പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ശരിക്കും കരുതലുണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കണം, പിഎം കെയേഴ്സ് ഫണ്ട് ഗ്രാമങ്ങളിലെ സ്കൂളുകൾക്ക് ലഭ്യമാക്കണമെന്നും അഭിജീത് ദിപ്കെ
രാജ്യത്തെ കുട്ടികൾ സ്കൂളുകളിലേക്ക് നല്ല റോഡുകൾക്കും കുടിവെള്ളത്തിനും ബെഞ്ചുകൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
By PTI
Published : August 19, 2026 at 6:03 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: പിഎം കെയേഴ്സ് ഫണ്ടിലെ പണം ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ സ്കൂളുകളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും പുതിയ ഹൈടെക് സ്കൂളുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുമായി ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് കോക്ക്റോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി (സിജെപി) സ്ഥാപകനും നാഷണൽ കൺവീനറുമായ അഭിജീത് ദിപ്കെ ആവശ്യപ്പെട്ടു. സ്കൂളുകളിലെ പോരായ്മകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് പാർട്ടി ആരംഭിച്ച 'സ്കൂൾ തീക് കരോ' പ്രചാരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി എക്സിൽ പങ്കുവെച്ച വീഡിയോ സന്ദേശത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചത്. രാജ്യത്തെ കുട്ടികൾ സ്കൂളുകളിലേക്ക് നല്ല റോഡുകൾക്കും കുടിവെള്ളത്തിനും ബെഞ്ചുകൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഓഗസ്റ്റ് 15ന് രാജ്യത്തിൻ്റെ 80-ാം സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിനാണ് രാജ്യവ്യാപകമായി സിജെപി കാമ്പയിൻ ആരംഭിച്ചത്. ഇന്ത്യയിലെ കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ പോകുന്നതിനായി നല്ലതും സുരക്ഷിതവുമായ റോഡുകളും സൗകര്യങ്ങൾ വേണമെന്ന് ആവശ്യം ഉന്നയിക്കുകയാണെന്ന് അഭിജിത് ദിപ്കെ പറഞ്ഞു. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സിറ്റിസൺ അസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് റിലീഫ് ഇൻ എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻസ് (പിഎം കെയേഴ്സ്) ഫണ്ട് ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
Use PM Cares Fund for schools! pic.twitter.com/wjqfxgf1ha— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) August 19, 2026
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നിലവിൽ ഫണ്ടിലെ ആകെ ബാലൻസ് 2025 മാർച്ച് 31 വരെ 8,452 കോടി രൂപയാണ്. അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ഒരു വർഷം മുമ്പ് ഇത് 7,173 കോടി രൂപയായിരുന്നു. അതേസമയം 2024-25 വർഷത്തിൽ നടത്തിയ ആകെ പേയ്മെൻ്റുകൾ 87.85 ലക്ഷമാണ്. മുൻ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഇത് 15.6 കോടി രൂപയായിരുന്നുവെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. എക്സിലെ വീഡിയോ സന്ദേശത്തിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.
"ഒരു വശത്ത് 8,500 കോടിയോളം രൂപ ഉപയോഗിക്കപ്പെടാതെ കിടക്കുമ്പോഴാണ് മറുവശത്ത് കുട്ടികൾ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്കായി ബുദ്ധിമുട്ടുന്നതെന്ന് ദീപ്കെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളുമുള്ള ഒരു മാതൃകാ സ്കൂൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഏകദേശം 8 കോടി രൂപ ചെലവ് വരുമെന്ന് കണക്കാക്കിയാൽ പോലും, ഈ തുക ഉപയോഗിച്ച് ആയിരത്തിലധികം പുതിയ ഹൈടെക് സ്കൂളുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ സർക്കാർ ഇതിന് തയ്യാറാകുന്നില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.
മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ സ്കൂളുകൾ സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ അവിടുത്തെ അവസ്ഥ വളരെ ദയനീയമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ആവശ്യത്തിന് ഫണ്ടില്ലെന്നാണ് ഇതിന് അധികൃതർ നൽകുന്ന വിശദീകരണം. ഒരു വശത്ത് സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് പറയുമ്പോൾ മറു വശത്ത് ഭീമമായ തുക ഫണ്ടിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.
അതിനാൽ പിഎം കെയേഴ്സ് ഫണ്ടിലെ പണം പാവപ്പെട്ട കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും സ്കൂളുകളുടെ വികസനത്തിനുമായി വിനിയോഗിക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി തയ്യാറാകണമെന്നും അതിലൂടെ രാജ്യത്തോട് യഥാർത്ഥ കരുതലാണ് എന്ന് തെളിയിക്കണമെന്നും ദിപ്കെ അഭ്യർത്ഥിച്ചു. തകർന്ന സ്കൂൾ കെട്ടിടത്തിന്റെയും മലിനമായ ശൗചാലയത്തിന്റെയും ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് പിഎം കെയേഴ്സ് ഫണ്ട് നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് അദ്ദേഹം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കുറിച്ചു.
Also Read: 'നാഷണൽ ടെസ്റ്റിങ് ഏജൻസി സ്ഥാപനവത്ക്കരിക്കണം'; കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് നിർദേശവുമായി സുപ്രീംകോടതി