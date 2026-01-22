ETV Bharat / bharat

എഐഎഡിഎംകെയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എന്‍ഡിഎ സര്‍ക്കാര്‍ ഏപ്രിലില്‍ അധികാരത്തിലെത്തുമെന്നും തമിഴ്‌നാടിനെ മാറ്റിമറിക്കുമെന്നും പീയൂഷ് ഗോയല്‍

വെള്ളിയാഴ്‌ച പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ നടക്കുന്ന റാലി തമിഴ്‌നാട് രാഷ്‌ട്രീയത്തില്‍ വഴിത്തിരിവാകുമെന്ന് പീയൂഷ് ഗോയലുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്‌ചയ്ക്ക് ശേഷം എഐഎഡിഎംകെ അധ്യക്ഷന്‍ പളനി സ്വാമി

BJP Tamil Nadu election-in-charge Piyush Goyal held a crucial meeting with AIADMK general secretary Edappadi K Palaniswami at the latter's Greenways residence in Chennai on Thursday (X@PiyushGoyal)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 22, 2026 at 1:38 PM IST

2 Min Read
ചെന്നൈ; തമിഴ്‌നാട്ടിലെ ബിജെപിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചുമതലയുള്ള പീയൂഷ് ഗോയല്‍ എഐഎഡിഎംകെ ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി എടപ്പാടി പളനി സ്വാമിയുടെ ഗ്രീന്‍വെയ്‌സ് വസതിയിലെത്തി കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തി. സംസ്ഥാനത്ത് എന്‍ഡിഎയ്ക്ക് അന്തിമ രൂപം നല്‍കുക ആയിരുന്നു കൂടിക്കാഴ്‌ചയുടെ ഉദ്ദേശ്യം.

ഒരു റാലിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്യാന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ചെന്നൈ സന്ദര്‍ശിക്കാനിരിക്കവെയാണ് നേതാക്കളുടെ പ്രഭാതഭക്ഷണ കൂടിക്കാഴ്‌ച എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. മോദിയുടെ റാലിയില്‍ എന്‍ഡിഎ നേതാക്കളെല്ലാം അണിനിരക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. ഭരണകക്ഷിയായ ഡിഎംകെയെ നേരിടാനുള്ള കരുത്ത് തങ്ങള്‍ക്കുണ്ടെന്ന് കാണിക്കുന്ന റാലിയാകുമിതെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്‍.

എഐഎഡിഎംകെ ജനറല്‍ സെക്രട്ടറിയും തമിഴ്‌നാട് മുന്‍മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ എടപ്പാടി പളനിസ്വാമിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്‌ച അതീവ ഹൃദ്യമായിരുന്നുവെന്നും തമിഴ്‌നാടിന്‍റെ വിവിധ വികസന വിഷയങ്ങള്‍ തങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്‌തെന്നും കൂടിക്കാഴ്‌ചയ്ക്ക് ശേഷം പീയൂഷ് ഗോയല്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരോട് പറഞ്ഞു. അഴിമതിയും കെടുകാര്യസ്ഥതയും ക്രമസമാധാനത്തിലെ വീഴ്‌ചകളുമാണ് തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ ഡിഎംകെയുടെ തിരിച്ചടിക്ക് കാരണമായതെന്നും കൂടിക്കാഴ്‌ചയില്‍ നേതാക്കള്‍ വിലയിരുത്തി. ഡിഎംകെയുടെ ഈ ഭരണം തമിഴ്‌ അഭിമാനത്തെയും സംസ്‌കാരത്തെയും വനിതാക്ഷേമത്തെയും ഇല്ലാതാക്കിയെന്നും ഇരുനേതാക്കളും വിലയിരുത്തി. സുതാര്യവും ജനകേന്ദീകൃതവുമായ ഭരണത്തിലൂടെ തമിഴ്‌നാടിനെ അഭിവൃദ്ധിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാന്‍ എന്‍ഡിഎ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്നും ഇരുനേതാക്കളും ഉറപ്പ് നല്‍കിയെന്നും പിന്നീട് ഗോയല്‍ എക്‌സില്‍ കുറിച്ചു. തമിഴിലും ഇംഗ്ലീഷിലുമായാണ് കുറിപ്പെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.

