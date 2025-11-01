ETV Bharat / bharat

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെ പല മുഖമുള്ളവന്‍ എന്ന് വിളിച്ച് പവന്‍ ഖേര, ബിജെപിയുടെ സര്‍ദാര്‍ പട്ടേല്‍ രാഷ്‌ട്രീയം ബിഹാറില്‍ വിജയിക്കില്ലെന്നും കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ്

ബിഹാറില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ രൂപീകരിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ സീറ്റിലും കൂടുതല്‍ ഇന്ത്യ സഖ്യം നേടുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ച് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് പവന്‍ ഖേര

EXCLUSIVE PAWAN KHERA PM NARENDRA MODI India bihar election 2025
Congress Working Committee (CWC) member and the party’s media and publicity department chairman, Pawan Khera (ETVBharat)
author img

By Dev Raj

Published : November 1, 2025 at 10:48 AM IST

|

Updated : November 1, 2025 at 10:54 AM IST

4 Min Read
പട്‌ന: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി വോട്ടിന് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യുമെന്ന് മുസാഫര്‍പൂരിലെ സക്രയില്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ലോക്‌സഭ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. അയാള്‍ വേദികളില്‍ നൃത്തം ചെയ്യും, ഛാഠ് പൂജ സംബന്ധിച്ച നാടകങ്ങള്‍ നടത്തുമെന്നും രാഹുല്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

Also Read: ബിഹാറിലെ ജനങ്ങള്‍ പുത്തന്‍ സര്‍ക്കാരിനായി അക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നുവെന്ന് തേജസ്വി യാദവ്

എന്നാല്‍ രാഹുല്‍ഗാന്ധി ഛാഠ്‌പൂജയെയും വിശ്വാസികളെയും അപമാനിച്ചു എന്നാണ് മോദി മുസാഫര്‍പൂര്‍ റാലിയില്‍ തിരിച്ചടിച്ചത്.

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പോര് അതിന്‍റെ മൂര്‍ദ്ധന്യത്തില്‍ എത്തിയിരിക്കുന്ന ഈ വേളയില്‍ ഇടിവി ഭാരത് കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തക സമിതിയംഗവും പാര്‍ട്ടിയുടെ മാധ്യമ വിഭാഗം ചെയര്‍മാനുമായ പവന്‍ഖേര ബിഹാര്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിഷയങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച് ഇടിവി ഭാരതുമായി സംസാരിച്ചു.

ഇടിവി ഭാരത്: മാസങ്ങളായി നിങ്ങള്‍ ബിഹാര്‍ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് വേണ്ടി സംസ്ഥാനത്ത് പ്രചാരണം നടത്തുന്നുണ്ടല്ലോ? എന്താണ് നിരീക്ഷണങ്ങള്‍.

പവന്‍ഖേര: ബിഹാര്‍ സമൂല മാറ്റത്തിന്‍റെ അലയൊലികള്‍ക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയാണ്. ഇതുപോലെ മുന്‍കാലങ്ങളിലൊന്നും സംസ്ഥാനം ഒരു മാറ്റത്തിന് ഒരുങ്ങിയിട്ടില്ല. കാരണം കഴിഞ്ഞ 20 വര്‍ഷമായി ഈ സംസ്ഥാനം കടന്ന് പോയ ദുരിതങ്ങളാണ്. രണ്ട് തലമുറ പൂര്‍ണമായും തകര്‍ക്കപ്പെട്ടു. ഇക്കുറിയെങ്കിലും ഭരണത്തില്‍ മാറ്റമുണ്ടായില്ലെങ്കില്‍ സംസ്ഥാനം മുപ്പത് നാല്‍പ്പത് വര്‍ഷം പിന്നിലേക്ക് പോകുമെന്ന് പുതുതലമുറ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട്.

ഇടിവി ഭാരത്: രാഹുല്‍ ഗാന്ധി എത്രമാത്രം തീവ്രമായി പ്രചാരണ രംഗത്തുണ്ട്?

ഖേര: അദ്ദേഹം കുറയേറെ പൊതുയോഗങ്ങളില്‍ സംസാരിക്കാന്‍ പദ്ധതിയിടുന്നുണ്ട്. ഇവയുടെ എണ്ണം കൂട്ടാന്‍ ഞങ്ങള്‍ ആലോചിക്കുന്നു. കാരണം സംസ്ഥാനത്തിന്‍റെ വിവിധയിടങ്ങളില്‍ നിന്ന് ഇത്തരമൊരു ആവശ്യം ഉയര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്. ദര്‍ഭംഗയിലെയും മുസാഫര്‍പൂരിലെയും അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ റാലിക്ക് ശേഷമാണ് ഇത്തരമൊരുആവശ്യം ഉയര്‍ന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. സമയക്രമം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍ തങ്ങള്‍ അറിയിക്കുന്നുണ്ട്. ഏതായാലും രാഹുല്‍ നിരന്തരം ബിഹാറിലേക്ക് വരും.

