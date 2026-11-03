ചെന്നൈയ്ക്കും പുതുച്ചേരിക്കുമിടയിൽ പാസഞ്ചർ ഫെറി സർവീസ്; താൽപ്പര്യപത്രം ക്ഷണിച്ചു
ചെന്നൈ, മാമല്ലപുരം (മഹാബലിപുരം), പുതുച്ചേരി എന്നിവയെ ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പാസഞ്ചർ ഫെറി സർവീസ് ആരംഭിക്കാൻ തമിഴ്നാട് സർക്കാർ പദ്ധതിയിടുന്നു.
Published : November 3, 2026 at 2:20 PM IST
ചെന്നൈ: ചെന്നൈ, മാമല്ലപുരം (മഹാബലിപുരം), പുതുച്ചേരി എന്നീ മൂന്ന് പ്രധാന തീരദേശ മേഖലകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി പാസഞ്ചർ ഫെറി സർവീസ് ആരംഭിക്കാൻ ഒരുങ്ങി തമിഴ്നാട് സർക്കാർ. ഇതിനായി, പരിചയസമ്പന്നരായ ഫെറി ഓപ്പറേറ്റിങ് കമ്പനികളിൽ നിന്ന് തമിഴ്നാട് മാരിടൈം ബോർഡ് താൽപ്പര്യ പത്രം ക്ഷണിച്ചു.
"ലോക പൈതൃക കേന്ദ്രങ്ങളുടെ ആസ്ഥാനമായ മാമല്ലപുരത്തെയും ധാരാളം വിനോദസഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കുന്ന പുതുച്ചേരിയെയും കടൽ വഴി ചെന്നൈയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് ഒരു സംയോജിത തീരദേശ ടൂറിസം സർക്യൂട്ട് സൃഷ്ടിക്കാൻ പദ്ധതിയിട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന്" മാരിടൈം ബോർഡ് പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.
"ഇത് വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് പുതിയൊരു സമുദ്ര യാത്രാനുഭവം നൽകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നേരത്തെ, ചെന്നൈ തുറമുഖത്തിൻ്റെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്താണ് അന്താരാഷ്ട്ര ക്രൂയിസ് പാസഞ്ചർ ടെർമിനൽ സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നത്. ഏകദേശം 4,103 ചതുരശ്ര മീറ്റർ വിസ്തീർണമുള്ള ഈ ടെർമിനലിന് മണിക്കൂറിൽ 800 യാത്രക്കാരെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള ശേഷിയുണ്ട്.
മാമല്ലപുരത്ത് നിലവിൽ യാത്രാ ബോട്ടുകൾ നങ്കൂരമിടുന്നതിനുള്ള തുറമുഖ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളില്ല. അതിനാൽ, ഭാവിയിൽ ആവശ്യമായ പാരിസ്ഥിതിക, ഫൈറ്റോസാനിറ്ററി അനുമതികൾ നേടാനും ആവശ്യമായ തീരദേശ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കാനും നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
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മാത്രമല്ല, പുതുച്ചേരി തുറമുഖത്ത് 150 മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു ഡോക്ക് ഉണ്ട്. രണ്ട് മീറ്ററിൽ കൂടാത്ത ഡ്രാഫ്റ്റ് ഉള്ള പാസഞ്ചർ ബോട്ടുകൾക്ക് വരാനും പോകാനും ഈ ഡോക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഈ പദ്ധതിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കമ്പനികൾക്ക് ചില യോഗ്യതകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതനുസരിച്ച്, കുറഞ്ഞത് 50 യാത്രക്കാരെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന ബോട്ടുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിൽ കമ്പനികൾക്ക് പരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കണം.
പ്രത്യേകിച്ചും, കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ അത്തരം ബോട്ട് സർവീസുകൾ നടത്തുന്നതിൽ അവർക്ക് കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് വർഷത്തെ പരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അവർക്ക് ഒരു അതിവേഗ ബോട്ട് സ്വന്തമായോ കുറഞ്ഞത് ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള പാട്ടക്കരാറോ ഉണ്ടായിരിക്കണം.
ബോട്ടുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ നിയമപരമായ ലൈസൻസുകളും സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇന്ത്യാ സർക്കാരോ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളോ കരിമ്പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഈ പദ്ധതിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയില്ല" പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.
തമിഴ്നാട് മാരിടൈം ബോർഡ് പുറത്തിറക്കിയ അറിയിപ്പ് പ്രകാരം, ഇതുസംബന്ധിച്ച താൽപ്പര്യപത്രം ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള രേഖ ഇന്നലെ (നവംബർ 2) പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രീ-ബിഡ് മീറ്റിങ് നവംബർ 16-ന് രാവിലെ 11.30-ന് നടക്കും. തുടർന്ന്, താൽപ്പര്യപത്രം (Expression of Interest) സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സമയപരിധി ഡിസംബർ ഒന്നിന് രാവിലെ 11 മണി വരെ നീട്ടി നൽകും. ലഭിക്കുന്ന അപേക്ഷകൾ ഡിസംബർ രണ്ടിന് രാവിലെ 11.30-ന് തുറന്നു പരിശോധിക്കും.
യോഗ്യതയും താൽപ്പര്യവുമുള്ള കമ്പനികൾക്ക്, തമിഴ്നാട് സർക്കാരിൻ്റെ ഇ-ടെൻഡറിങ് വെബ്സൈറ്റായ https://tntenders.gov.in-ൽ 'ക്ലാസ് 3 ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്' (Class 3 Digital Signature Certificate) ഉപയോഗിച്ച് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.
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