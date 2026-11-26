അച്ഛന്മാർക്കും ഇനി 15 ദിവസം അവധി, തമിഴ്നാട്ടില് ചരിത്ര തീരുമാനം; കേരളം ഉൾപ്പെടെ ഈ അവധി നൽകുന്ന മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ അറിയാം
ചരിത്ര ഉത്തരവുമായി തമിഴ്നാട്. സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് 15 ദിവസത്തെ പിതൃത്വ അവധി. അമ്മയ്ക്ക് ശാരീരികവും മാനസികവുമായ പിന്തുണ നൽകാനും കുഞ്ഞിനെ പരിചരിക്കാനും പിതാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്ന് ഉത്തരവില്...
Published : November 26, 2026 at 3:32 PM IST
ചെന്നൈ: തമിഴ്നാട് സർക്കാർ സർവീസിലുള്ള പുരുഷ ജീവനക്കാർക്ക് പിതൃത്വ അവധി അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് ചരിത്രപരമായ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു. തമിഴ്നാടിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഇതാദ്യമായാണ് പുരുഷ ജീവനക്കാർക്ക് ഇത്തരമൊരു ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുന്നത്. വിവാഹിതരായ പുരുഷ സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കാണ് 15 ദിവസത്തെ പിതൃത്വ അവധി ലഭിക്കുക. കുഞ്ഞിൻ്റെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ജനനത്തീയതിക്ക് 15 ദിവസം മുൻപോ, അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞ് ജനിച്ച തീയതി മുതൽ ആറ് മാസത്തിനുള്ളിലോ ഈ അവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്.
തീരുമാനത്തിന് പിന്നിലെ ലക്ഷ്യം
നിലവിൽ തമിഴ്നാട്ടിലെ വനിതാ സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് 365 ദിവസത്തെ പ്രസവാവധി ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. സമാനമായ രീതിയിൽ തങ്ങൾക്കും അവധി അനുവദിക്കണമെന്ന പുരുഷ ജീവനക്കാരുടെ ദീർഘകാലമായുള്ള ആവശ്യം പരിഗണിച്ചാണ് സർക്കാരിൻ്റെ ഈ നിർണായക നീക്കം.
தமிழ்நாடு அரசில் பணிபுரியும் ஆண் பணியாளர்களுக்கு முதன்முறையாக தந்தையர் மகப்பேறுகால விடுப்பு (Paternity Leave) அளித்து மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் திரு.ச.ஜோசப் விஜய் அவர்கள் அறிவிப்பு #CMJosephVijay https://t.co/AyZXE3i1Cb— CMOTamilNadu (@CMOTamilnadu) November 26, 2026
ഉത്തരവിലെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ
കുഞ്ഞിൻ്റെ ജനനത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള സമയം അമ്മയ്ക്കും കുഞ്ഞിനും ഒരുപോലെ നിർണായകമാണ്. ഈ ഘട്ടത്തിൽ അമ്മയ്ക്ക് ശാരീരികവും മാനസികവുമായ പിന്തുണ നൽകാനും കുഞ്ഞിനെ പരിചരിക്കാനും പിതാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്.
വനിതാ ജീവനക്കാർക്ക് നൽകുന്ന 365 ദിവസത്തെ പ്രസവാവധി മാതൃത്വത്തിനും ശിശുക്ഷേമത്തിനും സർക്കാർ നൽകുന്ന പ്രാധാന്യത്തെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. അതുപോലെ, പിതൃത്വ അവധി നൽകുന്നതിലൂടെ കുടുംബ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ പങ്കിടാനും കുഞ്ഞിനെ വളർത്തുന്നതിൽ പിതാവിൻ്റെ സജീവ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കാനും സാധിക്കുമെന്ന് ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. സർക്കാരിൻ്റെ ഈ പുതിയ തീരുമാനത്തെ വലിയ ആവേശത്തോടെയാണ് തമിഴ്നാട്ടിലെ സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ സംഘടനകൾ സ്വാഗതം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
തമിഴ്നാടിന് മുൻപേ 'അച്ഛന്മാർക്ക് അവധി' നൽകിയ കേന്ദ്രവും സംസ്ഥാനങ്ങളും
തമിഴ്നാടിന് മുൻപ് തന്നെ കേന്ദ്ര സർക്കാരും, കേരളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് പല സംസ്ഥാനങ്ങളും പുരുഷ ജീവനക്കാർക്ക് ഈ ആനുകൂല്യം നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
കേന്ദ്ര സർക്കാർ (15 ദിവസം)
1999-ൽ തന്നെ കേന്ദ്ര സിവിൽ സർവീസ് ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം കേന്ദ്ര സർക്കാർ പുരുഷ ജീവനക്കാർക്ക് പിതൃത്വ അവധി അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. രണ്ടിൽ താഴെ കുട്ടികളുള്ള ജീവനക്കാർക്ക് പ്രസവത്തിന് 15 ദിവസം മുൻപോ, അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞ് ജനിച്ച ശേഷം ആറ് മാസത്തിനുള്ളിലോ 15 ദിവസത്തെ ശമ്പളത്തോടുകൂടിയ അവധി എടുക്കാം
സിക്കിം: രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പിതൃത്വ അവധി (30 ദിവസം)
ഇന്ത്യയിൽ സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദിവസം പിതൃത്വ അവധി നൽകുന്ന സംസ്ഥാനം സിക്കിമാണ്. 2023-ൽ സിക്കിം സർക്കാർ പുരുഷ ജീവനക്കാർക്ക് 30 ദിവസത്തെ (ഒരു മാസം) പിതൃത്വ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ച് രാജ്യത്തിന് തന്നെ മാതൃകയായിരുന്നു. വനിതാ ജീവനക്കാർക്ക് 365 ദിവസത്തെ പ്രസവാവധിയും സിക്കിം നൽകുന്നുണ്ട്.
കേരളം (10 ദിവസം)
കേരള സർവീസ് ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് 10 ദിവസത്തെ പിതൃത്വ അവധി ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. പരമാവധി രണ്ട് പ്രസവങ്ങൾക്കാണ് ഈ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുക. പ്രസവത്തിന് 10 ദിവസം മുൻപ് മുതൽ പ്രസവത്തീയതിക്ക് ശേഷം മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ ഈ അവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്താം.അവധി കാലയളവിൽ പൂർണ ശമ്പളവും ആനുകൂല്യങ്ങളും ലഭിക്കും.
രാജസ്ഥാൻ, ഹരിയാന, പശ്ചിമ ബംഗാൾ (15 ദിവസം)
കേന്ദ്ര സർക്കാർ മാതൃക പിന്തുടർന്ന് രാജസ്ഥാൻ, ഹരിയാന, പശ്ചിമ ബംഗാൾ തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളും തങ്ങളുടെ പുരുഷ ജീവനക്കാർക്ക് 15 ദിവസത്തെ പിതൃത്വ അവധി നൽകുന്നുണ്ട്. രണ്ട് കുട്ടികൾ വരെയാണ് ഈ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുന്നത്.
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