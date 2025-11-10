ETV Bharat / bharat

വീടിന്‍റെ മേൽക്കൂര തകർന്നു; അഞ്ചംഗ കുടുംബത്തിന് ദാരുണാന്ത്യം

വീടിന്‍റെ മേല്‍ക്കൂര തകര്‍ന്നു. ഉറങ്ങിക്കിടന്ന ഒരു കുടുംബത്തിലെ അഞ്ച് പേര്‍ മരിച്ചു. സംഭവം ബിഹാറിലെ ദാനാപൂരില്‍.

Representational Image (Getty image)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 10, 2025 at 11:10 AM IST

2 Min Read
പട്‌ന: ബിഹാറിലെ ദാനാപൂരില്‍ വീടിന്‍റെ മേൽക്കൂര തകർന്ന് ഒരു കുടുംബത്തിലെ അഞ്ച് പേർ മരിച്ചു. അപകടത്തിൽ മരിച്ചവരിൽ രണ്ട് വയസുള്ള കുട്ടിയുമുണ്ട്. വീട്ടുകാർ ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കെയാണ് മേൽക്കൂര തകർന്ന് വീണത്.

ബബ്ലു ഖാൻ(32), ഭാര്യ റോഷൻ ഖാത്തൂൺ (30) അവരുടെ മക്കൾ റുക്‌സാർ (12), മുഹമ്മദ് ചന്ദ് (10), ചാന്ദ്‌നി (02) എന്നിവരാണ് അപകടത്തിൽ മരിച്ചത്. അപകടം നടന്ന ഉടൻ തന്നെ നാട്ടുകാരും ഫയർഫോഴ്‌സും സംഭവ സ്ഥലത്തെത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തി. കുടുംബത്തെ വീടിന്‍റെ അവശിഷ്‌ടങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ നിന്നും പുറത്തെടുത്ത് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും എല്ലാവരും മരിച്ചിരുന്നു.

പൊലീസിൻ്റെയും നാട്ടുകാരുടെയും സഹായത്തോടെ അവശിഷ്‌ടങ്ങൾ സംഭവസ്ഥലത്ത് നിന്ന് നീക്കം ചെയ്‌തു. മൃതദേഹങ്ങൾ പോസ്‌റ്റ്‌മോർട്ടത്തിനായി അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് സ്‌റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫിസർ വിനോദ് കുമാർ പറഞ്ഞു. ബബ്ലു ഖാനും കുടുംബവും താമസിച്ച വീടിന് 12 വർഷത്തെ പഴക്കമുണ്ടായിരുന്നു. തുടർച്ചയായ മഴ കാരണമായിരിക്കും മേൽക്കൂര തകർന്ന് വീണതെന്നാണ് പ്രാഥമിക കണ്ടെത്തൽ.

വലിയ ശബ്‌ദത്തോടെയാണ് മേൽക്കൂര തകർന്ന് വീണത്. പിന്നാലെ അയൽവാസികളും മറ്റും സംഭവസഥലത്ത് എത്തുകയും അവരെ പുറത്തെടുക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചുവെന്നും പ്രദേശവാസികൾ പറഞ്ഞു. അതിനിടയിൽ നാട്ടുകാര്‍ പൊലീസില്‍ വിവരം അറിയിച്ചു. പക്ഷേ മൃതദേഹങ്ങൾ പുറത്തെടുക്കുമ്പോഴേക്കും എല്ലാവരും മരിച്ചിരുന്നുവെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

പോസ്‌റ്റമോർട്ടത്തിന് ശേഷം മൃതദേഹം കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് വിട്ട് നൽകുമെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ഭാവിയിൽ ഇത്തരം ദുരന്തങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ദിയാര മേഖലയിലെ പഴക്കമുള്ള വീടുകൾ കണ്ടെത്തി ഉടൻ അറ്റകുറ്റപണികൾ ആരംഭിക്കുമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി. സർക്കാർ പരിശോധന നടത്തി ദരിദ്ര കുടുംബങ്ങൾക്ക് വീടുകൾ നൽകണമെന്ന് ഗ്രാമവാസികൾ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്‌തു.

തകർന്ന് വീണ ജീവിതങ്ങൾ

കഴിഞ്ഞ ജൂലൈയിൽ പഞ്ചാബിലെ കനത്ത മഴയില്‍ വീടിന്‍റെ മേല്‍ക്കൂര തകര്‍ന്ന് ഒരാള്‍ മരിച്ചിരുന്നു. ലുധിയാന സ്വദേശിയായ ചരണ്‍ജിത് കൗറാണ് (39) മരിച്ചത്. രാത്രിയില്‍ മേഖലയില്‍ കനത്ത മഴയുണ്ടായിരുന്നു. ചരണ്‍ജിത് കൗര്‍ ഒരു കട്ടിലിലും ഭര്‍ത്താവ് കുട്ടികള്‍ക്കൊപ്പം മറ്റൊരു കട്ടിലിലുമാണ് കിടന്നത്. രാത്രിയിലെ ശക്തമായ മഴയിലും കാറ്റിലും വീടിന്‍റെ മേല്‍ക്കൂര തകര്‍ന്നു വീഴുകയായിരുന്നു.

ആലപ്പുഴയിൽ നിർമാണത്തിലുള്ള കെട്ടിടത്തിന്‍റെ കോൺക്രീറ്റ് മേൽക്കൂര ഇളകിവീണ് രണ്ട് തൊഴിലാളികൾക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. മാവേലിക്കര വഴുവാടിയിലാണ് സംഭവം. നിർമാണ തൊഴിലാളികളായ മാവേലിക്കര കല്ലുമല സ്വദേശിയായ ആനന്ദൻ (50), ചെട്ടികുളങ്ങര പേള സ്വദേശി സുരേഷ് (55) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്.

