സവാല്കോട്ടിന് 1,400 കോടി ഗ്രാന്റ്; 18,730 കോടി വായ്പ ഇനിയും കാത്തിരിപ്പില്
ജമ്മു കശ്മീരിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയാണ് സാവൽകോട്ട്. മൂന്ന് ജില്ലകളിലായി വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന ഈ പദ്ധതിക്ക് 1,401 ഹെക്ടറിലധികം വിസ്തൃതിയുണ്ട്.
Published : November 10, 2026 at 3:32 PM IST
ശ്രീനഗർ: ജമ്മു കശ്മീരിലെ 1,800 മെഗാവാട്ട് ശേഷിയുള്ള സവാൽകോട്ട് ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന പ്രവൃത്തികൾക്കായി പബ്ലിക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ബോർഡ് (PIB) 1,400 കോടി രൂപയുടെ ഗ്രാൻ്റ് അനുവദിച്ചു. എന്നാൽ പദ്ധതിക്കായി നിർദേശിച്ചിരുന്ന 18,730.25 കോടി രൂപയുടെ വായ്പാ നിർദേശം പ്രത്യേക പരിശോധനകൾക്കായി ധനകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ ബജറ്റ് വിഭാഗത്തിന് കൈമാറിയതായാണ് ഇടിവി ഭാരതിന് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങളിൽ നിന്നും മനസിലാക്കുന്നത്.
പ്രധാന പൊതുമേഖലാ നിക്ഷേപ പദ്ധതികളെ വിലയിരുത്തുന്ന ധനകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള ഈ ബോർഡ്, നാഷണൽ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ കോർപ്പറേഷൻ (NHPC) വികസിപ്പിക്കുന്ന ഈ പദ്ധതിയുടെ ധനസഹായ ഘടന 75:25 (കടം-ഇക്വിറ്റി) എന്ന അനുപാതത്തിൽ നിശ്ചയിച്ച് അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും, ഊർജ്ജ മന്ത്രാലയം ആവശ്യപ്പെട്ട മുഴുവൻ വായ്പാ സഹായവും ബോർഡ് ഇതുവരെ ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടില്ല.
സവാൽകോട്ട് ജലവൈദ്യുതപദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണ കാലയളവിൽ 18,730.25 കോടി രൂപയുടെ സബോർഡിനേറ്റ് വായ്പ പലിശരഹിതമായി കേന്ദ്രം അനുവദിക്കണമെന്നായിരുന്നു ഊർജ്ജ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ നിർദേശം. പദ്ധതി വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം, പ്രതിവർഷം ഒരു ശതമാനം പലിശ നിരക്കിൽ 25 വർഷം കൊണ്ട് ഈ വായ്പ തിരിച്ചടയ്ക്കാനായിരുന്നു ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നത്.
പദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള വൈദ്യുതി നിരക്ക് ഒരു യൂണിറ്റിന് 9.57 രൂപ എന്ന ഉയർന്ന നിരക്കിൽ നിന്നും 5 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള നിരക്കിലേക്ക് കുറയ്ക്കാനും, അതുവഴി ഈ 1,800 മെഗാവാട്ട് പദ്ധതിയെ വാണിജ്യപരമായി ലാഭകരമാക്കാനുമുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായിരുന്നു ഈ നിർദേശം. അടിസ്ഥാന സൗകര്യ ചിലവുകൾക്കായി മന്ത്രാലയം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്ന 1,400 കോടി രൂപയുടെ ഗ്രാൻ്റാണ് ഇപ്പോൾ പി.ഐ.ബി അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. പദ്ധതിയുടെ ആകെ ചിലവ് നേരത്തെ കണക്കാക്കിയിരുന്ന 35,000 കോടി രൂപയിൽ നിന്നും 26,373 കോടി രൂപയായി നിലവിൽ പുതുക്കി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ എൻ.എച്ച്.പി.സിയുടെ 25 ശതമാനം ഇക്വിറ്റി വിഹിതം 6,243 കോടി രൂപയായി നിശ്ചയിച്ചു.