ഇടിവി ഭാരത്: രാഹുല്‍ പ്രധാനമന്ത്രിയെ നാടകക്കാരന്‍ എന്ന് വിളിച്ചതിനെക്കുറിച്ച്

ഖേര; മോദി ശരിക്കും ഒരു നാടകക്കാരന്‍ തന്നെ അല്ലേ?ഇയാളെ പോലെ ഒരാളെ അങ്ങനെയല്ലേ വിളിക്കേണ്ടത്? വേറെന്ത് വിളിക്കാനാണ്?രബീന്ദ്ര നാഥിനെ നമ്മള്‍ ബംഗാള്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ നാടകക്കാരനെന്ന് വിളിക്കാറുണ്ടോ? നാടകക്കാരന്‍ എന്നതിനെക്കാള്‍ ബഹുമുഖമുള്ളവന്‍ എന്നാണ് മോദിയെ വിളിക്കേണ്ടത്. രാഹുല്‍ ജി മിതമായ വാക്കുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ശരിക്കും ബഹുരൂപിയ എന്ന വാക്കാണ് അനുയോജ്യം.

ഇടിവി ഭാരത്: പക്ഷേ ഒരാളെ നര്‍ത്തകന്‍ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്?

ഖേര: പ്രധാനമന്ത്രി ഭരണാധികാരികളെയും ധനികരെയും രസിപ്പിക്കാന്‍ നൃത്തം ചെയ്യുന്ന സ്‌ത്രീകളെ പരാമര്‍ശിക്കുന്ന മുജ്‌റ എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചു. ഇത് ശരിയാണോ? അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ വായില്‍ നിന്ന് ഉതിര്‍ന്ന ആ വാക്ക് നല്ലതും നൃത്തം എന്ന വാക്ക് തെറ്റും. നാം രാഷ്‌ട്രീയത്തില്‍ നില്‍ക്കുന്നവരാണ്. ഇവിടെ ജനാധിപത്യമുണ്ട്. ഇവിടെ തീര്‍ച്ചയായും വിമര്‍ശനങ്ങളും സ്‌തുതിപാടലുമുണ്ട്. നിങ്ങള്‍ തൊട്ടാവാടി ആണെങ്കില്‍ രാഷ്‌ട്രീയം ഉപേക്ഷിക്കുക.

ഇടിവി ഭാരത്: പാകിസ്ഥാനെതിരെയുള്ള ഓപ്പറേഷന്‍ സിന്ദൂര്‍ അവസാനിപ്പിക്കാന്‍ ഇടപെട്ടു എന്ന അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്‍റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപിന്‍റെ പരാമര്‍ശത്തില്‍ രാഹുഗാന്ധി എന്തിനാണ് നിരന്തരം തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നത്?

ഖേര: ഇന്ത്യ നിരന്തരം അപമാനിക്കപ്പെടുകയാണ്. മോദിയാണ് രാജ്യത്തിന്‍റെ പ്രധാനമന്ത്രി. എന്നാല്‍ അദ്ദേഹം മൗനം പാലിക്കുന്നു. ട്രംപ് ലോകമെമ്പാടും കറങ്ങി നടന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ അപമാനിക്കുന്നു. എന്നാല്‍ പ്രധാനമന്ത്രി മൗനം പാലിക്കുന്നു.അദ്ദേഹം നമ്മുടെ നാടിനേല്‍ക്കുന്ന അപമാനത്തെക്കുറിച്ച് ആശങ്കപ്പെടുന്നില്ല.

Congress Working Committee (CWC) member and the party’s media and publicity department chairman, Pawan Khera (Etv Bharat)

ഇടിവി ഭാരത്: അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ നിശബ്‌ദത ഒരു നയതന്ത്രത്തിന്‍റെ ഭാഗമായിക്കൂടേ?

ഖേര: ഇത് നയതന്ത്രമല്ല. അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ മൗനത്തിന്‍റെ രഹസ്യം അദാനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അദാനിക്കെതിരെ നിരവധി കേസുകള്‍ അമേരിക്കയിലുണ്ട്. അദാനിയുടെ കേസുകള്‍ അവസാനിപ്പിക്കും വരെ നമ്മുടെ രാജ്യം അപമാനിക്കപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹം സഹിക്കും.

ഇടിവി ഭാരത്: കേന്ദ്രമന്ത്രി അമിത് ഷാ ദേശീയ ഐക്യദാര്‍ഢ്യ ദിനമായി ആചരിക്കുന്ന സര്‍ദാര്‍ വല്ലഭായ് പട്ടേലിന്‍റെ 150ാം ജന്മ വാര്‍ഷിക ദിനത്തില്‍ പട്‌നയില്‍ ഒരു വാര്‍ത്താസമ്മേളനം നടത്തിയിരുന്നു.

