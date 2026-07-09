ബറുയിപൂർ ആക്രമണത്തിൽ 18 പേരെ കൂടി അറസ്റ്റില്; പൊലീസ് ക്യാമ്പ് നശിപ്പിച്ചും റെയിൽവേ ലൈനുകൾ തകർത്തും ആക്രമണം
പൊലീസിനെ ആക്രമിച്ചതിനും, പൊതു സ്വത്ത് നശിപ്പിച്ചതിനും മൊത്തം 40 പേരെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. പെൺകുട്ടിയെ ബലാത്സംഗത്തിനിരയാക്കി കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ പ്രതിയെന്ന് സംശയിച്ച് ഇന്ദ്രജിത് മൊണ്ടൽ എന്ന യുവാവിനെയും അക്രമാസക്തരായ ജനക്കൂട്ടം മർദ്ദിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
Published : July 9, 2026 at 2:46 PM IST
കൊൽക്കത്ത: ബറുയിപൂരിൽ 11 വയസുകാരിയെ ബലാത്സംഗത്തിനിരയാക്കി കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ നാട്ടുകാർ നടത്തിൽ പ്രക്ഷോഭത്തിൽ പതിനെട്ട് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. പൊലീസിനെ ആക്രമിച്ചതിനും, പൊതു സ്വത്ത് നശിപ്പിച്ചതിനുമാണ് മൊത്തം 40 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
അറസ്റ്റിലായ 18 പേരെ ബറുയിപൂർ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയതായി പൊലീസ് അറിയിച്ചു. ശേഷം ഇവരെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു. കേസിൽ 22 പേരെ കൂടി അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ആൾക്കൂട്ട അക്രമത്തിൽ പങ്കുള്ള 200 പേരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞതായി മുഖ്യമന്ത്രി സുവേന്ദു അധികാരി ചൊവ്വാഴ്ച ബറുയിപൂർ സന്ദർശനത്തിനിടെ പറഞ്ഞിരുന്നു. കേസിലെ മറ്റ് പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ റെയ്ഡുകൾ നടത്തുകയായിരുന്നുവെന്ന് ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.
പ്രതികൾ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിക്കുകയും പൊലീസ് ക്യാമ്പ് നശിപ്പിക്കുകയും റെയിൽവേ ലൈനുകൾ തകർക്കുകയും ചെയ്തു. പെൺകുട്ടിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത് കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ പ്രതിയെന്ന് സംശയിച്ച് ഇന്ദ്രജിത് മൊണ്ടൽ എന്ന യുവാവിനെയും അക്രമാസക്തരായ ജനക്കൂട്ടം പിടികൂടുകയും ഇയാളെ മർദ്ദിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.
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അന്വേഷണം ആരംഭിച്ച ശേഷം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിക്കുന്ന വിവിധ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ പൊലീസ് ശേഖരിച്ചു. ഈ ദൃശ്യങ്ങളുടെ വിശകലനത്തിലൂടെ പ്രതികളെ ഓരോരുത്തരെയായി തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ടെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം സൂചിപ്പിച്ചു. പ്രതികളെ പിടികൂടാനുള്ള നടപടികൾ ഇപ്പോഴും പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
ശനിയാഴ്ച കൂട്ടുകാരിക്ക് ജന്മദിന സമ്മാനം വാങ്ങാന് പോയ പെൺകുട്ടിയെ കാണാതാവുകയായിരുന്നു. ഒരു ദിവസത്തിന് ശേഷം പെൺകുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം ഞായറാഴ്ച ചാക്കിൽ കെട്ടി കുളത്തിൽ തള്ളിയ നിലയിൽ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു.
ഇന്ദ്രജിത് മൊണ്ടലിന് നീതി ലഭിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി
ആൾക്കൂട്ട ആക്രമണത്തിൽ മരിച്ച ഇന്ദ്രജിത് മൊണ്ടൽ നിരപരാധിയാണെന്നും അദ്ദേഹത്തിന് നീതി ലഭിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി സുവേന്ദു അധികാരി പറഞ്ഞു. ആൾക്കൂട്ട കൊലപാതകത്തിന് പിന്നിൽ വർഗീയ പ്രകോപനം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയെ കുറിച്ചും അന്വേഷിച്ചുവരികയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
കുറ്റവാളികൾക്ക് കർശനമായ ശിക്ഷ നൽകുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഉറപ്പുനൽകുകയും ആക്രമണത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു.അതേസമയം പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടിയുടെ മരണത്തിൽ ഇരയുടെ കുടുംബത്തിന് പിന്തുണ നൽകുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി സുവേന്ദു അധികാരി ഉറപ്പ് നൽകി. ജൂലൈ 7 ന് ബറുയിപൂർ എസ്പി ഓഫീസിൽ അദ്ദേഹം പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ഒരു കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി.
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