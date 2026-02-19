ETV Bharat / bharat

ബിഹാർ നിയസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്; സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ നൽകി, 42 എംഎൽഎമാർക്ക് ഹൈക്കോടതി നോട്ടീസ്

ബിഹാർ നിയസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സത്യാവാങ്മൂലത്തിൽ തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ ആരോപിച്ച് നൽകിയ ഹർജികളിലാണ് കോടതി വാദം കേട്ടത്. നിയമസഭാ സ്‌പീക്കർ ഉൾപ്പെടെ 42 എംഎൽഎമാർക്കാണ് കോടതി നോട്ടീസ് അയച്ചത്.

BIHAR LEGISLATIVE ASSEMBLY MISLEADING ELECTION AFFIDAVITS PATNA HIGH COURT BIHAR ASSEMBLY ELECTIONS 2025
Patna High Court (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 19, 2026 at 6:21 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

പട്‌ന: നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ നൽകിയെന്ന് ആരോപിച്ച് നിയമസഭ സ്‌പീക്കർ പ്രേം കുമാർ ഉൾപ്പെടെ 42 എംഎൽഎമാർക്ക് നോട്ടീസ് അയച്ച് പട്‌ന ഹൈക്കോടതി. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ നൽകിയെന്ന് ആരോപിച്ച് നൽകിയ ഹർജികളിൽ വാദം കേട്ട ശേഷമാണ് കോടതി എംഎൽഎമാർക്ക് നോട്ടീസ് അയച്ചത്.

നിരവധി ജഡ്‌ജിമാർ വ്യത്യസ്‌ത തീയതികളിലായാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഹർജികൾ പരിഗണിച്ചത്. ഭരണപക്ഷത്തിലെയും പ്രതിപക്ഷത്തിലെയും 42 എംഎൽഎമാർക്കാണ് കോടതി നോട്ടീസ് അയച്ചത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പരാജയപ്പെട്ട സ്ഥാനാർഥികൾ അതത് സീറ്റുകളിൽ വിജയിച്ച സ്ഥാനാർഥികൾക്കെതിരെ അവരുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ ചോദ്യം ചെയ്‌താണ് ഹർജികൾ സമർപ്പിച്ചത്.

ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ നൽകാത്തത്, കൃത്യമായ സ്വത്ത് വിശദാംശങ്ങളുടെ അഭാവം, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ അവശ്യ വിവരങ്ങൾ മറച്ചുവച്ചത് എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയിലെ ക്രമക്കേടുകളാണ് പ്രധാന കാരണങ്ങളായി ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടികാണിച്ചത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സത്യവാങ്മൂലം ശരിയായി സമർപ്പിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്നും ഇത് ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയുടെ സുപ്രധാന ഭാഗമാണെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. പശ്ചാത്തലം, സ്വത്ത്, മറ്റ് വിവരങ്ങൾ എന്നിവ കൃത്യമായി തന്നെ സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ നൽകണമെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു.

പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവർ ഏത് സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ് ശരി, ആർക്ക് വോട്ട് ചെയ്യണം എന്ന തീരുമാനമെടുക്കുന്നത്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നത് ഗുരുതരമായ തെറ്റാണെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു.

ധനകാര്യ മന്ത്രി ബിജേന്ദ്ര പ്രസാദ് യാദവ്, മുൻ മന്ത്രിമാരായ ജീവഷ് മിശ്ര, വിനോദ് നാരയൺ ഝാ, ചേതൻ ആനന്ദ്, അഭിഷേക് രഞ്ജൻ, അമരേന്ദ്ര കുമാർ, സ്‌പീക്കർ പ്രേം കുമാർ എന്നിവരുൾപ്പെടെ 42 എംഎൽമാർക്കാണ് കോടതി നോട്ടീസ് അയച്ചത്. കേസുകളിൽ കൂടുതൽ വാദം കേൾക്കൽ വ്യത്യസ്‌ത തീയതികളിലായി നടക്കും.

2025 നവംബർ 6 നും 11 നുമായി രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് ബിഹാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത്. 14 ന് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ എൻഡിഎ വൻ വിജയമാണ് നേടിയത്. തുടർന്ന് പല പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളും തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ക്രമക്കേട് നടന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ചിരുന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം റദ്ദ് ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സുപ്രീംകോടതിയിൽ ഹർജിയും സമർപ്പിച്ചിരുന്നു.

തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വ്യാപക ക്രമക്കേട് നടന്നെന്നും ഫലം റദ്ദാക്കണമെന്നും സുപ്രീം കോടതിയിൽ നൽകിയ ഹർജിയിൽ പറയുന്നു. ക്രമക്കേടുകളിൽ ജൂഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം വേണമെന്നും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങുകൾ തടയണമെന്നുമുള്ള ആവശ്യവും ഹർജിയിൽ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു.

Also Read: 'എന്തുതരം സംസ്‌കാരമാണിത്'? തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായുള്ള സൗജന്യങ്ങളെ വിമർശിച്ച് സുപ്രീംകോടതി

TAGGED:

BIHAR LEGISLATIVE ASSEMBLY
MISLEADING ELECTION AFFIDAVITS
PATNA HIGH COURT
BIHAR ASSEMBLY ELECTIONS 2025
PATNA HC ISSUES NOTICE TO 42 MLA

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.