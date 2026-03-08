ETV Bharat / bharat

'ലജ്ജാകരം', രാഷ്‌ട്രപതി മുർമുവിനെ തൃണമൂല്‍ സർക്കാർ അപമാനിച്ചുവെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി

രാഷ്‌ട്രപതി ദ്രൗപതി മുര്‍മുവിനെഅപമാനിച്ച സംഭവത്തില്‍ ടിഎംസി സര്‍ക്കാരിനെതിരെ പ്രതികരിച്ച് മോദി. രാഷ്ട്രപതി രാഷ്ട്രീയത്തിന് അതീതമാണെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

രാഷ്‌ട്രപതി ദ്രൗപതി മുര്‍മു മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനര്‍ജി MURMU BENGAL VISIT PM MODI ACCUSSES TMC
FILE- Prime Minister Narendra Modi
By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 8, 2026 at 8:56 AM IST

ന്യൂഡൽഹി: പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ തൃണമൂല്‍ സര്‍ക്കാരിനെതിരെയും മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനര്‍ജിയെയും രൂക്ഷമായി വിമര്‍ശിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. രാഷ്‌ട്രപതി ദ്രൗപതി മുര്‍മുവിനെ അപമാനിച്ചത് ലജ്ജാകരവും മുമ്പൊരിക്കലും നടന്നിട്ടില്ലാത്തതുമാണെന്ന് മോദി ആരോപിച്ചു. ടിഎംസി സര്‍ക്കാര്‍ എല്ലാ പരിധികളും ലംഘിച്ചുവെന്നും രാഷ്ട്രപതി രാഷ്ട്രീയത്തിന് അതീതമാണെന്നും അതിൻ്റെ പവിത്രത എല്ലായ്‌പ്പോഴും ബഹുമാനിക്കപ്പെടണമെന്നും മോദി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

രാഷ്‌ട്രപതി ഇന്നലെ പങ്കെടുത്ത അന്താരാഷ്ട്ര സന്താൾസമ്മേളനത്തില്‍ ഉണ്ടായ സംഭവ വികാസങ്ങളിലായിരുന്നു പ്രതികരണം. അന്താരാഷ്ട്ര സന്താൾസമ്മേളനത്തിൻ്റെ വേദി മാറ്റിയതും സ്വീകരണ വേളയില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജിയും മന്ത്രിമാരും ഇല്ലാതിരുന്നതിലും രാഷ്‌ട്രപതി അതൃപ്‌തി പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. പിന്നാലെയായിരുന്നു മോദിയുടെ പ്രതികരണം.

"ഇത് ലജ്ജാകരവും മുമ്പൊരിക്കലും നടന്നിട്ടില്ലാത്തതുമാണ്. ജനാധിപത്യത്തിലും ഗോത്ര സമൂഹങ്ങളുടെ ശാക്തീകരണത്തിലും വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവരും നിരാശരാണ്. ഒരു ആദിവാസി സമൂഹത്തിൽ നിന്നുള്ള രാഷ്ട്രപതി പ്രകടിപ്പിച്ച വേദനയും വ്യസനവും ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വലിയ ദുഃഖത്തിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട്. പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ടിഎംസി സർക്കാർ എല്ലാ പരിധികളും ലംഘിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രസിഡൻ്റിനോടുള്ള ഈ അപമാനത്തിന് അവരുടെ ഭരണകൂടമാണ് ഉത്തരവാദി. സന്താൽ സംസ്‌കാരം പോലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയത്തെ പശ്ചിമ ബംഗാൾ സർക്കാർ ഇത്ര നിസാരമായി പരിഗണിക്കുന്നത് ഒരുപോലെ നിർഭാഗ്യകരമാണ്" മോദി എക്‌സില്‍ കുറിച്ചു.

ഫാസിദേവയിൽ നടത്താനിരുന്ന പരിപാടി സ്ഥലസൗകര്യം കുറവാണെന്ന പ്രാദേശികഭരണകൂടത്തിൻ്റെ എതിർപ്പിനെത്തുടർന്ന് ബഗ്ഡോഗ്ര വിമാനത്താവളത്തിനടുത്തുള്ള എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ, ഫാസിദേവയിലെ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച രാഷ്ട്രപതി ഇവിടെ അഞ്ചുലക്ഷംപേരെ ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള വ്യാപ്‌തിയുണ്ടെന്നും വേദിമാറ്റിയത് എന്തിനാണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ലെന്നും പറഞ്ഞു. ഗോത്രവിഭാഗങ്ങളുടെ ക്ഷേമം സർക്കാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലേയെന്നും ചോദിച്ചു.

‘ഇവിടെ വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു. പക്ഷേ, സാധിച്ചില്ല. ഞാനും ബംഗാളിൻ്റെ മകളാണ്. പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ഒരു യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല. മമതയ്ക്ക് എന്താണ് എന്നോട് ഇത്ര ദേഷ്യമെന്ന് മനസിലാവുന്നില്ല. എനിക്ക് അവർ ഇളയ സഹോദരിയെപ്പോലെയാണ്. എന്തെങ്കിലുമാകട്ടെ. പരാതിയില്ല, അവർക്ക് നന്മമാത്രം നേരുന്നു’ -രാഷ്ട്രപതി പറഞ്ഞു.

പ്രതികരിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനര്‍ജി

ബിജെപിയുടെ ഉപദേശപ്രകാരം രാഷ്ട്രപതി രാഷ്ട്രീയം കളിക്കരുതെന്ന് മമതാ ബാനർജി പറഞ്ഞു. ‘മധ്യപ്രദേശിലോ ഛത്തീസ്‌ഗഢിലോ ഗോത്രവർഗക്കാർക്കെതിരേ അതിക്രമങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രതിഷേധിക്കുന്നില്ല. ബിജെപിയുടെ ഉപദേശപ്രകാരം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് രാഷ്ട്രീയം കളിക്കരുത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പുസമയത്ത് രാഷ്ട്രപതി തുടർച്ചയായി വരുന്നത് രാഷ്ട്രീയപ്രേരിതമാണ്. ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ പിന്നാലെ നടക്കണമെന്നാണോ പറയുന്നത്?’ മമത ചോദിച്ചു.

ബിജെപി വളരെ താഴ്ന്ന നിലയിലായതിനാൽ അവർ സംസ്ഥാനത്തെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താൻ പ്രസിഡൻ്റ് ദ്രൗപതി മുർമുവിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. തൻ്റെ പരിപാടിയിൽ സംസ്ഥാന പ്രതിനിധികളുടെ അഭാവത്തെക്കുറിച്ച് രാഷ്ട്രപതിയെ അറിയിച്ച വിവരങ്ങൾ തെറ്റാണ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ടുമുമ്പ് അത്തരം പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ തനിക്ക് എല്ലായ്‌പ്പോഴും സാധ്യമല്ല. വർഷത്തിലൊരിക്കൽ വന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യും, പക്ഷേ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് വന്നാൽ, ജനങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തിരക്കിലായതിനാൽ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

രാഷ്‌ട്രപതി ദ്രൗപതി മുര്‍മു
മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനര്‍ജി
MURMU BENGAL VISIT
PM MODI ACCUSSES TMC
മമത ബാനര്‍ജിയ്‌ക്കെതിരെ മോദി