പി.ഐ.ബിയുടെ വ്യവസ്ഥകൾ
ഭാവിയിൽ ഇക്വിറ്റി ചിലവിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വർധനവുണ്ടായാൽ അത് നിർവ്വഹണ ഏജൻസിയായ എൻ.എച്ച്.പി.സി തന്നെ വഹിക്കണമെന്ന് പി.ഐ.ബി ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കേണ്ട താല്ക്കാലിക സമയപരിധി 2036 ആഗസ്റ്റ് ആയി നിശ്ചയിക്കുകയും ചെയ്തു. എൻ.എച്ച്.പി.സിയുടെ മറ്റ് ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പ്രോജക്റ്റുകളുടെ ചിലവുമായി താരതമ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി വേണം ക്യാബിനറ്റ് കമ്മിറ്റി ഓൺ ഇക്കണോമിക് അഫയേഴ്സിന് (CCEA) മുന്നിൽ സമർപ്പിക്കാനുള്ള കരട് കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കാൻ ബോർഡ് ഊർജ്ജ മന്ത്രാലയത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
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പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഔദ്യോഗികമായി ആരംഭിക്കുന്നതിന് സി.സി.ഇ.എയുടെ (CCEA) അന്തിമ അനുമതി കൂടി ആവശ്യമാണ്. പി.ഐ.ബി യോഗത്തിൽ ജമ്മു കശ്മീർ സർക്കാരിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് പങ്കെടുത്ത ജമ്മു കശ്മീർ സ്റ്റേറ്റ് പവർ ഡെവലപ്മെൻ്റ് കോർപ്പറേഷൻ (JKSPDC) മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ രാഹുൽ യാദവ് പദ്ധതിക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണ അറിയിച്ചു. അതോടൊപ്പം, 40 വർഷത്തെ വാണിജ്യ പ്രവർത്തനത്തിന് ശേഷം പദ്ധതി യാതൊരുവിധ ബാധ്യതകളുമില്ലാതെ ജമ്മു കശ്മീർ സർക്കാരിലേക്ക് തന്നെ തിരികെ നൽകുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
പദ്ധതിയുടെ ഡിസൈൻ എനർജി 7,994 മില്യൺ യൂണിറ്റിൽ നിന്നും 7,010 മില്യൺ യൂണിറ്റായി കുറച്ചതിലുള്ള ആശങ്കയും രാഹുൽ യാദവ് ഉന്നയിച്ചു. ഇത് പ്രദേശത്തിന് ലഭിക്കേണ്ട സൗജന്യ വൈദ്യുതിയുടെ വിഹിതത്തിൽ കുറവുണ്ടാക്കുമെന്നും അതിനാൽ ഈ നഷ്ടത്തിന് പരിഹാരം വേണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും പി.ഐ.ബി തങ്ങളുടെ ശുപാർശകളിൽ ഈ വിഷയം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
നാല് പതിറ്റാണ്ടുകൾ നീണ്ട നിർമാണം
ജമ്മു മേഖലയിലെ രാംബാൻ ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് ജില്ലകളിലായി വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന സവാൽകോട്ട്, ജമ്മു കശ്മീരിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയാണ്. 840 ഹെക്ടറിലധികം വനഭൂമി ഉൾപ്പെടെ 1,401 ഹെക്ടറിലധികം സ്ഥലത്താണ് ഇത് സ്ഥാപിക്കുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ജെ.കെ.എസ്.പി.ഡി.സി (JKSPDC) വികസിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയ ഈ പദ്ധതി, ഭരണപരമായ തടസങ്ങളും പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങളും ചെനാബ് നദിയിൽ അണക്കെട്ട് നിർമ്മിക്കുന്നതിനെതിരെ പാകിസ്ഥാൻ ഉന്നയിച്ച ആക്ഷേപങ്ങളും കാരണം നാല് പതിറ്റാണ്ടോളമായി മുടങ്ങിക്കിടക്കുകയായിരുന്നു. സിന്ധു നദീജല കരാർ പ്രകാരം ഇന്ത്യയ്ക്ക് ജലവൈദ്യുത ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ജലം ഉപയോഗിക്കുന്നത് പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
2025 ഏപ്രിലിൽ നടന്ന പഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യ സിന്ധു നദീജല കരാർ താത്ക്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചതോടെയാണ് പദ്ധതിക്ക് പുതിയ വേഗത കൈവന്നത്. ലഫ്റ്റനൻ്റ് ഗവർണറുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഭരണകൂടം 2021-ൽ ബിൽഡ്-ഓൺ-ഓപ്പറേറ്റ്-ട്രാൻസ്ഫർ (BOOT) മാതൃകയിൽ 40 വർഷത്തേക്ക് ഈ പദ്ധതി എൻ.എച്ച്.പി.സിക്ക് കൈമാറിയിരുന്നു. ജെ.കെ.പി.ഡി.സിയുടെയും (JKPDC) അതിൻ്റെ തീരുമാനങ്ങളുടെയും മേൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സർക്കാരിന് പരിമിതമായ നിയന്ത്രണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ വൈദ്യുതി വകുപ്പ് കൂടി വഹിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി ഒമർ അബ്ദുള്ള പറഞ്ഞു. കോർപ്പറേഷൻ്റെ ബോർഡ് മേധാവി ലഫ്റ്റനൻ്റ് ഗവർണർ മനോജ് സിൻഹയാണ്.
"നിർഭാഗ്യവശാൽ, തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സർക്കാരിന് ജെകെപിഡിസിയിലോ അതിൻ്റെ തീരുമാനങ്ങളിലോ യാതൊരു നിയന്ത്രണവുമില്ല," ജമ്മു കശ്മീർ സർക്കാർ സ്വതന്ത്രമായി പദ്ധതി വികസിപ്പിക്കാൻ പദ്ധതിയിട്ടിട്ടുണ്ടോ അതോ എൻഎച്ച്പിസിയുമായി സംയുക്ത സംരംഭമായി പദ്ധതിയിടുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അബ്ദുള്ള ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
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