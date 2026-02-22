ETV Bharat / bharat

കുതിക്കാൻ നമോ ഭാരത്; ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ മെട്രോ മീററ്റിൽ, പച്ചക്കൊടി വീശി പ്രധാനമന്ത്രി

ഏകദേശം 70 കിലോമീറ്റർ ഉയരവും 12 കിലോമീറ്റർ ആഴമേറിയതുമായ നമോ ഭാരത് റൂട്ടിന് 82.15 കിലോമീറ്റർ വലുപ്പമുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ മെട്രോ റെയിലാണിത്.

MEERUT METRO NAMO BHARAT DELHI MEERUT RRTS MEERUT METRO inauguration
Etv BharatIn this screengrab from a video posted on Feb. 22, 2026, Prime Minister Narendra Modi flags off the Namo Bharat train and Meerut Metro services. (PTI)
February 22, 2026

ലഖ്‌നൗ: ഏറെ നാളത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം നമോ ഭാരത് ആർ‌ആർ‌ടി‌എസും ഡൽഹി-മീററ്റ് നമോ ഭാരത് ഇടനാഴിയും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി രാജ്യത്തിന് സമർപ്പിച്ചു. മീററ്റ് ശതാബ്‌ദി നഗർ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് നമോ ഭാരത് ട്രെയിനും മീററ്റ് മെട്രോയും മോദി ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്‌തു. ഡൽഹിയിലെ സരായ് കാലെ ഖാനും ന്യൂ അശോക് നഗറിനും ഇടയിലുള്ള 5 കിലോമീറ്ററോളും വരുന്ന സ്ഥലവും മീററ്റ് സൗത്തിനും മോഡിപുരത്തിനും ഇടയിലുള്ള 21 കിലോമീറ്റർ ഭാഗവും ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള റെയിലാണ് നാടിന് സമര്‍പ്പിച്ചത്. ഏകദേശം 70 കിലോമീറ്റർ ഉയരവും 12 കിലോമീറ്റർ ആഴമേറിയതുമായ നമോ ഭാരത് റൂട്ടിന് 82.15 കിലോമീറ്റർ വലുപ്പമുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ മെട്രോ റെയിലാണിത്.

ഡൽഹിയിലെ സരായ് കാലെ ഖാനും മീററ്റിലെ മോഡിപുരവും തമ്മിലുള്ള ആകെ ദൂരം ഇപ്പോൾ വെറും 55 മിനിറ്റ് മാത്രമാണ്. ഏകദേശം 22 മീറ്റർ ഉയരമുള്ള പദ്ധതിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്റ്റേഷനാണ് സരായ് കാലെ ഖാൻ. മണിക്കൂറിൽ ഏകദേശം 120 കിലോമീറ്റർ പരമാവധി വേഗതയിൽ മെട്രോ സഞ്ചരിക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. മെട്രോ വെറും 30 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ പാത പിന്നിടും. യാത്രാ സമയം കുറയ്ക്കുക, തിരക്ക് കുറയ്‌ക്കുക എന്നിവയാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് പി‌എം‌ഒയുടെ ഔദ്യോഗിക പ്രസ്‌താവനയിൽ പറയുന്നു.

മോദിയും ആദിത്യനാഥും മീററ്റ് സൗത്ത് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മെട്രോയിൽ യാത്ര ചെയ്‌തു. അവിടെ നിന്ന് റോഡ് മാർഗം പ്രധാനമന്ത്രി മൊഹിയുദ്ദീൻപൂരിലെ പൊതുയോഗ വേദിയിലെത്തി. സമ്മേളനത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ്, ഏകദേശം 12,930 കോടി രൂപയുടെ വിവിധ വികസന പദ്ധതികൾക്ക് തറക്കല്ലിടുകയും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയും ചെയ്‌തു.

സുരക്ഷ

പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സുരക്ഷാ കണക്കിലെടുത്ത് എസ്‌പിജി കമാൻഡോകൾ, ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് കാറുകൾ, കവചിത വാഹനങ്ങൾ, ആംബുലൻസുകൾ, ജാമർ വാഹനങ്ങൾ എന്നിവ ഒരുക്കും. റാലി വേദിയിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും 150 എസ്‌പി റാങ്കിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും 100 അഡ്‌മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർമാരെയും വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇൻ്റലിജൻസ്, ഐബി, എടിഎസ് എന്നിവ സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്, അതേസമയം മുഴുവൻ പ്രദേശവും നിരോധിത മേഖലയായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും നിരവധി റൂട്ടുകൾ വഴിതിരിച്ചുവിടുകയും ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്.

Meerut Metro (Special Arrangement)

ഹൈ-സ്‌പീഡ് കണക്റ്റിവിറ്റി

ഡൽഹി-ഗാസിയാബാദ്-മീററ്റ് റീജിയണൽ റാപ്പിഡ് ട്രാൻസിറ്റ് സിസ്റ്റം (ആർആർടിഎസ്) ഇടനാഴിയുടെ ഭാഗമാണ് നമോ ഭാരത് സർവീസ്. ഡൽഹിക്കും മീററ്റിനും ഇടയിൽ അതിവേഗ ഹൈ-ഫ്രീക്വൻസി കണക്റ്റിവിറ്റി നൽകുന്നതിനായി പ്രത്യേകം രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തത്.

മീററ്റിലെ പ്രാദേശിക യാത്രയ്ക്ക്‌ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമാണ് നമോ ഭാരത് ട്രെയിൻ ഡൽഹി, അതേസമയം മീററ്റ് മെട്രോ നഗരത്തിനുള്ളിൽ വേഗത്തിലും സുഖകരവുമായ യാത്രകൾ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. രണ്ട് ട്രെയിനുകളിലും ആധുനിക സുരക്ഷാ സവിശേഷതകളോട് കൂടിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോം സ്‌ക്രീൻ വാതിലുകൾ ഉണ്ട്. എല്ലാ യാത്രക്കാരേയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതുമാണ്.

