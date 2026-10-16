എക്സാലോജിക് കേസ്: വിജിലൻസ് അന്വേഷണത്തിനെതിരെ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ച് പിണറായി വിജയൻ
അഴിമതി നിരോധന നിയമപ്രകാരം കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം നടത്താനുള്ള ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കണമെന്നാണ് പ്രധാന ആവശ്യം
Published : October 16, 2026 at 11:10 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: സിഎംആർഎൽ-എക്സാലോജിക് ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാസപ്പടി കേസിൽ വിജിലൻസ് അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ട ഹൈക്കോടതി വിധിക്കെതിരെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചു. മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ സിദ്ധാർഥ് ലൂത്ര ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് മുൻപാകെ ഹർജി ഹാജരാവും.
അഴിമതി നിരോധന നിയമപ്രകാരം കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം നടത്താനുള്ള ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കണമെന്നാണ് പ്രധാന ആവശ്യം. ഹർജിക്ക് ഡയറി നമ്പർ ലഭിച്ചാൽ ഉടൻ തന്നെ കോടതിയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് കൊണ്ടുവരാനാണ് അഭിഭാഷക സംഘത്തിൻ്റെ നീക്കം. വിജിലൻസ് എഫ്ഐആർ നടപടികൾ സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്നും ഹർജിയിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. പിണറായി വിജയന് പുറമെ പി.എ മുഹമ്മദ് റിയാസ്, വീണ ടി എന്നിവരും കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അഴിമതിക്കേസിൽ പ്രതിയാകുന്ന സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കാനുള്ള നിയമപരമായ എല്ലാ സാധ്യതകളും തേടുകയാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്.
നേരത്തെ, സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഉത്തരവിനെതിരെ പിണറായി വിജയനും മുഹമ്മദ് റിയാസും വീണയും ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിനെ സമീപിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഹർജി തള്ളിയിരുന്നു. അഴിമതിക്കേസിൽ എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് പ്രതികളുടെ ഭാഗം കേൾക്കേണ്ടതില്ലെന്നും, എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) നൽകിയ കത്തിൽ പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലെന്നുമായിരുന്നു ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിൻ്റെ നിരീക്ഷണം. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കണമെന്നും ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് വിധിയിലെ പരാമർശങ്ങൾ നീക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് സുപ്രീം കോടതിയിൽ അപ്പീൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
കൊച്ചിൻ മിനറൽസ് ആൻഡ് റൂട്ടൈൽ ലിമിറ്റഡ് (സിഎംആർഎൽ) എന്ന സ്വകാര്യ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന കാലത്ത് പിണറായി വിജയൻ്റെ മകൾ വീണയുടെ ഐടി കമ്പനിയായ എക്സാലോജിക്കിന് അനധികൃതമായി പണം ലഭിച്ചു എന്നതാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം. ആദായനികുതി വകുപ്പിൻ്റെ ഇൻ്ററിം സെറ്റിൽമെൻ്റ് ബോർഡ് പുറത്തുവിട്ട വിവരങ്ങളിലൂടെയാണ് മാസപ്പടി വിവാദം ആദ്യം പുറത്തുവന്നത്. യാതൊരുവിധ സേവനങ്ങളും നൽകാതെയാണ് എക്സാലോജിക് കമ്പനി സിഎംആർഎല്ലിൽ നിന്ന് കോടിക്കണക്കിന് രൂപ കൈപ്പറ്റിയതെന്നായിരുന്നു കണ്ടെത്തൽ. ഇതിന് പിന്നാലെ സീരിയസ് ഫ്രോഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓഫിസ് (എസ്എഫ്ഐഒ) കേസ് ഏറ്റെടുക്കുകയും അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു.
എസ്എഫ്ഐഒ അന്വേഷണത്തിന് പുറമെ, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമപ്രകാരം എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റും കേസിൽ ഇസിഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം നടത്തുന്നുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിയമപോരാട്ടം ശക്തമാക്കുന്നത്. സിഎംആർഎല്ലിനെതിരെ ഇഡി എടുത്ത കേസ് റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കമ്പനി അധികൃതരും ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു. സുപ്രീം കോടതിയിൽ പിണറായി വിജയന് വേണ്ടി ഹാജരാകുന്ന സിദ്ധാർഥ് ലൂത്ര തന്നെയാണ് സിഎംആർഎല്ലിന് വേണ്ടിയും ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹാജരായത് എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. കേസിൽ സുപ്രീം കോടതി സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാട് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനും കുടുംബത്തിനും നിർണായകമാകും.
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