ഡൽഹിയിൽ പിങ്ക് ടിക്കറ്റുകൾ ഓർമയാകുന്നു; സൗജന്യ ബസ് യാത്രയ്ക്ക് 'പിങ്ക് സഹേലി കാർഡ്' നിർബന്ധമാക്കി സര്ക്കാര്
ഡൽഹി ബസുകളിൽ ഇനി സ്ത്രീകൾക്ക് സൗജന്യ യാത്ര സ്മാർട്ട് കാർഡ് വഴി മാത്രം, പുതിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇങ്ങനെ
By PTI
Published : October 4, 2026 at 4:56 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് സ്ത്രീകൾക്കും ട്രാന്സ്ജെന്ഡറുകള്ക്കും ബസുകളിൽ സൗജന്യമായി യാത്ര ചെയ്യുന്നതിന് 'പിങ്ക് സഹേലി സ്മാർട്ട് കാർഡ്' നിർബന്ധമാക്കി ഡല്ഹി സര്ക്കാര്. നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന കടലാസ് അധിഷ്ഠിത പിങ്ക് ടിക്കറ്റ് സംവിധാനം പൂർണമായും നിർത്തലാക്കിയാണ് പുതിയ ഡിജിറ്റൽ സ്മാർട്ട് കാർഡ് നിർബന്ധമാക്കിയത്.
ഡൽഹി ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷൻ, ക്ലസ്റ്റർ ബസുകൾ (എസി, നോൺ-എസി) എന്നിവയിലെ സൗജന്യ യാത്രയ്ക്ക് ഇനി സ്മാര്ട്ട് കാർഡ് നിര്ബന്ധമാണ്. പുതിയ ഭേദഗതി പ്രകാരം ഡൽഹിയിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കിയ ആധാർ കാർഡുള്ള വനിതകൾക്കും ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വ്യക്തികൾക്കും മാത്രമേ ഈ സൗജന്യ യാത്രാ കാർഡ് ലഭിക്കൂ. ഡൽഹിക്ക് പുറത്തുനിന്നുള്ള യാത്രക്കാർ ഇനി മുതൽ സാധാരണ നിരക്കിൽ ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം.
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സ്മാർട്ട് കാർഡിൻ്റെ ആദ്യ വിതരണം പൂർണമായും സൗജന്യമാണ്. നഗരത്തിലുടനീളമുള്ള 50 ഓളം അംഗീകൃത കേന്ദ്രങ്ങൾ വഴി ആധാർ കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് വിലാസം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി സ്ത്രീകൾക്ക് ഈ കാർഡ് സ്വന്തമാക്കാം. ഈ വർഷം ആദ്യം അവതരിപ്പിച്ചതുമുതൽ ഏകദേശം 19 ലക്ഷം സ്ത്രീകൾ സ്മാർട്ട് കാർഡ് സൗകര്യം പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ബസ് ഡിപ്പോകളിലും ബസുകൾക്കുള്ളിലും അനൗൺസ്മെൻ്റുകൾ വഴിയും സോഷ്യൽ മീഡിയ, അച്ചടി മാധ്യമങ്ങൾ, മറ്റ് മാർഗങ്ങൾ എന്നിവയിലൂടെയും സ്മാർട്ട് കാർഡിനെക്കുറിച്ച് അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ സർക്കാർ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. ഇതുവരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്ത സ്ത്രീകൾക്ക് തുടർന്നും രജിസ്ട്രേഷൻ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി കാർഡ് സ്വന്തമാക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ടാകുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
അതേസമയം, നിശ്ചിത നിരക്ക് നൽകി ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യവും അവർക്കുണ്ടാകുമെന്നും ഡൽഹി ഗതാഗത വകുപ്പിൻ്റെ അറിയിപ്പിൽ പറയുന്നു. സെപ്റ്റംബർ 30 മുതൽ സൗജന്യ യാത്രാ സൗകര്യം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിന് പിങ്ക് സഹേലി സ്മാർട്ട് കാർഡ് നിർബന്ധമാണെന്ന് ഗതാഗത വകുപ്പ് നേരത്തെ നിർദേശിച്ചിരുന്നു.
ബസിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ കാർഡ് ഡിജിറ്റൽ മെഷീനിൽ ടാപ്പ് ചെയ്താണ് യാത്രാ അനുമതി ഉറപ്പാക്കേണ്ടത്. നാഷണൽ കോമൺ മൊബിലിറ്റി കാർഡ് മാതൃകയിലുള്ള ഈ കാർഡ് വെറുമൊരു ഫ്രീ ബസ് പാസ് മാത്രമല്ല. ഇത് പണം റീചാർജ് ചെയ്ത് ഡൽഹി മെട്രോ റീജിയണൽ റാപ്പിഡ് ട്രാൻസിറ്റ് സിസ്റ്റം എന്നിവയിലെ പണം നൽകിയുള്ള യാത്രകൾക്കും ഉപയോഗിക്കാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ യാത്രക്കാർക്ക് പ്രത്യേകം മെട്രോ കാർഡുകൾ കൈവശം വെക്കേണ്ടതില്ല.
ഡൽഹിയിൽ വർഷങ്ങളായി ജോലി ചെയ്യുന്നവരോ പഠിക്കുന്നവരോ ആണെങ്കിൽ പോലും, ആധാർ കാർഡിൽ സ്വന്തം നാട്ടിലെ വിലാസമുള്ള (മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ വിലാസം) ലക്ഷക്കണക്കിന് വനിതാ ജീവനക്കാർക്കും വിദ്യാർഥിനികൾക്കും ഈ സൗജന്യ സേവനം ഇനി ലഭിക്കില്ല.
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