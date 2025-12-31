ETV Bharat / bharat

ബുള്‍ഡോസര്‍ വിവാദങ്ങള്‍ക്കിടെ ഒരേ വേദി പങ്കിട്ട് കേരള-കര്‍ണാടക മുഖ്യമന്ത്രിമാര്‍

ബുൾഡോസർ രാജ് ‌വിവാദങ്ങൾക്കിടെ ഒരേ വേദി പങ്കിട്ട് കേരള, കര്‍ണാടക മുഖ്യമന്ത്രിയും. സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ഷെഡ്യൂൾ ക്രമീകരിച്ചതിന് സംഘാടകര്‍ക്ക് നന്ദിയെന്ന് പിണറായി.

93rd Sivagiri Pilgrimage in Kerala (Siddaramaiah x account)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 31, 2025 at 3:55 PM IST

തിരുവനന്തപുരം: കർണാടകയിലെ ബുള്‍ഡോസര്‍ രാജ് വിവാദങ്ങള്‍ക്കിടെ ഒരേ വേദി പങ്കിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും കര്‍ണാടക മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യയും. വര്‍ക്കല ശിവഗിരി മഠത്തിലെ 93ാമത് തീര്‍ഥാടനത്തിലെ സമ്മേളനത്തിലാണ് ഇരുവരും ഒന്നിച്ചെത്തിയത്. തൻ്റെ ഔദ്യോഗിക പ്രതിബന്ധങ്ങള്‍ക്ക് അനുസരിച്ച് സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ഷെഡ്യൂൾ ക്രമീകരിച്ചതിന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ സംഘാടകരോട് നന്ദി പറഞ്ഞു.

ഉദ്ഘാടനം സുഗമമാക്കുന്നതിന് അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ സമയത്തില്‍ മാറ്റം വരുത്തിയതായും അദ്ദേഹം സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്‌ത് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു. സാധാരണയായി രാവിലെ നടക്കുന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗം ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിയിലേക്ക് പുനഃക്രമീകരിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

"അധ്യക്ഷൻ ഷെഡ്യൂൾ ക്രമീകരിക്കുകയും അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തില്‍ മാറ്റം വരുത്തി ഉദ്ഘാടനത്തിന് സമയം അനുവദിക്കുകയും ചെയ്‌തു. ഇത് ഒരു വലിയ സൗകര്യമായിരുന്നു. ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതിനാൽ സാധാരണയായി രാവിലെ നടക്കുന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗം ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിയിലേക്ക് പുനഃക്രമീകരിച്ചു. ഇതും കണക്കിലെടുത്ത് അധ്യക്ഷൻ ആവശ്യമായ ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്‌തുവെന്ന്" മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ശിവഗിരി തീര്‍ഥാടന കേന്ദ്രം: ഇന്നലെ (ഡിസംബർ 30) ആരംഭിച്ച ശിവഗിരി തീര്‍ഥാടനം ജനുവരി 1ന് അവസാനിക്കും. തിരുവനന്തപുരത്ത് വര്‍ക്കലയിലാണ് ശിവഗിരി തീര്‍ഥാടന കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. 'ഒരു ജാതി, ഒരു മതം, ഒരു ദൈവം മനുഷ്യന്' എന്ന സന്ദേശം പ്രചരിപ്പിച്ച വ്യക്തിയാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു. ശ്രീ നാരായണ ഗുരു ഈഴവ സമുദായത്തിനായി സ്ഥാപിച്ച ഒരു പ്രധാന ആത്മീയ-തീർഥാടന കേന്ദ്രമാണ് ശിവഗിരി മഠം. 1933ൽ വിരലിലെണ്ണാവുന്ന ഭക്തരുമായി ആരംഭിച്ച തീർഥാടനം ഇപ്പോൾ രാജ്യത്തെ പ്രധാന തീര്‍ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളിലെ ഒന്നായിമാറി.

എല്ലാ വർഷവും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിന് ഭക്തർ തീർത്ഥാടനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ശിവഗിരി സന്ദർശിക്കുന്നു. സമത്വത്തോടും തുല്യ ബഹുമാനത്തോടും കൂടി എല്ലാ മതങ്ങളുടെയും തത്വങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരിടമായാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു ശിവഗിരിയെ കണ്ടത്. ഈ ദർശനം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിനാണ് ശിവഗിരിയിലെ ബ്രഹ്മവിദ്യാലയം സ്ഥാപിച്ചത്.

ശ്രീ നാരായണ ഗുരു: 1856 ഓഗസ്റ്റ് 20നാണ് ശ്രീ നാരായണ ഗുരു ജനിച്ചത്. കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സന്യാസിയും തത്ത്വചിന്തകനും ആത്മീയ നേതാവും സാമൂഹിക പരിഷ്‌കർത്താവുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഗുരു വിദ്യാഭ്യാസം, ശുചിത്വം, ദൈവഭക്തി, സംഘടന, കൃഷി എന്നിവയെ സജീവമായി പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു. കഠിനാധ്വാനം, അറിവ്, വിദ്യാഭ്യാസം, ശുദ്ധമായ ജീവിത അന്തരീക്ഷം എന്നിവയിലൂടെ മനുഷ്യൻ്റെ ശരിയായ കഴിവുകള്‍ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാന്‍ സാധിക്കുമെന്ന് ഗുരു പറഞ്ഞു.

ഇതിലൂടെ ആളുകള്‍ക്ക് ആത്മവിശ്വാസമുള്ള, ആത്മാഭിമാനമുള്ള, ധാർമ്മികമായും സാമ്പത്തികമായും ശക്തമായ ഒരു സമൂഹമായി സ്വയം മാറാൻ കഴിയുമെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചു. ഇന്ത്യൻ തത്ത്വചിന്തയെക്കുറിച്ചുള്ള 7 വർഷത്തെ കോഴ്‌സ് ബ്രഹ്മ വിദ്യാലയം വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്നു. ശ്രീ നാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ കൃതികളും ലോകത്തിലെ എല്ലാ പ്രധാന മതങ്ങളും ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് സിലബസ്. 1928 സെപ്റ്റംബർ 20ന് അദ്ദേഹം മരിച്ചു.