Namo Bharat corridor (Special Arrangement)

ഡൽഹി-ഗാസിയാബാദ്-മീററ്റ് നമോ ഭാരതിൻ്റെ (ആർആർടിഎസ്) പ്രധാന സവിശേഷതകൾ

റൂട്ടും നീളവും: സരായ് കാലേഖാനിൽ (ഡൽഹി) നിന്ന് മോഡിപുരം (ഉത്തർപ്രദേശ്) വരെ 82.15 കി.മീ.

സ്റ്റേഷനുകൾ: ന്യൂഅശോക് നഗർ, ആനന്ദ് വിഹാർ, സാഹിബാബാദ്, ഗാസിയാബാദ്, ഗുൽധാർ, ദുഹായ്, മുറാദ് നഗർ, മോഡിനഗർ സൗത്ത്, മോദിനഗർ നോർത്ത്, മീററ്റ് സൗത്ത്, ശതാബ്‌ദി നഗർ, ബെഗംപുൾ, മോഡിപുരം എന്നിവയുൾപ്പെടെ 16 സ്റ്റോപ്പുകൾ.

വേഗത: മണിക്കൂറിൽ 160 കിലോമീറ്റർ വരെ ഓടുന്നു; ശരാശരി വേഗത മണിക്കൂറിൽ 90 കിലോമീറ്റർ.

A view inside the metro station (Special Arrangement)

യാത്രാ സമയം: ഏകദേശം 55 മിനിറ്റ്

ട്രെയിൻ ലേഔട്ട്: 2×2 തിരശ്ചീനമായുള്ള സീറ്റുകൾ, വിശാലമായ ഇടനാഴികൾ, ഓവർഹെഡ് ലഗേജ് റാക്കുകൾ, ചാർജിംഗ് സോക്കറ്റുകൾ, വലിയ ഡബിൾ-ഗ്ലേസ്‌ഡ് വിൻഡോകൾ, ഓട്ടോമാറ്റിക് പ്ലഗ്-ഇൻ വാതിലുകൾ, സിസിടിവി, ഫയർ-ഡിറ്റക്ഷൻ, പൊതു-അനൗൺസ്‌മെൻ്റ് സിസ്റ്റം.

സൗകര്യങ്ങളും സുരക്ഷയും: വാതിലുകൾക്ക് സമീപമുള്ള വീൽചെയർ സ്ഥലം, ട്രെയിൻ വാതിലുകളുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പ്ലാറ്റ്‌ഫോം സ്‌ക്രീൻ വാതിലുകൾ (പിഎസ്‌ഡികൾ), പുഷ്-ബട്ടൺ സെലക്ടീവ് ഡോർ ഓപ്പണിംഗ് (ഊർജ്ജം ലാഭിക്കുന്നു), പ്രീമിയം കോച്ച്, സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രമുള്ള കോച്ച്

A top view of a metro in Meerut (Special Arrangement)

മെട്രോയുടെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ

ദൂരം: മീററ്റ് സൗത്തിൽ നിന്ന് മോഡിപുരം ഡിപ്പോയിലേക്ക് 23 കിലോമീറ്റർ.

സ്റ്റേഷനുകൾ: പാർതാപൂർ, റിതാനി, ശതാബ്‌ദി നഗർ, ബ്രഹ്മപുരി, മീററ്റ് സെൻട്രൽ, ഭൈസാലി, ബെഗംപുൾ, എംഇഎസ് കോളനി, ദൗർലി, മീററ്റ് നോർത്ത്, മോഡിപുരം എന്നിങ്ങനെ 13 സ്റ്റോപ്പുകൾ.

PM Modi Meerut visit today flag off Meerut Metro and Namo Bharat (Special Arrangement)

വേഗത: മണിക്കൂറിൽ 120 കിലോമീറ്റർ വരെ

യാത്രാ സമയം: ഇടനാഴിയിലൂടെ ഏകദേശം 30 മിനിറ്റ്

ട്രെയിൻ ലേഔട്ട്: മൂന്ന് കാർ എയർ കണ്ടീഷൻ ചെയ്‌ത ട്രെയിൻസെറ്റുകൾ, 2×2 തിരശ്ചീന സീറ്റുകൾ, ഏകദേശം 700 യാത്രക്കാർക്ക് (173 പേർക്ക് ഇരിക്കാവുന്നത്) ഇരിക്കാൻ പാകത്തിലുള്ള സീറ്റുകൾ, ലഗേജ് റാക്കുകൾ, ഗ്രാബ് ഹാൻഡിലുകൾ, സിസിടിവി, യുഎസ്ബി ചാർജിങ്, ഡൈനാമിക് റൂട്ട് മാപ്പുകൾ

yogi adithya nath with officers (Special Arrangement)

സൗകര്യങ്ങളും സുരക്ഷയും: എല്ലാ സ്റ്റേഷനുകളിലും പൊതു സേവന കേന്ദ്രങ്ങൾ, അടിയന്തര ആശയവിനിമയം, അഗ്നിശമന ഉപകരണങ്ങൾ, സ്ത്രീകൾക്കും മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കും സംവരണം ചെയ്‌ത സീറ്റുകൾ, വീൽചെയറുകൾക്കും സ്ട്രെച്ചറുകൾക്കും സ്ഥലം, സ്റ്റേഷനുകളിൽ ലിഫ്റ്റുകൾ.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

