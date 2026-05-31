അഞ്ച് വയസുകാരനെ രക്ഷിക്കാനിറങ്ങി; തുംഗഭദ്ര നദിയിൽ അഞ്ച് പേരെ കാണാതായി, ഒരാളുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെടുത്തു
Published : May 31, 2026 at 10:59 AM IST
അമരാവതി: ആന്ധ്രപ്രദേശിലെ കർനൂൽ ജില്ലയിലെ മന്ത്രാലയത്തിനടുത്ത് തുംഗഭദ്ര നദിയിൽ ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ടുണ്ടായ ദാരുണമായ മുങ്ങിമരണ അപകടത്തിൽ ഒരാൾ മരിക്കുകയും നാല് പേരെ കാണാതാവുകയും ചെയ്തു. കുടുംബത്തോടൊപ്പം 'സത്യനാരായണ വ്രത' പൂജയ്ക്കെത്തിയവരാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. ബാക്കിയുള്ളവർക്കായുള്ള തെരച്ചില് പുരോഗമിക്കുന്നു. പൂജയ്ക്ക് ശേഷം ആറംഗസംഘം നദീതീരത്ത് കുളിക്കാനിറങ്ങിയപ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ ആഴവും ശക്തമായ അടിയൊഴുക്കും തിരിച്ചറിയാതെ അപകടത്തിൽപ്പെടുകയായിരുന്നു.
എമ്മിഗനൂർ, കുർണൂൽ സ്വദേശിയായ വഡ്ല ധനു (22) ആണ് മരിച്ചത്. ഹൈദരാബാദ് സ്വദേശികളായ സന്ധ്യ (22), യുവൻ ചന്ദ്ര (5), മന്ത്രാലയത്തിലെ സതീഷ് (35), രാഘവേന്ദ്ര (25), ധനു (23) എന്നിവരെയാണ് കാണാതായത്. ഉറവകൊണ്ട സ്വദേശി അപര്ണ അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടു.
പൊലീസ് പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് സത്യനാരായണ വ്രതത്തിനു ശേഷം സംഘം തുംഗഭദ്ര നദിയിൽ നീന്താൻ പോകുകയായിരുന്നു. യുവാൻ ചന്ദ്ര എന്ന അഞ്ച് വയസുകാരന് അബദ്ധത്തിൽ കാൽ തെറ്റി നദിയില് വീണ് ഒഴുകിപോയി. അപകടം ശ്രദ്ധയില്പെട്ടതോടെ കുട്ടിയെ രക്ഷിക്കാനായി, ശേഷിക്കുന്ന അഞ്ച് പേര് ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായി ആഴത്തിലുള്ള വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി. എന്നാൽ പെട്ടെന്നുണ്ടായ ആഴവും ശക്തമായ ഒഴുക്കും കാരണം ഇവർക്ക് നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെടുകയായിരുന്നുവെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന അപർണ എന്ന സ്ത്രീ എങ്ങനെയോ ഒഴുക്കിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് സുരക്ഷിതമായി കരയ്ക്കടുക്കുകയും, ഉടൻ തന്നെ അടുത്തുണ്ടായിരുന്ന നാട്ടുകാരെയും ബന്ധുക്കളെയും വിവരമറിയിച്ച് ബഹളം വെക്കുകയുമായിരുന്നു. വിവരം ലഭിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി പ്രാദേശിക മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെയും നീന്തൽക്കാരുടെയും സഹായത്തോടെ തെരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചു. നീണ്ട നേരത്തെ തെരച്ചിലിനൊടുവില് വൈകുന്നേരത്തോടെ ഒരാളുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെടുത്തു.
തുംഗഭദ്ര നദിയിലെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആഴമുള്ള കുഴികളാണ് അപകടത്തിന് കാരണമെന്ന് രക്ഷാപ്രവർത്തകർ പറഞ്ഞു. വൈകുന്നേരം വരെ തെരച്ചിൽ തുടർന്നു, കാണാതായവരെ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ മന്ത്രാലയ പൊലീസ് ഊർജിതമാക്കി. രക്ഷാപ്രവർത്തകർ പ്രവർത്തനം തുടരുന്നതിനിടെ കുടുംബാംഗങ്ങളും ബന്ധുക്കളും സ്ഥലത്ത് തടിച്ചുകൂടി.
അപകടത്തോടെ വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നടന്ന വീട്ടിലെ ഉത്സവപ്രതീതി പൂർണമായും ദുഃഖത്തിലാണ്ടു. ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ജില്ലാ ഇൻ-ചാർജ് മന്ത്രി നമ്മള രാമനായിഡുവും വ്യവസായ മന്ത്രി ടി ജി ഭരതും സംഭവത്തിൽ അതീവ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തുകയും, തെരച്ചിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കാൻ പ്രാദേശിക അധികാരികൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകുകയും ചെയ്തു.
