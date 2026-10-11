പ്രതിഷേധക്കാർക്ക് നിയമസഹായം മുതൽ പ്രഥമശുശ്രൂഷ വരെ; സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സഹായ ഹസ്തങ്ങൾ
ഡോക്ടർമാർ, അഭിഭാഷകർ, സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇൻഫ്ലുവൻസറുകൾ എന്നിവരടങ്ങുന്ന വലിയ ശൃംഖലയാണ് രംഗത്തെത്തിരിക്കുന്നത്. വൈദ്യസഹായം മുതൽ നിയമസഹായം വരെ ഇവർ പ്രതിഷേധക്കാർക്ക് ഉറപ്പാക്കുന്നു.
By PTI
Published : October 11, 2026 at 7:25 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായി നടന്നുവരുന്ന സിജെപി പ്രതിഷേധത്തിനിടെ കസ്റ്റഡിയിലായ ആയിരക്കണക്കിന് പ്രതിഷേധക്കാർക്ക് സഹായമെത്തിക്കാൻ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ. ഡോക്ടർമാർ, അഭിഭാഷകർ, സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇൻഫ്ലുവൻസറുകൾ എന്നിവരടങ്ങുന്ന വലിയ ശൃംഖലയാണ് രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. വൈദ്യസഹായം മുതൽ നിയമസഹായം വരെ ഇവർ പ്രതിഷേധക്കാർക്ക് ഉറപ്പാക്കുന്നു.
കസ്റ്റഡിയിലായവർക്കും അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കും വ്യക്തികളും ഏകോപിപ്പിച്ച സന്നദ്ധ സംഘങ്ങളും സഹായം നൽകുന്നുണ്ട്. ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വലിയ ക്യാംപെയിനാണ് നടക്കുന്നത്. ശനിയാഴ്ചത്തെ പ്രതിഷേധത്തിനിടെ സഹായം നൽകിയ സന്നദ്ധപ്രവർത്തകരുടെ യോഗത്തിന് ശേഷം, 130-ലധികം പേർ ഇപ്പോൾ ഈ പിന്തുണയ്ക്കായുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായി സിജെപി പ്രവർത്തകരും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ അറിയിച്ചു.
"ഈ സംരംഭത്തിനായി ഇപ്പോൾ 130-ലധികം പേർ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനാൽ ഇതിനെയൊരു ഔദ്യോഗിക സംവിധാനമാക്കി മാറ്റേണ്ട സമയമായെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി," വിവിധ സഹായ സംഘങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികൾ വിശദീകരിക്കുന്ന വീഡിയോയിൽ സിജെപി പ്രവർത്തകൻ പറഞ്ഞു.
കസ്റ്റഡിയിൽ നിന്ന് മോചിതരായി വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്നവർക്ക് യാത്രാസൗകര്യവും മറ്റ് അവശ്യവസ്തുക്കളും ഒരുക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള "ഡിറ്റെയിനി ഘർ വാപ്സി യോജന" (Detainee Ghar Wapsi Yojana), പരിക്കേറ്റ പ്രതിഷേധക്കാരെ സഹായിക്കാൻ ഡോക്ടർമാരെയും സന്നദ്ധപ്രവർത്തകരെയും ഏകോപിപ്പിക്കുന്ന "ഇമ്മീഡിയറ്റ് റെസ്പോൺസ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് നെറ്റ്വർക്ക്" (IRFAN) എന്നിവ ഈ സംരംഭത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
മാനസികാഘാതവും കടുത്ത ക്ഷീണവും അനുഭവിക്കുന്നവരെ മാനസികാരോഗ്യ പിന്തുണ നൽകുന്ന തെറാപ്പിസ്റ്റുകളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി PAUSE (People Are Under Systemic Exhaustion) എന്ന മറ്റൊരു സംരംഭവും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകൻ വ്യക്തമാക്കി.
സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ ഒരു സ്കൗട്ടിംഗ് ടീം, വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലെ സംഭവവികാസങ്ങളെക്കുറിച്ച് മാധ്യമപ്രവർത്തകരെയും മറ്റുള്ളവരെയും അറിയിക്കാൻ ക്രിയേറ്റർ നെറ്റ്വർക്ക്, വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കൈമാറാൻ ഇൻഫർമേഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് എന്നിവ രൂപീകരിക്കാനുള്ള പദ്ധതികളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ കസ്റ്റഡിയിലായ പ്രതിഷേധക്കാരെയും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളെയും അഭിഭാഷകരുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഒരു നിയമസഹായ ശൃംഖലയും ഒരുക്കുന്നുണ്ട്.
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സമാനമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സ്വതന്ത്രമായി ആരംഭിച്ചവരെയും ഒന്നിപ്പിക്കാൻ ഈ സംഘം ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. സഹായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനായി കേന്ദ്ര കമാൻഡ് സംവിധാനവും ഓരോ സംരംഭത്തിനും പ്രത്യേക കോൺടാക്റ്റ് പോയിൻ്റുകളും ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത പ്രതിഷേധക്കാരെ സ്റ്റേഡിയങ്ങളും ആശുപത്രികളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, തങ്ങളുടെ ശൃംഖലയുടെ പ്രവർത്തനം പ്രതിഷേധ വേദിയിൽ നിന്ന് വിശാലമായ ഡൽഹി-എൻസിആർ മേഖലയിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിച്ചതായി സന്നദ്ധപ്രവർത്തകൻ പറഞ്ഞു.
"നിങ്ങൾ എവിടെയായിരുന്നാലും അവിടെയെത്താൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിക്കും," എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. സംഘടിതമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പുറമേ, വ്യക്തിഗത സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോക്താക്കളും സഹായവുമായി മുന്നോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഡോക്ടറാണെന്ന് സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തിയ ഒരാൾ പരിക്കേറ്റ പ്രതിഷേധക്കാരെ സഹായിക്കാൻ താൽപ്പര്യമുണ്ടെന്നും ഗുരുദ്വാര ബംഗ്ലാ സാഹിബിന് സമീപം അദ്ദേഹം ഉണ്ടെന്നും അറിയിച്ചു. സഹായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധാന കേന്ദ്രമായി ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പോലുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ മാറിക്കഴിഞ്ഞു.
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