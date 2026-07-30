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ഡൽഹി പൊലീസിന് കനത്ത തിരിച്ചടി; ഐഷി ഘോഷിനെതിരായ ജാമ്യമില്ലാ വാറണ്ട് കോടതി റദ്ദാക്കി, രാഷ്‌ട്രീയ ഗൂഢാലോചനയെന്ന് എസ്‌എഫ്‌ഐ നേതാവ്

നേരിട്ട് ഹാജരായ ഐഷിയുടെ അപേക്ഷ പരിഗണിച്ചാണ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്‌ട്രേറ്റ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് കോടതിയുടെ ഉത്തരവ്

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Aishe Ghosh (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 30, 2026 at 1:24 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: സി.പി.എം ദേശീയ ആസ്ഥാനമായ എ.കെ.ജി ഭവനിൽ കയറി എസ്.എഫ്.ഐ അഖിലേന്ത്യാ ജോയിൻ്റ്‌ സെക്രട്ടറി ഐഷി ഘോഷിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ച ഡൽഹി പൊലീസിൻ്റെ നീക്കങ്ങൾക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടി. 2021-ലെ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ ഐഷി ഘോഷിനെതിരെ പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്ന ജാമ്യമില്ലാ അറസ്റ്റ് വാറണ്ട് ന്യൂഡൽഹിയിലെ പട്യാല ഹൗസ് കോടതി പൂർണമായി റദ്ദാക്കി. ഇന്ന് (ജൂലൈ 30) കോടതിയിൽ നേരിട്ട് ഹാജരായ ഐഷിയുടെ അപേക്ഷ പരിഗണിച്ചാണ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്‌ട്രേറ്റ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് കോടതിയുടെ ഉത്തരവ്. മുൻപ് സമൻസുകൾ അയച്ചപ്പോൾ കോടതിയിൽ ഹാജരാകാതിരുന്നതിന് 1,000 രൂപ പിഴയൊടുക്കാനും കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

"ഞാൻ എവിടെയും ഒളിവിലായിരുന്നില്ല, ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നവരെ അടിച്ചമർത്താനും ഭയപ്പെടുത്താനുമുള്ള ആസൂത്രിത നീക്കമാണിത്" എന്ന് ഐഷി ഘോഷ് പ്രതികരിച്ചു. പൊലീസിൻ്റെ നീക്കങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ വ്യക്തമായ രാഷ്ട്രീയ ഗൂഢാലോചനയുണ്ടെന്നും, സമരങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്ത വിദ്യാർഥി നേതാക്കളെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള പ്രതികാര നടപടിയാണിതെന്നും ഐഷി ആരോപിച്ചു.

"ഫോണുകൾ ചോർത്തുന്നു, സന്ദേശങ്ങൾ ചോരുന്നു"

തൻ്റെയും മറ്റ് വിദ്യാർഥി നേതാക്കളുടെയും ഫോണുകൾ ഡൽഹി പൊലീസ് നിരന്തരം നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്ന ഗുരുതരമായ ആരോപണം ഐഷി നേരത്തെ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. “ഞങ്ങൾ വളരെ രഹസ്യമായി അയക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ പോലും ചോർത്തപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾ എവിടെയാണെന്ന് കണ്ടെത്താൻ ഈ ചോർത്തലുകളിലൂടെ അവർക്ക് സാധിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഫോണുകൾ കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ ചോർത്തുന്നുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ ശക്തമായി സംശയിക്കുന്നു.” എന്ന് ഐഷി വ്യക്തമാക്കുന്നു. താവളങ്ങൾ ട്രാക്ക് ചെയ്ത് വേട്ടയാടാനാണ് പൊലീസ് ശ്രമിച്ചിരുന്നതെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

എന്താണ് കേസ്?

