പവൻ ഖേരയ്ക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടി; അസം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഭാര്യ നൽകിയ കേസിൽ മുൻകൂർ ജാമ്യം തള്ളി
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഭാര്യയ്ക്ക് വിദേശത്ത് വെളിപ്പെടുത്താത്ത സ്വത്തുക്കൾ ഉണ്ടെന്നും മൂന്ന് പാസ്പോർട്ടുകൾ കൈവശമുണ്ടെന്നും പവൻ ഖേര ആരോപിച്ചിരുന്നു
By PTI
Published : April 24, 2026 at 11:47 AM IST
ഗുവഹത്തി: അസം മുഖ്യമന്ത്രി ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമയുടെ ഭാര്യ റിനികി ഭൂയാൻ ശർമ നൽകിയ കേസിൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പവൻ ഖേരയ്ക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടി. പവൻ ഖേര നൽകിയ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ ഗുവഹത്തി ഹൈക്കോടതി തള്ളി. ജസ്റ്റിസ് പാർഥിബ് ജ്യോതി സൈകിയയുടെ സിംഗിൾ ബെഞ്ചാണ് ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയത്.
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഭാര്യയ്ക്ക് വിദേശത്ത് വെളിപ്പെടുത്താത്ത സ്വത്തുക്കൾ ഉണ്ടെന്നും മൂന്ന് പാസ്പോർട്ടുകൾ കൈവശമുണ്ടെന്നും പവൻ ഖേര ആരോപിച്ചിരുന്നു. കോൺഗ്രസ് വർക്കിങ് കമ്മിറ്റി അംഗവും പാർട്ടിയുടെ മീഡിയ ആൻഡ് പബ്ലിസിറ്റി വിഭാഗം ചെയർമാനുമായ പവൻ ഖേരയുടെ ആരോപണങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെയാണ് റിനികി ശർമ പരാതി നൽകിയത്. ഗുവഹത്തി ക്രൈംബ്രാഞ്ച് പൊലീസ് എടുത്ത കേസിൽ ഏപ്രിൽ 21ന് വാദം പൂർത്തിയായിരുന്നു. വിശദമായ വിധി ഉടൻ പുറത്തിറങ്ങും.
ഗൂഢാലോചനയെന്ന് പ്രതിഭാഗം
പവൻ ഖേരയ്ക്ക് വേണ്ടി മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ അഭിഷേക് മനു സിങ്വി ഹാജരായി. രാഷ്ട്രീയ പകപോക്കലിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് കേസെടുത്തതെന്ന് അദ്ദേഹം കോടതിയിൽ വാദിച്ചു. വരാനിരിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഇത്തരം നടപടികൾ തുടരുമ്പോൾ, ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ നീതി ലഭിക്കാനാണെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.
പവൻ ഖേര രാജ്യം വിട്ട് പോകില്ലെന്നും അതിനാൽ അറസ്റ്റിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലെന്നും അഭിഷേക് മനു സിങ്വി വ്യക്തമാക്കി. ഈ വാദങ്ങളെ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ കെ എൻ ചൗധരി പിന്തുണച്ചു. പവൻ ഖേരയ്ക്കെതിരായ ആരോപണങ്ങൾ അപകീർത്തികരമാണെന്നും വ്യക്തമായ ഗൂഢാലോചന ഈ നീക്കങ്ങളിലുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ക്രിമിനൽ അപകീർത്തി കേസ് മാത്രമാണിതെന്നും വ്യക്തിപരമായ പരാതിയിലൂടെ ഇതിൽ നടപടിയെടുക്കാമെന്നും പ്രതിഭാഗം വാദിച്ചു. അഭിഭാഷകരായ ഷാരിഖ് അഹമ്മദ്, അമൻ വദൂദ്, നവനീത് ഗൗതം, തനൂജ് കശ്യപ് എന്നിവരും പവൻ ഖേരയ്ക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായി.
എന്നാൽ പവൻ ഖേരയ്ക്ക് ജാമ്യം നൽകുന്നതിനെ അസം അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ ദേവജിത് ലോൻ സൈകിയ ശക്തമായി എതിർത്തു. ഇതൊരു സാധാരണ അപകീർത്തി കേസ് അല്ലെന്നും, വ്യാജരേഖ ചമയ്ക്കാനും മറ്റുമുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കോടതിയെ അറിയിച്ചു. വഞ്ചന, കൃത്രിമം എന്നിവയാണ് പ്രധാന കുറ്റങ്ങളെന്നും അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ വ്യക്തമാക്കി. ഇരുവിഭാഗത്തിൻ്റെയും വാദങ്ങൾ വിശദമായി കേട്ടതിന് ശേഷമാണ് ഹൈക്കോടതി ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയത്.
സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഇടപെടൽ
മുമ്പ് തെലങ്കാന ഹൈക്കോടതി ഏപ്രിൽ 10ന് പവൻ ഖേരയ്ക്ക് ഒരാഴ്ചത്തെ ട്രാൻസിറ്റ് മുൻകൂർ ജാമ്യം അനുവദിച്ചിരുന്നു. ഹൈദരാബാദിൽ ഒരു വസതിയുള്ളത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് അവിടെ ജാമ്യാപേക്ഷ നൽകിയത്. എന്നാൽ ഇതിനെതിരെ അസം പൊലീസ് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചു.
ഏപ്രിൽ 15ന് സുപ്രീം കോടതി തെലങ്കാന ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് സ്റ്റേ ചെയ്തു. അസം ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി നിർദേശിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിനിടെ ഏപ്രിൽ 17ന് ട്രാൻസിറ്റ് ജാമ്യം റദ്ദാക്കിയതിനെതിരെയുള്ള പവൻ ഖേരയുടെ അപ്പീൽ കോടതി തള്ളി. അസം കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ ട്രാൻസിറ്റ് ജാമ്യം ചൊവ്വാഴ്ച വരെ നീട്ടണമെന്ന ആവശ്യവും സുപ്രീം കോടതി അനുവദിച്ചില്ല.
ബിഎൻഎസ് (BNS) 175, 35, 36, 318, 338, 337, 340, 352, 356 എന്നീ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമാണ് ഗുവഹത്തി ക്രൈംബ്രാഞ്ച് പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വ്യാജപ്രസ്താവന നടത്തുക, വഞ്ചന, വ്യാജരേഖ ചമയ്ക്കൽ, സമാധാനാന്തരീക്ഷം തകർക്കാൻ മനഃപൂർവം ശ്രമിക്കുക, അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുക തുടങ്ങിയ ഗുരുതര കുറ്റങ്ങളാണ് ചുമത്തിയിട്ടുള്ളത്.
കേസിൻ്റെ ഭാഗമായി നേരത്തെ പവൻ ഖേരയെ അന്വേഷിച്ച് അസം പൊലീസ് ഹൈദരാബാദിൽ എത്തിയിരുന്നു. ഇതിന് പുറമെ ഡൽഹിയിലെ വസതിയിലും പൊലീസ് പരിശോധന നടത്തി. മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയതോടെ പവൻ ഖേരയെ അസം പൊലീസ് കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉടൻ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തേക്കുമെന്നാണ് സൂചന.
