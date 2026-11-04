പിഎഫ് എപ്പോൾ പിൻവലിക്കാം, നിങ്ങളുടെ പിഎഫ് ബാലൻസ് എത്ര? കൂടുതല് സുതാര്യമാക്കിയ നിയമങ്ങൾ അറിയാം
ചികിത്സാ ആവശ്യങ്ങൾ, വിവാഹം, വിദ്യാഭ്യാസം അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിൽ നഷ്ടം - പിഎഫ് പിൻവലിക്കൽ നിയമങ്ങൾ അറിയുക
Published : November 4, 2026 at 2:42 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: പ്രൊവിഡൻ്റ് ഫണ്ട് (PF) അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് പണം പിൻവലിക്കുന്നത് കൂടുതൽ എളുപ്പവും സുതാര്യവുമാക്കുന്നതിനായി പുതിയ നയങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളുമായി എംപ്ലോയീസ് പ്രൊവിഡൻ്റ് ഫണ്ട് ഓർഗനൈസേഷൻ (EPFO). തൊഴിൽ മന്ത്രാലയവും സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ട്രസ്റ്റീസും (CBT) പുറപ്പെടുവിച്ച മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രകാരം, അടിയന്തര ആവശ്യങ്ങൾക്കോ അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങൾക്കോ വേണ്ടി പിഎഫ് അക്കൗണ്ട് ഉടമകൾക്ക് അവരുടെ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് വലിയൊരു തുക പിൻവലിക്കാൻ അനുവാദമുണ്ട്.
എങ്കിലും, പല ഇപിഎഫ് അംഗങ്ങൾക്കും തങ്ങളുടെ പിഎഫ് ഫണ്ടിൽ നിന്ന് 100 ശതമാനം പണവും പിൻവലിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ട്. പിഎഫിൽ നിന്ന് 100 ശതമാനവും പിൻവലിക്കാൻ കഴിയുമോ?
ഭാഗികമായ പിൻവലിക്കലിനും പൂർണ്ണമായ പിൻവലിക്കലിനും ഇപിഎഫ്ഒയ്ക്ക് വ്യത്യസ്ത നിയമങ്ങളാണുള്ളത്. ജോലിയിലായിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് പിഎഫ് ഫണ്ടിൽ നിന്ന് 100 ശതമാനവും പിൻവലിക്കാൻ അനുവാദമില്ല. ഇപിഎഫ്ഒ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, ഭാഗികമായി പിൻവലിക്കുമ്പോൾ അർഹമായ തുകയുടെ പരമാവധി 75 ശതമാനം വരെ മാത്രമേ പിൻവലിക്കാൻ കഴിയൂ; ബാക്കി 25 ശതമാനം നിർബന്ധമായും അക്കൗണ്ടിൽ നിലനിർത്തേണ്ടതുണ്ട്.
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എന്നാൽ, ഒരു ഇപിഎഫ്ഒ അംഗം തൻ്റെ പിഎഫ് ബാലൻസ് (ജീവനക്കാരൻ്റെ വിഹിതം, തൊഴിലുടമയുടെ വിഹിതം, പലിശ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ) പൂർണ്ണമായും (100%) പിൻവലിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, അതിന് വിരമിക്കൽ (retirement) ഒരു പ്രധാന നിബന്ധനയാണ്.
ഒരു പിഎഫ് അക്കൗണ്ട് ഉടമ തുടർച്ചയായി രണ്ട് മാസത്തേക്ക് തൊഴിൽരഹിതനാണെങ്കിൽ, അയാൾക്ക് 'ഫൈനൽ സെറ്റിൽമെൻ്റിന്' (അന്തിമ തീർപ്പാക്കൽ) അർഹത ലഭിക്കുകയും അതുവഴി പിഎഫ് ഫണ്ടിലെ മുഴുവൻ തുകയും (100%) പിൻവലിക്കാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. ഭാഗികമായി പണം പിൻവലിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന 13 വ്യവസ്ഥകളെ ഇപിഎഫ്ഒ ലഘൂകരിക്കുകയും അവയെ മൂന്ന് പ്രധാന വിഭാഗങ്ങളായി തിരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
അത്യാവശ്യ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി പിഎഫിൽ നിന്ന് പണം പിൻവലിക്കൽ
ഗുരുതരമായ അസുഖം ബാധിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ (സ്വയമോ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കോ വേണ്ടി) ചികിത്സാ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി പിഎഫ് അക്കൗണ്ട് ഉടമകൾക്ക് പണം പിൻവലിക്കാം. ഇതിന് പ്രത്യേക പരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല; അർഹമായ തുകയുടെ പരിധിക്കുള്ളിൽ നിന്ന് ആവശ്യാനുസരണം പണം പിൻവലിക്കാവുന്നതാണ്.
ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി, സേവന കാലയളവിൽ 10 തവണ വരെ പണം പിൻവലിക്കാൻ ഇപിഎഫ്ഒ അനുവദിക്കുന്നു. വിവാഹ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി, അഞ്ച് തവണ വരെ പണം പിൻവലിക്കാൻ അനുവാദമുണ്ട്.
ഭവന ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഇപിഎഫ് (EPF) തുക പിൻവലിക്കൽ
ഒരു ഇപിഎഫ് അംഗം വീടോ ഫ്ലാറ്റോ ഭൂമിയോ വാങ്ങുകയോ പുതിയ വീട് നിർമ്മിക്കാൻ പദ്ധതിയിടുകയോ, നിലവിലുള്ള ഭവന വായ്പ തിരിച്ചടയ്ക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നിലവിലുള്ള വസ്തു അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തുകയോ നവീകരിക്കുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, സേവന കാലയളവിൽ പരമാവധി അഞ്ച് തവണ വരെ പിഎഫ് (PF) തുക മുൻകൂറായി പിൻവലിക്കാൻ പ്രൊവിഡൻ്റ് ഫണ്ട് അധികൃതർ അനുവദിക്കുന്നു.
പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ പിഎഫ് തുക പിൻവലിക്കൽ
ജോലി നഷ്ടപ്പെടുകയോ, സെൻട്രൽ ബോർഡ് അറിയിക്കുന്ന മറ്റ് അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയോ ചെയ്താൽ, അംഗങ്ങൾക്ക് ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ രണ്ടുതവണ പിഎഫ് തുക പിൻവലിക്കാം. ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ, ഉടൻ തന്നെ തുകയുടെ 75% വരെ പിൻവലിക്കാവുന്നതാണ്. ബാക്കിയുള്ള 25% തുക, രണ്ട് മാസത്തെ തൊഴിലില്ലായ്മയ്ക്ക് ശേഷം പിൻവലിക്കാൻ സാധിക്കും.
പിഎഫ് തുക എങ്ങനെ പിൻവലിക്കാം
പിഎഫ് തുക പിൻവലിക്കാൻ അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ, അംഗങ്ങൾ ശരിയായ ഫോം ശ്രദ്ധാപൂർവം തെരഞ്ഞെടുക്കണം. ജോലിയിൽ തുടരുമ്പോൾ തന്നെ തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ടതില്ലാത്ത മുൻകൂർ തുകയോ (non-refundable advance) ഭാഗികമായ തുകയോ പിൻവലിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ 'ഫോം 31' (Form 31) ആണ് സമർപ്പിക്കേണ്ടത്.
തൊഴിലില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ, തൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലുള്ള മുഴുവൻ തുകയും പിൻവലിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അംഗം 'ഫോം 19' (Form 19) സമർപ്പിക്കണം. സമീപകാല പരിഷ്കാരങ്ങളിലൂടെ, അന്തിമ സെറ്റിൽമെൻ്റുകളും പെൻഷൻ തുക പിൻവലിക്കലും കൂടുതൽ എളുപ്പവും സൗകര്യപ്രദവുമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
തങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനം നവീകരിച്ചതിലൂടെ, ക്ലെയിം സെറ്റിൽമെൻ്റ് നടപടിക്രമങ്ങൾ കൂടുതൽ സുഗമവും വേഗത്തിലുമാക്കാൻ ഇപിഎഫ്ഒ (EPFO)-യ്ക്ക് സാധിച്ചു. ആധാർ, പാൻ (PAN), ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങൾ തുടങ്ങിയ എല്ലാ കെവൈസി (KYC) രേഖകളും കൃത്യമായി സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള അംഗങ്ങൾക്ക്, 3 മുതൽ 7 പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഓൺലൈനായി തുക ലഭ്യമാകും. കൂടാതെ, 'ഓട്ടോ-മോഡ്' (auto-mode) വഴി പ്രോസസ് ചെയ്യുന്ന അർഹമായ ക്ലെയിമുകൾ 72 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തന്നെ തീർപ്പാക്കപ്പെടുന്നു.
ഓഫ്ലൈൻ വഴിയാണ് പിഎഫ് തുക പിൻവലിക്കുന്നതെങ്കിൽ, അതിന് 20 പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങൾ വരെ എടുത്തേക്കാം. ആവശ്യമായ രേഖകൾ സഹിതം ക്ലെയിം വിജയകരമായി സമർപ്പിച്ചാൽ, 7 മുതൽ 15 പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തുക അംഗത്തിൻ്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നേരിട്ട് കൈമാറും.
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