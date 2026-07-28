ജന്തർ മന്തര് പ്രതിഷേധത്തിലെ കശ്മീർ പരാമർശം; ക്ഷമാപണം നടത്തി മെഹബൂബ മുഫ്തി
'കശ്മീരില് തീവ്രവാദമുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അവിടെ സേനാ നടപടികൾ സ്വാഭാവികമാണ്, എന്നാൽ ഡൽഹിയിൽ അങ്ങനെയല്ല' എന്നായിരുന്നു അവരുടെ വിവാദ പരാമർശം.
Published : July 28, 2026 at 4:03 PM IST
ശ്രീനഗർ: കശ്മീരിലെ പ്രതിഷേധക്കാർക്കെതിരായ പൊലീസ് നടപടിയെ ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തിയ പരാമർശത്തിൽ മുൻ ജമ്മു കശ്മീർ മുഖ്യമന്ത്രിയും പീപ്പിൾസ് ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി (പിഡിപി) അധ്യക്ഷയുമായ മെഹബൂബ മുഫ്തി ചൊവ്വാഴ്ച ക്ഷമാപണം നടത്തി. ഓഗസ്റ്റ് 5 ന് ആർട്ടിക്കിൾ 370 റദ്ദാക്കിയതിൻ്റെ ഏഴാം വാർഷികത്തിൽ ജമ്മു കശ്മീരിൽ സമാധാനപരമായ പ്രതിഷേധങ്ങൾ നടത്തുമെന്നും മെഹബൂബ മുഫ്തി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ശ്രീനഗറിൽ നടത്തിയ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അവർ.
"എൻ്റെ പ്രസ്താവന ആളുകളുടെ വികാരത്തെ വ്രണപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. അവർ എന്നെ അവരിൽ ഒരാളായി കണക്കാക്കുന്നു, അതിനാൽ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പോലും അവർ ശ്രദ്ധിക്കുകയും തിരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു, ഞാൻ എല്ലാവരോടും ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു," മെഹബൂബ മുഫ്തി പറഞ്ഞു. ഡൽഹി ജന്തർ മന്തറിലെ പ്രതിഷേധത്തിനിടയിലുണ്ടായ പൊലീസ് നടപടിയെ അപലപിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് കശ്മീരിലെ സ്ഥിതി വ്യത്യസ്തമാണെന്നും അവിടെ മർദ്ദനം നടക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമാണെന്നുമുള്ള രീതിയിൽ മെഹബൂബ മുഫ്തി പരാമർശിച്ചത്. ഇത് വലിയ രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾക്കും വിവാദങ്ങൾക്കും വഴിവച്ചു.
ജന്തർ മന്തറിലെ പെല്ലറ്റ് തോക്കുകളുടെ ആക്രമണത്തെ കശ്മീർ താഴ്വരയിലെ മുൻകാല പെല്ലറ്റ് തോക്കുകളുടെ ഉപയോഗത്തെ താരതമ്യപ്പെടുത്തി ന്യായീകരിച്ചു. 2016-ലെ കശ്മീർ പ്രക്ഷോഭകാലത്ത് പെല്ലറ്റ് ഗൺ ആക്രമണങ്ങളിൽ പരിക്കേറ്റ കുട്ടികളെക്കുറിച്ച് മെഹബൂബ മുഫ്തി നടത്തിയ പഴയകാല 'പാൽ, മിഠായി' പരാമർശങ്ങളും ഈ വിവാദത്തോടൊപ്പം വീണ്ടും ചർച്ചയായി. പിഡിപി അധ്യക്ഷ മെഹബൂബ മുഫ്തിയുടെ ജന്തർ മന്തര് പ്രതിഷേധത്തിൽ നടത്തിയ പരാമർശത്തിൽ നാഷണൽ കോൺഫറൻസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രംഗത്തെത്തുകയും മെഹബൂബ മുഫ്തിയുടെ ന്യായീകരണത്തെ വിമർശിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
PDP President @MehboobaMufti calls for a statewide protest on 5 August across all district headquarters in Jammu & Kashmir, demanding the restoration of Article 370 and reaffirming the party’s commitment to the constitutional and democratic rights of the people.— J&K PDP (@jkpdp) July 28, 2026
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2016 ലെ കലാപത്തിനിടെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കെ അവരുടെ വിവാദപരമായ പരാമർശങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അപ്നി പാർട്ടി പ്രസിഡൻ്റ് അൽതാഫ് ബുഖാരിയും വിമർശിച്ചു. എല്ലാത്തിനുമുപരി, 'ക്യാ വോ ദൂദ് ഔർ ടോഫി ലെയ്ൻ ഗയേ ദി?' (കുട്ടികൾ പാലും ടോഫിയും എടുക്കാൻ പോയിരുന്നോ?) എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് കശ്മീരി കുട്ടികളെ കൊല്ലുന്നതിനെ ന്യായീകരിച്ച അതേ നേതാവായതിനാൽ ഈ പരാമർശത്തിൽ തനിക്ക് ആശ്ചര്യമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. "അവരുടെ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്താണ് കുട്ടികൾക്കെതിരെ പെല്ലറ്റ് തോക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചത്. അതിൽ നൂറുകണക്കിന് കുട്ടികൾക്ക് കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെടുകയും ഗുരുതര പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു,
എത്ര രാഷ്ട്രീയ ന്യായീകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാലും മായ്ക്കാൻ കഴിയാത്ത വേദനാജനകമായ ഓർമകളാണിവ," അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി കൂടിയായ മെഹബൂബ മുഫ്തിയുടെ ഇത്തരം പ്രസ്താവനകൾ ലജ്ജാകരമാണെന്നും അവർ കശ്മീർ ജനതയോട് പരസ്യമായി മാപ്പ് പറയണമെന്നും എൻ സി നേതാക്കൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് അവർ ഇന്ന് വാർത്താസമ്മേളനം വിളിച്ചു ചേർത്ത് ക്ഷമാപണം നടത്തിയത്.
Also Read: നിർമാണ സാമഗ്രികളുടെ കയറ്റുമതി നിയന്ത്രണം; തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കത്തയച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