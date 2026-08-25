പരീക്ഷ റദ്ദാക്കണം, ബിഹാര് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വസതിയിലേക്ക് വിദ്യാർഥി മാർച്ച്; ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ച് പൊലീസ്!
അധ്യാപക നിയമന പരീക്ഷയിൽ സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പട്നയിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ നടത്തിയ മാർച്ചിന് നേരെ പൊലീസ് ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ചു.
Published : August 25, 2026 at 5:37 PM IST
പട്ന: ബിഹാർ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ (ബിപിഎസ്സി) നടത്തുന്ന എഴുത്തുപരീക്ഷകളിൽ സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കണമെന്നും 70-ാമത് ബി പി എസ് സി പരീക്ഷ റദ്ദാക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് ഉദ്യോഗാർഥികൾ നടത്തിയ പ്രതിഷേധ മാർച്ച് പട്നയിൽ സംഘർഷത്തിൽ കലാശിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിയായ ലോക് ഭവൻ ഉപരോധിക്കാൻ നീങ്ങിയ നൂറുകണക്കിന് വിദ്യാർഥികളെ തടയാൻ പൊലീസ് ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ചു. നഗരത്തിൽ പൊലീസ് സ്ഥാപിച്ച ബാരിക്കേഡുകൾ വിദ്യാർഥികൾ തകർത്തതോടെയാണ് സ്ഥിതിഗതികൾ വഷളായത്.
ഡാക് ബംഗ്ലാവ് ക്രോസിംഗിൽ സംഘർഷം; ബാരിക്കേഡുകൾ തകർത്തു
VIDEO | Patna, Bihar: Visuals from Dakbungalow Chauraha where police have stopped protesting students during their march to CM residence.— Press Trust of India (@PTI_News) August 25, 2026
A large number of BPSC (Bihar Public Service Commission) TRE-4 aspirants, along with other students, began their pre-announced march from… pic.twitter.com/XU5wzSx9Sl
പട്നയിലെ ഗാന്ധി മൈതാനത്ത് നിന്ന് മുൻകൂട്ടി പ്രഖ്യാപിച്ച പ്രകാരം ആരംഭിച്ച പ്രതിഷേധ മാർച്ച് ഡാക് ബംഗ്ലാവ് ക്രോസിംഗിൽ എത്തിയതോടെയാണ് പൊലീസും ഉദ്യോഗാര്ഥികളും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടായത്. കൈകളിൽ ദേശീയപതാകയേന്തി എത്തിയ വിദ്യാർഥികൾ പൊലീസിൻ്റെ സുരക്ഷാവലയം ഭേദിച്ച് മുന്നോട്ട് കുതിച്ചു. ഇതോടെ പൊലീസ് ഉദ്യോഗാർഥികളെ തടയുകയും പലരെയും കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി പട്നയിലെ ഗാർഡനിബാഗിൽ വിദ്യാർഥികൾ സമരത്തിലായിരുന്നു. ലോക് ഭവനിലേക്ക് പോകുന്ന പ്രധാന പാതകളായ ഇൻകം ടാക്സ് ഗോലംബർ, ഡാക് ബംഗ്ലാവ് എന്നിവടങ്ങളിൽ വൻ പൊലീസ് സന്നാഹത്തെയാണ് അധികൃതർ വിന്യസിച്ചിരുന്നത്.
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ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ പ്രധാന ആവശ്യങ്ങൾ
പരീക്ഷ നടത്തിപ്പിലെ ക്രമക്കേടുകളും ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് വിദ്യാർഥികൾ പ്രതിഷേധത്തിന് ഇറങ്ങിയത്. ബി പി എസ് സി ടി ആർ ഇ-4 പരീക്ഷകൾ ഒറ്റ ഘട്ടമായി നടത്തുക. അധ്യാപക നിയമന പരീക്ഷയിലെ നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് സമ്പ്രദായം പിൻവലിക്കുക. ബി എസ് എസ് സി പരീക്ഷാ തീയതികൾ ഉടൻ പ്രഖ്യാപിക്കുക, ഹിന്ദി മീഡിയം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് തുല്യ അവസരം ഉറപ്പാക്കുക. സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ നിയമന നടപടികളിൽ ഉയർന്ന ക്രമക്കേടുകളിൽ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിക്കുക എന്നിവയാണ് വിദ്യാര്ഥികളുടെ പ്രധാന ആവശ്യങ്ങൾ.
ചർച്ചകൾ പരാജയപ്പെട്ടു
പ്രതിഷേധം ശക്തമായതോടെ തിങ്കളാഴ്ച വിദ്യാഭ്യാസ സെക്രട്ടറിയും പട്ന ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റും അടക്കമുള്ള ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിദ്യാർഥി പ്രതിനിധികളുമായി ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു. ചില വിഷയങ്ങളിൽ ധാരണയായെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് പിൻവലിക്കൽ, ഒറ്റഘട്ട പരീക്ഷ തുടങ്ങിയ പ്രധാന ആവശ്യങ്ങളിൽ സർക്കാർ വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാകാതിരുന്നതാണ് സമരം തെരുവിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കാൻ ഇടയാക്കിയത്. ഉദ്യോഗാർഥികളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കും വരെ സമരം ശക്തമായി തുടരാനാണ് വിദ്യാർഥി സംഘടനകളുടെ തീരുമാനം.
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