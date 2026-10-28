വിമാനം ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനിടെ എമർജൻസി എക്സിറ്റ് വാതിൽ തുറക്കാൻ ശ്രമം; അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു
ബെംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് 142 യാത്രക്കാരുമായി എത്തിയ ഇൻഡിഗോ എയർലൈൻസ് പാസഞ്ചർ വിമാനത്തിലാണ് സംഭവം.
Published : October 28, 2026 at 2:55 PM IST
ചെന്നൈ: ഇൻഡിഗോ വിമാനം ചെന്നൈയിൽ ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനിടെ യാത്രക്കാരൻ എമർജൻസി എക്സിറ്റ് വാതിൽ തുറക്കാൻ ശ്രമിച്ച സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണവുമായി ചെന്നൈ എയർപോർട്ട് പൊലീസ്. കർണാടകയിലെ ബെംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് 142 യാത്രക്കാരുമായി എത്തിയ ഇൻഡിഗോ എയർലൈൻസ് പാസഞ്ചർ വിമാനം ഇന്നലെ രാത്രി എട്ടു മണിയോടെ ചെന്നൈ ആഭ്യന്തര വിമാനത്താവളത്തിൽ ലാൻഡ് ചെയ്തു. വിമാനം റൺവേയിലൂടെ നീങ്ങുകയും വേഗത കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ കോക്ക്പിറ്റിൽ ഒരു അലാറം മുഴങ്ങി. ആരോ എമർജൻസി എക്സിറ്റ് വാതിൽ തുറക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായി സൂചന നൽകി.
ഞെട്ടിപ്പോയ ഫ്ലൈറ്റ് ജീവനക്കാർ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് കണ്ടെത്താൻ ഉടൻ തന്നെ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു, വാതിൽ തുറക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് ആരാണെന്നും അതിന് പിന്നിലെ കാരണമെന്താണെന്നും കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിച്ചു. എമർജൻസി എക്സിറ്റിന് സമീപം ഇരിക്കുന്ന ഒരു യാത്രക്കാരനാണ് ഇത് ചെയ്തതെന്ന് കണ്ടെത്തി. ഫ്ലൈറ്റ് ജീവനക്കാർ ഉടൻ തന്നെ ഇടപെട്ട് യാത്രക്കാരനെ തടഞ്ഞുനിർത്തി.
എമർജന്സി എക്സിറ്റിൽ ഞെക്കിയത് അബദ്ധത്തിൽ
തെലങ്കാന സ്വദേശിയായ ശ്രീശൈലം (40) ആണ് യാത്രക്കാരനെന്ന് പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി. ചെന്നൈയിൽ പഴങ്ങളുടെയും പച്ചക്കറികളുടെയും ഹോൾസെയിൽ വ്യാപാരിയാണ് ഇയാൾ. സംഭവത്തെത്തുടർന്ന് ഇൻഡിഗോ എയർലൈൻസിലെ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇയാളെ ചോദ്യം ചെയ്തു.
എമർജന്സി എക്സിറ്റിൻ്റെ ബട്ടണിൽ തൻ്റെ കൈ അബദ്ധത്തിൽ ഉരഞ്ഞതിനാലാണ് അത് അമർത്തേണ്ടി വന്നതെന്നും വാതിൽ തുറക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നില്ലെന്നുമാണ് ശ്രീശൈലം ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് വിശദീകരിച്ചത്. എന്നാൽ, എയർലൈനിൻ്റെ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറുപടി വിശ്വാസത്തിലെടുത്തിട്ടില്ല.
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സംഭവത്തിൽ ശരിയായ അന്വേഷണം ആവശ്യമായതിനാൽ ശ്രീശൈലത്തെ ചെന്നൈ വിമാനത്താവള പൊലീസ് സ്റ്റേഷന് കൈമാറി. ഇതേത്തുടർന്ന്, വിമാനം ലാൻഡ് ചെയ്തപ്പോൾ റൺവേയിൽ ലാന്ഡ് ചെയ്യുന്നതിനിടെ എമർജൻസി എക്സിറ്റ് വാതിൽ തുറക്കാനുള്ള ബട്ടൺ അമർത്തിയ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് എയർപോർട്ട് പൊലീസ് ശ്രീശൈലത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.
142 യാത്രക്കാരുമായി ബെംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് ചെന്നൈയിലെത്തിയ ഇൻഡിഗോ എയർലൈൻസ് വിമാനം വിമാനത്താവളത്തിൽ ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനിടെ ഒരു യാത്രക്കാരൻ എമർജൻസി എക്സിറ്റ് വാതിൽ തുറക്കാൻ ശ്രമിച്ച സംഭവം വലിയ ചർച്ചയായിരിക്കുകയാണ്. ഇതിന് മുമ്പും ഇത്തരം സംഭവം ഇന്ഡിഗോ വിമാനത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ബെംഗളൂരുവിൽനിന്ന് വാരാണസിയിലേക്കു പുറപ്പെട്ട 6E-185 ഇൻഡിഗോ വിമാനത്തിലായിരുന്നു സംഭവം.
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