ഖേര: ഗുജറാത്തില്‍ നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ബിഹാറില്‍ എന്തിന് സംസാരിക്കണം? ഇവരെല്ലാം നാടകക്കാരാണ്. സര്‍ദാര്‍ പട്ടേലിനെതിരെയുള്ള പുസ്‌തകങ്ങള്‍ ആര്‍എസ്എസ് ആസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഇപ്പോഴും സൗജന്യമായി വിതരണം ചെയ്യുന്നു. രാഷ്‌ട്രീയ സ്വയം സേവക് സംഘിനെ നിരോധിച്ചപ്പോള്‍ ഈ ആളുകള്‍ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ കോലം കത്തിച്ചവരാണ്.

ആര്‍എസ്‌എസിനെ പുല്ലുപോലെ കണ്ട ഒരു മനുഷ്യനെ ഇവര്‍ ആരാധിക്കുന്നു. കാരണം അവര്‍ക്ക് ഭയമുണ്ട്. ഇതാണ് ശരിക്കും സംഘം(ആര്‍എസ്എസ്)

ഇടിവി ഭാരത്: ബിഹാറിലെ ഒരു പ്രത്യേക ജാതിയെ സര്‍ദാര്‍ പട്ടേലുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു.ഇത് മൂലമാണോ അമിത് ഷാ ഇവിടെ വാര്‍ത്താസമ്മേളനം നടത്തിയത്?

ഖേര: എന്നോട് ക്ഷമിക്കൂ. അദ്ദേഹം ഒരു ജാതിയുടെയും നേതാവല്ല. അദ്ദേഹം രാജ്യത്തിന്‍റെ മുഴുവന്‍ നേതാവാണ്. എല്ലാവരുടെയും നേതാവാണ്.അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ഹൃദയം രാഷ്‌ട്രത്തിന് വേണ്ടിയാണ് തുടിച്ചത്.

ഇടിവി ഭാരത്: ബിജെപിയും ആര്‍എസ്‌എസും വല്ലഭായി പട്ടേലിന്‍റെ പേരും പാരമ്പര്യവും സ്വന്തമാക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ?

ഖേര: അവര്‍ ശ്രമിക്കട്ടെ. അവര്‍ക്ക് സ്വന്തമായി നേതാവോ വീരനായകനോ ഇല്ല. അത് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടെയും ഇവിടെയുമുള്ള താരനേതാക്കളെ സ്വന്തമാക്കാന്‍ അവര്‍ ശ്രമിക്കുന്നു. എന്നാല്‍ സത്യം ഇല്ലാതാക്കാനാകില്ല.പട്ടേലിന് ആര്‍എസ്‌എസിനോട് എന്തെങ്കിലും കൂറുണ്ടായിരുന്നെങ്കില്‍ അദ്ദേഹം ജനസംഘത്തിലോ ഹിന്ദു മഹാസഭയിലോ ചേര്‍ന്നേനെ. എന്ത് കൊണ്ടാണ് രാജ്യത്തെ പ്രമുഖ നേതാക്കളെല്ലാം കോണ്‍ഗ്രസിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് എന്ന് ജനങ്ങള്‍ ചിന്തിക്കും.

ഇടിവി ഭാരത് : ബിഹാര്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് തിരികെ വരാം. കോണ്‍ഗ്രസും സഖ്യ കക്ഷികളും തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദ മത്സരത്തിന്‍റെ സാഹചര്യമെന്താണ്? എന്ത് കൊണ്ടാണ് ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായത്?

ഖേര: ഓരോ മണ്ഡലത്തിലെയും സാഹചര്യങ്ങള്‍ വ്യത്യസ്‌തമാണ്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ചിലയിടങ്ങളില്‍ സൗഹൃദമത്സരം അനുയോജ്യമാണ്. കോണ്‍ഗ്രസും സഖ്യകക്ഷികളുമായി ആറിടത്താണ് സൗഹൃദ മത്സരം. ബിഹാറില്‍ ജയിക്കും.ബിഹാറില്‍ മാറ്റം വരും,സര്‍ക്കാര്‍ മാറും.

ഇടിവി ഭാരത്: ബിഹാര്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഇന്ത്യാ സഖ്യം എത്ര സീറ്റ് നേടും?

ഖേര: 243 അംഗ ബിഹാര്‍ നിയമസഭയില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ രൂപീകരിക്കാന്‍ ആവശ്യമായതില്‍ കൂടുതല്‍ സീറ്റ് നേടാനാകും.

Last Updated : November 1, 2025 at 10:54 AM IST