2021-ൽ ഡൽഹിയിലെ ബംഗ്ലാ ഭവനിലേക്ക് എസ്.എഫ്.ഐ നടത്തിയ വിദ്യാർഥി മാർച്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഐഷി ഘോഷിനെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്തത്. പബ്ലിക് സെർവൻ്റിൻ്റെ ഉത്തരവ് ലംഘിക്കൽ (IPC Section 188), അതിക്രമിച്ചു കടക്കൽ (IPC Section 447) തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങളാണ് ഐഷിക്കെതിരെ ചുമത്തിയിരുന്നത്. കേസിൽ കോടതി മുൻപ് സമൻസ് അയച്ചിട്ടും അനിവാര്യമായ കാരണങ്ങളാൽ ഹാജരാകാൻ സാധിക്കാതിരുന്നതിനെ തുടർന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ കോടതി ജാമ്യമില്ലാ വാറണ്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചത്.

എ.കെ.ജി ഭവനിലെ നാടകീയ രംഗങ്ങളും വിവാദവും

നീറ്റ് പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുകൾക്കെതിരെ ജന്തർ മന്തറിൽ നടന്ന കനത്ത വിദ്യാർത്ഥി പ്രക്ഷോഭങ്ങളുടെ മുൻനിരയിൽ ഐഷി ഘോഷ് ഉണ്ടായിരുന്നു. മുൻ കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ്റെ രാജിയിലേക്ക് വരെ നയിച്ച ഈ സമരങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ, കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ച വൈകുന്നേരമാണ് ഡൽഹി പൊലീസ് പെട്ടെന്ന് പഴയ കേസ് കുത്തിപ്പൊക്കി ഐഷിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നീക്കം നടത്തിയത്.

യൂണിഫോമോ നെയിം പ്ലേറ്റോ ഇല്ലാതെ, സ്വകാര്യ വാഹനത്തിലാണ് ഡൽഹി പൊലീസിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സി.പി.എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി ഓഫീസായ എ.കെ.ജി ഭവനിലേക്ക് കയറിവന്നത്. ആ സമയം ഓഫീസിലുണ്ടായിരുന്ന രാജ്യസഭാ എം.പി ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുതിർന്ന നേതാക്കൾ പൊലീസിൻ്റെ നിയമവിരുദ്ധമായ ഈ നീക്കത്തെ ശക്തമായി ചോദ്യം ചെയ്യുകയും തടയുകയും ചെയ്തു. വാറണ്ടിൻ്റെ പകർപ്പ് പൊലും കയ്യിലില്ലാതെ പോലീസ് എത്തിയതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ തർക്കത്തിനൊടുവിൽ പോലീസ് സംഘത്തിന് മടങ്ങേണ്ടി വന്നിരുന്നു.

പ്രതികാര രാഷ്ട്രീയം എന്ന് ഇടതുപക്ഷം

തുടർന്ന്, കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഡൽഹി പൊലീസ് രാഷ്ട്രീയ പ്രതികാരം തീർക്കുകയാണെന്ന് കാണിച്ച് ഐഷി ഘോഷ് പട്യാല ഹൗസ് കോടതിയെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു. തൻ്റെ ഫോൺ പൊലീസ് നിരന്തരം ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും എവിടെ പോയാലും കൃത്യമായി പിന്തുടർന്ന് വേട്ടയാടുകയാണെന്നും ഐഷി ഘോഷ് മാധ്യമങ്ങളോട് വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

കോടതിയിൽ ഐഷിക്ക് വേണ്ടി അഡ്വക്കേറ്റുമാരായ കെ.എൻ ജയശങ്കർ, കെ.ആർ സുഭാഷ് ചന്ദ്രൻ, ജയ്മൺ ആൻഡ്രൂസ് എന്നിവർ ഹാജരായി. കേസ് പരിഗണിച്ച കോടതി വാറണ്ട് പൂർണമായി റദ്ദാക്കിയതോടെ ഡൽഹി പൊലീസിൻ്റെ പെട്ടെന്നുള്ള അറസ്റ്റ് നീക്കങ്ങൾക്കാണ് താല്ക്കാലിക അറുതിയായിരിക്കുന്നത്.

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TAGGED:

DELHI COURT
2021 JNU PROTEST CASE
AISHE GHOSH
ARREST WARRANT AISHE GOSH
AISHE GHOSH PROTEST CASE

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