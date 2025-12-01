'നാടകം കളിക്കാൻ ഇടങ്ങൾ വേറെയുണ്ട്, പാർലമെൻ്റിൽ വേണ്ടത് പ്രവർത്തനം'; പ്രതിപക്ഷത്തോട് മോദി
പാർലമെൻ്റ് സമ്മേളനം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മിനിറ്റുകൾക്ക് മുമ്പ് രാഷ്ട്രത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മോദി.
Published : December 1, 2025 at 1:16 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: പാർലമെൻ്റ് ശീതകാല സമ്മേളനത്തിൽ 'നാടകത്തേക്കാൾ അവതരണത്തിന് മുൻഗണന നൽകണ'മെന്ന് പ്രതിപക്ഷത്തോട് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. പാർലമെൻ്റ് ഹൗസിലെ ഹാൻസ് ദ്വാരിൽ സമ്മേളനം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മിനിറ്റുകൾക്ക് മുമ്പ് രാഷ്ട്രത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
ശൈത്യകാല സമ്മേളനം വെറുമൊരു ആചാരമല്ല. അത് വികസന പുരോഗതിക്ക് അത് ഊർജം നൽകുന്നതാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. അടുത്തിടെ നടന്ന ബിഹാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ കണ്ട സ്ത്രീകളുടെ വലിയ പങ്കാളിത്തം പ്രതീക്ഷയും ആത്മവിശ്വാസവും നൽകുന്നുവെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി മോദി പറഞ്ഞു.
"പ്രതിപക്ഷവും അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിറവേറ്റണം. തോൽവി ദഹിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത ചില പാർട്ടികളുണ്ട്. തോൽവി അവരെ അസ്വസ്ഥരാക്കിയിട്ടുണ്ട്", മോദി പറഞ്ഞു. കൂടാതെ പ്രതിപക്ഷത്തിന് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന കാര്യത്തിൽ ചില പൊടിക്കൈകൾ നൽകാൻ താൻ തയാറാണെന്നും, പക്ഷെ അവർ സമ്മേളനം തടസപ്പെടുത്തില്ലെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകണമെന്നും മോദി പറഞ്ഞു.
Speaking at the start of the Winter Session of Parliament. May the session witness productive discussions. https://t.co/7e6UuclIoz— Narendra Modi (@narendramodi) December 1, 2025
പുതിയ അംഗങ്ങൾക്ക് പാർലമെൻ്റിൽ കൂടുതൽ അവസരം ലഭിക്കണം. അവർക്ക് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കുന്നില്ല. എങ്കിൽ മാത്രമേ രാജ്യത്തിന് അതിലൂടെ പ്രയോജനമുണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്നും മോദി പറഞ്ഞു. പാർലമെൻ്റിൽ നാടകമല്ല, പ്രവർത്തനമാണ് വേണ്ടതെന്നും നാടകം കളിക്കാൻ നിരവധി ഇടങ്ങൾ വേറെയുണ്ടെന്നും രാഷ്ട്രനിർമ്മാണത്തിൽ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധകേന്ദ്രീകരിക്കണമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അതേസമയം സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ആദ്യ ദിവസം ലോക്സഭയിലുണ്ടായ ബഹളത്തെ തുടർന്ന് സഭ 12 മണിവരെ നിർത്തിവച്ചു. എസ്ഐആറിൽ ചർച്ച വേണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ആവശ്യപ്പെട്ടുകയും അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് കെ സി വേണുഗോപാൽ നോട്ടിസ് നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ ചർച്ച അനുവദിക്കാനാകില്ലെന്ന് സ്പീക്കർ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു.
ഡിസംബർ 1 മുതൽ 19 വരെ നടക്കുന്ന ശീതകാല സമ്മേളനത്തിൽ 15 സിറ്റിങ്ങുകളാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. 20 ൽ നിന്ന് 15 ദിവസത്തേക്ക് സമ്മേളനം വെട്ടിക്കുറച്ചതോടെ സർക്കാർ ജനാധിപത്യത്തെ ഇല്ലാതക്കുകയാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ആരോപിച്ചിരുന്നു. ഡല്ഹിയിലെ വായു മലിനീകരണം, വിലക്കയറ്റം, തൊഴിലില്ലായ്മ, പുതിയ തൊഴില് നയം, സംസ്ഥാനങ്ങള്ക്കുള്ള കേന്ദ്ര വിഹിതം എന്നിവയും സഭയില് ചര്ച്ചയാകും. കൂടാതെ ആണവോർജ ഭേദഗതി ബിൽ, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കമ്മിഷൻ ബിൽ, ജൻവിശ്വാസ് ബിൽ, പാപ്പർ ചട്ട ഭേദഗതി ബിൽ, മണിപ്പൂർ ജിഎസ്ടി ബിൽ, ഇൻഷുറൻസ് ഭേദഗതി ബിൽ, ദേശീയപാത ഭേദഗതി ബിൽ, കോർപ്പറേറ്റ് നിയമ ഭേദഗതി ബിൽ തുടങ്ങി 13 ബില്ലുകളാണ് സഭയില് പരിഗണിക്കുക.
Also Read: 'ഡിറ്റ് വാ'ചുഴലിക്കാറ്റ്; ശ്രീലങ്കയിൽ കുടുങ്ങിയവരെ തിരികെയെത്തിച്ചു, കൂടുതലും മലയാളികള്