ഏപ്രിലില്‍ എഐഎഡിഎംകെ നേതൃത്വം നല്‍കുന്ന എന്‍ഡിഎ സര്‍ക്കാര്‍ അധികാരത്തില്‍ വരുമെന്നും പിന്നീട് ഗോയല്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരോട് പറഞ്ഞു. അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളിലൂടെയും നല്ല ഭരണത്തിലൂടെയും തങ്ങള്‍ തമിഴ്‌നാടിനെ മുന്‍നിരയിലെത്തിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

പളനിസ്വാമിക്ക് പൂച്ചെണ്ട് നല്‍കി അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്ന പീയുഷ് ഗോയല്‍ (X@PiyushGoyal)

സനാതന ധര്‍മ്മം ദേശവിരുദ്ധമാണെന്ന തമിഴ്‌നാട് മന്ത്രി ഉദയനിധി സ്റ്റാലിന്‍റെ പരാമര്‍ശത്തെ അദ്ദേഹം എതിര്‍ത്തു. ഉദയനിധിയെ ഭരണത്തില്‍ നിന്ന് മാറ്റി നിര്‍ത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

സനാതന ധര്‍മ്മ സമത്വത്തിനും സാമൂഹ്യനീതിക്കും എതിരാണെന്ന് 2023 സെപ്റ്റംബറിലാണ് തമിഴ്‌നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എം കെ സ്റ്റാലിന്‍റെ മകന്‍ കൂടിയായ ഉദയനിധി സ്റ്റാലിന്‍ പറഞ്ഞത്. ഇത് ഇല്ലാതാക്കണമെന്നും ഉദയനിധി പറഞ്ഞിരുന്നു. കൊറോണ വൈറസ്, മലേറിയ, ഡെങ്കു, കൊതുക് തുടങ്ങിയവയൊക്കെയുമായാണ് സനാതന ധര്‍മ്മത്തെ അദ്ദേഹം ബന്ധപ്പെടുത്തി സംസാരിച്ചത്. ഇത്തരം വിഷയത്തെ എതിര്‍ത്താല്‍ മാത്രം പോരാ ഉന്മൂലനം ചെയ്യണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു.

നാളെ നടക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ റാലി തമിഴ്‌നാട് രാഷ്‌ട്രീയത്തില്‍ ഒരു വഴിത്തിരിവായിരിക്കുമെന്നും എഐഎഡിഎംകെ അധ്യക്ഷന്‍ പളനി സ്വാമി പറഞ്ഞു. തമിഴ്‌നാട്ടിലെ ചെങ്കളപ്പാട്ടു ജില്ലയിലെ മധുരാന്തകത്താണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ റാലി. സംസ്ഥാന നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കെ തങ്ങളുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ തീവ്രമാക്കുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായാണ് ബിജെപി റാലി സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഒരു വിശദീകരണ ആഹ്വാനമായാണ് സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. മോദി റാലിയില്‍ പ്രത്യേക അഭിസംബോധന നടത്തും. പളനി സ്വാമി, ജി കെ വാസന്‍, ജോണ്‍പാണ്ട്യന്‍, തുടങ്ങി സഖ്യത്തിലെ എല്ലാ കക്ഷി നേതാക്കളും സമ്മേളനത്തില്‍ അണിനിരക്കും.

നേരത്തെ ബിജെപി എംഎല്‍എ വനതി ശ്രീനിവാസനും യോഗത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയിരുന്നു. അദ്ദേഹം എന്‍ഡിഎ നേതാവും എന്‍ഡിഎയുടെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയുമാണെന്ന് പളനിസ്വാമിയുടെ വസതിക്ക് പുറത്ത് വച്ച് എഎന്‍ഐയുമായി സംസാരിക്കവെ ശ്രീനിവാസന്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അദ്ദേഹം തങ്ങളുടെ നേതാവ് പീയൂഷ് ഗോയലുമായി കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തും. അതിന് ശേഷം മാധ്യമങ്ങളുമായി സംസാരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം അമ്മ മക്കള്‍ മുന്നേറ്റ കഴകം(എഎംഎംകെ)യും ടിടിവി ദിനകരനും എന്‍ഡിഎയില്‍ ചേര്‍ന്നിരുന്നു. ദ്രാവിഡ മുന്നേറ്റ കഴകം(ഡിഎംകെ)യെ പരാജയപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു നീക്കമായാണ് പളനി സ്വാമി ഇതിനെ വിശദീകരിച്ചത്. തമിഴ്‌നാട്ടിലെ സുവര്‍ണ ഭരണകാലം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുള്ള നീക്കമാണിതെന്നും പളനി സ്വാമി പറഞ്ഞു.

