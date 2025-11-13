ETV Bharat / bharat

അഹമ്മദാബാദ് വിമാന ദുരന്തം; പൈലറ്റിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നില്ലെന്ന് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ സുപ്രീം കോടതിയില്‍

കമാന്‍ഡര്‍ സുമീത് സഭര്‍വാളിന്‍റെ പിതാവിന്‍റെ വികാരം തനിക്ക് മനസിലാകുന്നുണ്ടെന്നും ആരും അദ്ദേഹത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്തില്ലെന്നും സോളിസിറ്റര്‍ ജനറല്‍ തുഷാര്‍ മേത്ത

PILOT NOT BLAMED SOLICITOR GENERAL Supreme Court AI 171 Crash
File photo of the wreckage of the AI 171 that crashed in Ahmedabad (PTI)
By Sumit Saxena

Published : November 13, 2025 at 4:58 PM IST

ന്യൂഡല്‍ഹി: അഹമ്മദാബാദ് വിമാനദുരന്തത്തിന്‍റെ അന്വേഷണ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ എയര്‍ ഇന്ത്യ പൈലറ്റിനെ കുറ്റപ്പടുത്തുന്നില്ലെന്ന് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ സുപ്രീം കോടതിയെ അറിയിച്ചു. ജസ്റ്റിസുമാരായ സൂര്യകാന്ത്, ജോയ് മല്യ ബാഗ്‌ചി എന്നിവരടങ്ങിയ ഡിവിഷന്‍ ബെഞ്ച് ദുരന്തത്തിനിരയായ എയര്‍ ഇന്ത്യ വിമാനത്തിന്‍റെ പൈലറ്റ് സുമീത് സഭര്‍വാളിന്‍റെ പിതാവ് പുഷ്‌കര്‍ രാജ് സഭര്‍വാള്‍ സമര്‍പ്പിച്ച ഹര്‍ജി പരിഗണിക്കവെയാണ് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്.

സംഭവത്തില്‍ ജുഡീഷ്യല്‍ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം ഹര്‍ജിയില്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. സുപ്രീം കോടതിയില്‍ നിന്ന് വിരമിച്ച ജഡ്‌ജിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ആവശ്യം. ജൂണ്‍ പന്ത്രണ്ടിന് നടന്ന വിമാനദുരന്തം 260 ജീവനുകളാണ് കവര്‍ന്നത്.

പൈലറ്റിന്‍റെ പിതാവിന്‍റെ വികാരം തനിക്ക് മനസിലാകുന്നുണ്ടെന്ന് വാദം കേള്‍ക്കവെ സോളിസിറ്റര്‍ ജനറല്‍ തുഷാര്‍ മേത്ത കോടതിയെ ബോധിപ്പിച്ചു. ആരെയും റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ദുരന്തത്തിന് ഒരു മാസത്തിന് ശേഷം സമര്‍പ്പിക്കപ്പെട്ട രാജ്യാന്തര മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ അനുസരിച്ചുള്ള നിര്‍ബന്ധിത റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ ചില പിഴവുകളുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. എന്നാല്‍ ദുരന്തത്തിന്‍റെ ഉത്തരവാദിത്തം സംബന്ധിച്ച് കേന്ദ്ര വ്യോമയാന മന്ത്രാലയം ആരുടെ മേലും കുറ്റം ചുമത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി വാര്‍ത്താക്കുറിപ്പ് പുറത്ത് വിട്ടിരുന്നുവെന്നും മേത്ത അറിയിച്ചു.

അന്വേഷണ റിപ്പോര്‍ട്ട് ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്താന്‍ ഉദ്ദേശിച്ചല്ല. കേവലം എന്താണ് കാരണം എന്നതിന് വ്യക്തത വരുത്തുക മാത്രമാണ് ലക്ഷ്യം. എങ്കില്‍ മാത്രമേ ഇത്തരം സംഭവങ്ങള്‍ ഭാവിയില്‍ ആവര്‍ത്തിക്കാതിരിക്കൂ എന്നും ജസ്റ്റിസ് ബാഗ്‌ചി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇപ്പോള്‍ നടക്കുന്ന അന്വേഷണത്തില്‍ യാതൊരു ഇടപെടലും സാധ്യമല്ലെന്നും മേത്ത വ്യക്തമാക്കി. ഇതിനെ സഭര്‍വാളിന്‍റെ അഭിഭാഷകന്‍ ഗോപാല്‍ ശങ്കരനാരായണന്‍ ചോദ്യം ചെയ്‌തു.

വിമാനദുരന്തത്തിന് ശേഷം ബോയിങ് വിമാനങ്ങളില്‍ നിരന്തരം വീഴ്‌ചകളുണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഇത് വളരെ ആശങ്ക ഉളവാക്കുന്നതാണെന്ന് എന്‍ജിഒയ്ക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായ അഭിഭാഷകന്‍ പ്രശാന്ത് ഭൂഷണ്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഈ വിമാനങ്ങള്‍ എത്രയും വേഗം സര്‍വീസില്‍ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് പൈലറ്റുമാരുടെ അസോസിയേഷന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ഇത് വിമാനക്കമ്പനികള്‍ തമ്മിലുള്ള ഒരു ഏറ്റുമുട്ടലാകരുതെന്ന് ജസ്റ്റിസ് കാന്ത് ഭൂഷണോട് പറഞ്ഞു. കാന്തിന്‍റെ നിരീക്ഷണത്തെ മേത്ത പിന്തുണച്ചു. ഇത്തരം അപകടങ്ങള്‍ മുമ്പും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും അതിലൊന്നും ജുഡീഷ്യല്‍ അന്വേഷണം ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും ഭൂഷണ്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പൈലറ്റിൻ്റെ പിതാവിന് മറുപടി നല്‍കിക്കൊണ്ടുള്ള ഹര്‍ജി സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ ബെഞ്ച് മേത്തയോട് നിര്‍ദേശിച്ചു. രണ്ടാഴ്‌ചയ്ക്ക് ശേഷം ഹര്‍ജി വീണ്ടും പരിഗണിക്കും.

