പ്രകടിപ്പിച്ചത്. അമേരിക്കയിലെ വേൾഡ് ട്രേഡ് സെൻ്റർ ആക്രമണത്തിന് സമാനമായ ഒരു ദുരന്തമാണ് ഈ ഇന്ത്യക്കാരൻ ഒഴിവാക്കിയതെന്ന് ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു പറഞ്ഞ കാര്യവും മോദി വേദിയിൽ അനുസ്മരിച്ചു.
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ലോകം മുഴുവൻ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റനെ ഓർത്ത് അഭിമാനിക്കുകയാണ്. സ്മിത്തിൻ്റെ ദീർഘായുസിനും മികച്ച ആരോഗ്യത്തിനും വേണ്ടി പ്രാർഥിക്കാൻ എല്ലാ പൗരന്മാരോടും പ്രധാനമന്ത്രി അഭ്യർഥിച്ചു. തൻ്റെ ധീരമായ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാനം വാനോളമുയർത്തിയ അദ്ദേഹത്തെ അഭിനന്ദിക്കുന്നതായും സദസിൻ്റെ കരഘോഷങ്ങൾക്കിടെ പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
ദുബൈയിൽ നിന്ന് ടെൽ അവീവിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന ഫ്ലൈദുബൈ എഫ്ഇസെഡ് 1073 വിമാനമാണ് അടിയന്തര സന്ദേശങ്ങൾ നൽകിയ ശേഷം പെട്ടെന്ന് താഴേക്ക് പറക്കുകയും പിന്നീട് സൗദി അറേബ്യയിലെ തബൂക്കിലുള്ള പ്രിൻസ് സുൽത്താൻ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുകയും ചെയ്തത്. 27 കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ 174 യാത്രക്കാരാണ് വിമാനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്.
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