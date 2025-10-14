മുല്ലപ്പെരിയാറില് അനാവശ്യ ഭയം സൃഷ്ടിക്കാൻ കേരളം ശ്രമിക്കുന്നു; തമിഴ്നാട് കർഷകർ നിരാഹാര സമരത്തിലേക്ക്
തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനായി കേരള സർക്കാർ വ്യാജ ബോംബ് ഭീഷണി സൃഷ്ടിക്കുകയാണെന്ന് സംഘടനയുടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റ് ബാലസിംഹം പെന്നിക്വിക്ക് ആരോപിച്ചു.
Published : October 14, 2025 at 11:05 PM IST
ചെന്നൈ: കേരള സർക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി തമിഴ്നാട് പെരിയാർ വൈഗ ജലസേചന കർഷക സംഘടന. മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടിനെക്കുറിച്ച് തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനായി കേരള സർക്കാർ വ്യാജ ബോംബ് ഭീഷണി സൃഷ്ടിക്കുകയാണെന്ന് സംഘടനയുടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റ് ബാലസിംഹം പെന്നിക്വിക്ക് ആരോപിച്ചു.
ഇന്നലെ (ഒക്ടോബർ 13) ആണ് ഇ-മെയിൽ വഴി മുല്ലപ്പെരിയാര് അണക്കെട്ടിൽ ബോംബ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന തരത്തിൽ ഭീഷണി സന്ദേശമെത്തിയത്. ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനും അണക്കെട്ടിൻ്റെ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ച് അനാവശ്യമായ ഭയം സൃഷ്ടിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും ബാലസിംഹം പെന്നിക്വിക്ക് പറഞ്ഞു. വാർത്തസമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
മുല്ലപ്പെരിയാർ വിഷയത്തിൽ തമിഴ്നാട്, കേരള സർക്കാരുകൾ പതിവായി റിപ്പോർട്ടുകൾ സമർപ്പിക്കണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ബാലസിംഹം പെന്നിക്വിക്ക് പറഞ്ഞു. മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ട് ഘടനാപരമായി ശക്തമാണെന്നും 142 അടി വരെ സുരക്ഷിതമായി വെള്ളം സംഭരിക്കാൻ പ്രാപ്തമാണ്. ഇതേ സംബന്ധിച്ച് 2014 ൽ സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിറക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കോടതി മൗനം പാലിക്കുന്നു: ബാലസിംഹം പെന്നിക്വിക്ക്
എന്നാൽ കേരള സർക്കാർ ഉത്തരവ് പാലിച്ചിട്ടില്ലെന്നും കോടതി ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു നടപടിയും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ബാലസിംഹം പെന്നിക്വിക്ക് പറഞ്ഞു. അണക്കെട്ട് പരിശോധിക്കാൻ ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയെ അയയ്ക്കുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്നും കേരളത്തിലെ ചില എൻജിഒകൾ ജാതി വിവേചനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അനാവശ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടിലെ ബോംബ് ഭീഷണിയെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ച ബാലസിംഹം പെന്നിക്വിക്ക്, അണക്കെട്ടിനെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താനാണ് കേരള സർക്കാർ ഈ വ്യാജ വാർത്ത പ്രചരിപ്പിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു. പൊതുജനങ്ങൾക്ക് പ്രവേശനം നിയന്ത്രിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കടുവാ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും എങ്ങനെ ബോംബ് സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.
മുഴുവൻ സംഭവവും കേരള സർക്കാരിൻ്റെ മനഃപൂർവമായ ഗൂഢാലോചനയാണെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടിനെ കുടിവെള്ളത്തിനായി ആശ്രയിക്കുന്ന തമിഴ്നാട്ടിലെ ജില്ലകളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന അഞ്ച് പാർലമെൻ്റ് അംഗങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ അവരാരും പാർലമെൻ്റിൽ ഈ വിഷയം ഉന്നയിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ബാലസിംഹം പെന്നിക്വിക്ക് പറഞ്ഞു.
നിരാഹാര സമരം ഉടനെ
തമിഴ്നാട് സർക്കാർ തന്നെ മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടിൻ്റെ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടിലെ നിലവിലുള്ള കാവൽക്കാരെ നീക്കം ചെയ്യണമെന്നും സുരക്ഷയ്ക്കായി അർദ്ധസൈനിക വിഭാഗത്തെ വിന്യസിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് ഒക്ടോബർ 26-ന് കമ്പത്ത് നിരാഹാര സമരം നടത്തുമെന്ന് ബാലസിംഗം പെന്നിക്വിക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ആയിരത്തിലധികം കർഷകർ ഈ പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
