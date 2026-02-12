ETV Bharat / bharat

പ്രധാനമന്ത്രിയെയും മരിച്ചുപോയ അമ്മയെയും അപകീർത്തിപ്പെടുത്തി; പ്രതിക്ക് ജാമ്യം അനുവദിച്ച് പട്‌ന ഹൈക്കോടതി

പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ അമ്മയെ അപമാനിച്ച പ്രതി മുഹമ്മദ് റിസ്‌വിയ്‌ക്കാണ് പട്‌ന ഹൈക്കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്.

പട്‌ന: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെയും മരിച്ചുപോയ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ അമ്മ ഹീരാബെൻ മോദിയെയും അപകീർത്തിപ്പെടുത്തിയ കേസിലെ പ്രതിക്ക് ജാമ്യം അനുവദിച്ച് പട്‌ന ഹൈക്കോടതി. പ്രതിയായ മുഹമ്മദ് റിസ്‌വിയുടെ ഹർജി പരിഗണിക്കുകയായിരുന്നു. ജസ്‌റ്റിസ് അരുൺ കുമാർ ഝായുടെ സിംഗിൾ ബെഞ്ചാണ് ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്.

പ്രധാനമന്ത്രിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരിച്ചുപോയ അമ്മയ്ക്കുമെതിരെ റിസ്‌വി ആക്ഷേപകരമായ പരാമർശങ്ങൾ നടത്തിയെന്നും അത് സമൂഹ മാധ്യമത്തിലൂടെ പ്രചരിപ്പിച്ചുവെന്നും പ്രോസിക്യൂഷൻ ആരോപിച്ചു. അതേസമയം വൈറലായ ഒരു വീഡിയോയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചതെന്ന് റിസ്‌വിയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ഹാജരായ അഭിഭാഷകൻ റിയാസ് അഹമ്മദ് വാദിച്ചു. ഒരു ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടും തൻ്റെ കക്ഷി 2025 ഓഗസ്‌റ്റ് 29 മുതൽ ജുഡീഷ്യൽ കസ്‌റ്റഡിയിലാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

എന്നാൽ സംസ്ഥാനത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച അഡീഷണൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ ജാമ്യാപേക്ഷയെ എതിർക്കുകയായിരുന്നു. ഇരുവിഭാഗത്തിൻ്റെയും വാദങ്ങൾ പരിഗണിച്ച ശേഷം 10,000 രൂപയുടെ വ്യക്തിഗത ബോണ്ടിലും രണ്ട് ആൾ ജാമ്യത്തിലും പ്രതിക്ക് ജാമ്യം നൽകുകയായിരുന്നു. കൂടാതെ പ്രതിയുടെ ക്രിമിനൽ ഹിസ്‌റ്ററി, ശിക്ഷ അനുഭവിച്ച കാലയളവ്, മറ്റ് വസ്‌തുതകളും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ 'ബീഹാർ വോട്ടർ അവകാശ യാത്ര' യിൽ മോദിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരിച്ചുപോയ അമ്മയ്ക്കുമെതിരെ റിസ്‌വി പരാമർശം നടത്തിയെന്നായിരുന്നു ആരോപണം.

വ്യാജ എഐ വീഡിയോ നീക്കം ചെയ്യാൻ കോടതി ഉത്തരവ്

മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെയും മരിച്ചുപോയ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ അമ്മ ഹീരാബെൻ മോദിയുടെയും വ്യാജ എഐ വീഡിയോ നീക്കം ചെയ്യാൻ പട്‌ന ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടത്. ഇതുസംബന്ധിച്ച് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി, ബിഹാർ കോൺഗ്രസ്, ഇന്ത്യൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ, കേന്ദ്ര, ബിഹാർ സർക്കാരുകൾ എന്നിവർക്ക് നോട്ടിസ് അയക്കുകയും ചെയ്‌തു.

വിവേകാനന്ദ് സിങ് എന്നയാള്‍ സമർപ്പിച്ച പൊതുതാത്‌പര്യ ഹർജി (പിഐഎൽ) പരിഗണിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്. ആക്‌ടിങ് ചീഫ് ജസ്‌റ്റിസ് പി ബി ബജന്ത്രി, ജസ്‌റ്റിസ് അലോക് കുമാർ സിൻഹ എന്നിവരുടെ ബെഞ്ചാണ് ഉത്തരവിട്ടത്. സ്വകാര്യതയ്ക്കും അന്തസിനുമുള്ള അവകാശം വ്യക്തിയുടെ മൗലികാവകാശമാണെന്നുള്ള സുപ്രീം കോടതി വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവ്.

ഫേസ്‌ബുക്ക്, ഇൻസ്‌റ്റഗ്രാം, വാട്ട്‌സ്ആപ്പ്, ഗൂഗിൾ ഇന്ത്യ (യൂട്യൂബ്), എക്‌സ് (മുമ്പ് ട്വിറ്റർ) ഇന്ത്യ എന്നിവയെയാണ് ഹർജിയിൽ പ്രതിചേർത്തിരിക്കുന്നത്. ബിഹാർ പ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി (ബിപിസിസി) പ്രചരിപ്പിച്ചതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന വീഡിയോയിൽ, നോട്ട് അസാധുവാക്കൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പൊതുനയങ്ങളുടെ പേരിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമ്മ ശകാരിക്കുന്നതായാണ് വീഡിയോ.

