ETV Bharat / bharat

'സമ്മതിദാനാവകാശം വിനിയോഗിക്കുക'; വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താന്‍ അഭ്യർഥിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രിയും ബിഹാർ മുഖ്യമന്ത്രിയും

ബിഹാറില്‍ രണ്ടാംഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ് പുരോഗമിക്കുന്നു. ജനങ്ങളോട് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താന്‍ അഭ്യര്‍ഥിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രിയും ബിഹാര്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയും.

PM NARENDRA MODI NITISH KUMAR VOTING BIHAR ELECTION 2025
Prime Minister Narendra Modi and Bihar CM Nitish Kumar (ANI)
author img

By ANI

Published : November 11, 2025 at 9:41 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്യൂഡൽഹി: ബിഹാറില്‍ രണ്ടാംഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ് പുരോഗമിക്കുമ്പോള്‍ ജനങ്ങളോട് വോട്ടവകാശം രേഖപ്പെടുത്താന്‍ അഭ്യര്‍ഥിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും ബിഹാര്‍ മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ്‌ കുമാറും. 'വോട്ടർമാർ അവരുടെ വോട്ടവകാശം വിനിയോഗിക്കണമെന്നും മറ്റുള്ളവരെ വോട്ട് ചെയ്യാന്‍ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി എക്‌സിൽ കുറിച്ചു.

"ഇന്ന് ബിഹാർ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ അവസാന ഘട്ട വോട്ടെടുപ്പാണ്. എല്ലാ വോട്ടർമാരും ഇതിൽ സജീവമായി പങ്കെടുക്കുകയും വോട്ടിങ്ങിൽ പുതിയ റെക്കോർഡ് സൃഷ്‌ടിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നാണ് എൻ്റെ അഭ്യർഥന " അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കന്നി വോട്ടര്‍മാര്‍ക്ക് ഇത് വെറുമൊരു വോട്ട് മാത്രമാകരുതെന്നും വോട്ട് ചെയ്യാന്‍ മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് പ്രേരണയാകണമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ബിഹാർ മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാറും വോട്ട് അഭ്യർഥനയുമായി രംഗത്ത് എത്തി. സംസ്ഥാനത്തെ ജനങ്ങളോട് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ വോട്ട് ചെയ്യാനും അവരുടെ ജനാധിപത്യ അവകാശങ്ങൾ വിനിയോഗിക്കാനും അദ്ദേഹം അഭ്യർഥിച്ചു. ജോലികളേക്കാൾ മുൻഗണന വോട്ടിങ്ങിന് നൽകണമെന്നും അദ്ദേഹം എക്‌സിൽ കുറിച്ചു.

'ജനാധിപത്യത്തിൽ വോട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ അവകാശം മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ കടമ കൂടിയാണ്. ഇന്ന് ബിഹാർ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ രണ്ടാം ഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്നു. എല്ലാ വോട്ടർമാരും അവരുടെ വോട്ടവകാശം പരാജയപ്പെടാതെ വിനിയോഗിക്കാൻ അഭ്യർഥിക്കുന്നു. വോട്ട് ചെയ്യുകയും മറ്റുള്ളവരെയും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക" നിതീഷ് കുമാർ എക്‌സിൽ കുറിച്ചു.

ബിഹാറിന് പുറമേ ആറ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും ഒരു കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശത്തെയും എട്ട് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കുള്ള ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളാണ് നടക്കുന്നത്. ജമ്മു കശ്‌മീരിലെ ബുഡ്‌ഗാം, നഗ്രോട്ട, രാജസ്ഥാനിലെ ആൻ്റ, ജാർഖണ്ഡിലെ ഘട്‌സില, തെലങ്കാനയിലെ ജൂബിലി ഹിൽസ്, പഞ്ചാബിലെ തരൺ തരൺ, മിസോറാമിലെ ഡാമ്പ, ഒഡിഷയിലെ നുവാപദ എന്നിവയാണ് ഈ മണ്ഡലങ്ങൾ.

ALSO READ: വഞ്ചകരെ രാജ്യം വെറുതെ വിടില്ലെന്നും വിരമിക്കല്‍ ജീവിതം സമാധാനപൂര്‍ണമാകില്ലെന്നും ഗ്യാനേഷ് കുമാറിന് പ്രിയങ്കയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്

TAGGED:

PM NARENDRA MODI
NITISH KUMAR
VOTING
BIHAR ELECTION 2025
PM AND NIITISH KUMAR BIHAR ELECTION

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

രാഷ്ട്രീയാടിസ്ഥാനത്തില്‍ പഞ്ചായത്തംഗങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കേരളം; പഞ്ചായത്ത് രാജ് വന്ന വഴി

ശൊ പിറന്നാള്‍ ഒന്ന് വന്നെങ്കില്‍, കേക്ക് മുറിക്കാനല്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കാന്‍; 2020ലെ വേറിട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രങ്ങള്‍....

ആലപ്പുഴയുടെ വിപ്ലവ മണ്ണില്‍ അരങ്ങേറിയ പൊളിറ്റിക്കല്‍ ത്രില്ലര്‍ ; വിശ്വാസത്തിലും അവിശ്വാസത്തിലും ഭരണം വഴിമുട്ടിയ പഞ്ചായത്തുകള്‍

കോര്‍പ്പറേഷനിലെ മര്യാദ ലംഘനം , പോരുവഴിപ്പോരിലെ ത്രില്ലും ; ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്‍ നില മെച്ചപ്പെടുത്തി യുഡിഎഫ്, കൊല്ലം 2020ല്‍ ഇങ്ങനെ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.