ബിജെപി നേതാവ് ഡോ.തർസെം ഗാർഗിൻ്റെ ക്ലിനിക്കിൽ പെട്രോൾ ബോംബ് ആക്രമണം
ബതിന്ദയിലെ മേല റാം ക്രോറിലെ ക്ലിനിക്കിലാണ് ആക്രമണം ഉണ്ടായത്. പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന സ്കൂട്ടറിന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുകയും പാത്രങ്ങൾ കത്തി നശിക്കുകയും ചെയ്തു. ആളപായം ഒഴിവായിട്ടുണ്ട്.
Published : June 23, 2026 at 5:09 PM IST
ഛണ്ഡീഗഢ് : ബിജെപി നേതാവ് ഡോ. തർസെം ഗാർഗിൻ്റെ ക്ലിനിക്കിൽ പെട്രോൾ ബോംബ് ഉപയോഗിച്ച് ആക്രമണം നടത്തി മോട്ടോർ സൈക്കിൾ യാത്രക്കാർ. ബതിന്ദയിലെ മേല റാം ക്രോറിലെ ക്ലിനിക്കിലാണ് സംഭവം. പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി ഭഗവന്ത് മാൻ ഇന്ന് ബതിന്ദയിൽ എത്താനിരിക്കെയാണ് ക്ലിനിക്കിന് നേരെ ആക്രമണം ഉണ്ടായത്. സംഭവം അറിഞ്ഞയുടൻ പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി.
സംഭവത്തിൽ പ്രതികരിച്ച് ഡോ. തർസെം ഗാർഗ്
ബതിന്ദയിലെ ക്ലിനിക്കിന് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ച് ഡോ. തർസെം ഗാർഗ്. ക്ലിനിക്കിൽ ബോംബ് പൊട്ടിത്തെറിച്ചപ്പോൾ ഡോ. തർസെമിൻ്റെ ഡ്രൈവറും അക്കൗണ്ടൻ്റും ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു. ഉടന് തന്നെ അവർ ഫോണിൽ വിരമറിയിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് പൊലീസിനെ വിവരമറിയിച്ചത്.
എസ്പിയും മറ്റ് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും സ്ഥലത്തെത്തി സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടത്തുകയാണ്. ക്ലിനിക്കിനകത്ത് പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന സ്കൂട്ടറിന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുകയും ഉപകരണങ്ങള് കത്തി നശിക്കുകയും ചെയ്തു. ആളപായം ഒഴിവായിട്ടുണ്ട്. പൊലീസുകാർ എപ്പോഴും ജാഗ്രതയിലാണെന്നും പൊലീസ് സജീവമല്ലെന്ന് ഒരിക്കലും തോന്നിയിട്ടില്ലെന്നും ഡോ. തർസെം പ്രതികരിച്ചു.
സംഭവം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഉടൻ സിഐഎ സ്റ്റാഫ്, ഫോറൻസിക് ടീം, എന്നിവരുൾപ്പെടെ വിവിധ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥലത്തെത്തിയതായി എസ് പി നരീന്ദർ സിംഗ് പറഞ്ഞു. ബോംബ് ആക്രമണത്തിനിടെ ക്ലിനിക്കിന് പുറത്തുള്ള ഉപകരണങ്ങളില് പെട്രോൾ ബോംബുകൾ പതിക്കുകയും ചില നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്നും സിസിടിവിയിൽ രണ്ട് യുവാക്കൾ ഒരു മോട്ടോർ സൈക്കിളിൽ വന്ന് കുപ്പി കത്തിച്ച് അതിനുള്ളിലേക്ക് എറിഞ്ഞതായി കണ്ടുവെന്നും എസ് പി പറഞ്ഞു. പൊലീസ് വ്യത്യസ്ത ടീമുകൾ രൂപീകരിച്ച് സംഭവത്തിന് പിന്നിലെ കുറ്റവാളികളെ തിരയുകയാണെന്നും സിസിടിവി പരിശോധിച്ചുവരികയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ആരാണ് ഡോ. തർസെം ഗാർഗ്
പഞ്ചാബിലെ ബിജെപി നേതാവായ ഡോ. തർസെം ഗാർഗ് മുമ്പ് ആം ആദ്മി പാർട്ടി പഞ്ചാബ് ട്രേഡ് കമ്മീഷൻ ചെയർമാനായിരുന്നു. ഹരിയാനയിലെ അംബാല ജില്ലയിലുള്ള മഹർഷി മാർക്കണ്ഡേശ്വർ സർവ്വകലാശാലയുടെ സ്ഥാപകനാണ് അദ്ദേഹം. കഴിഞ്ഞ മാസം ബതിൻഡയിൽ നടന്ന തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഡോ. തർസെം ഗാർഗ് ആം ആദ്മി പാർട്ടിയോട് വിട പറഞ്ഞു. പിന്നീട് അദ്ദേഹം ശേഷം ബിജെപിയിൽ ചേർന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ ബിജെപി ചിഹ്നത്തിൽ മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ചു.
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