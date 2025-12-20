ഭാര്യയുടെയും മകളുടെയും മുന്നിലിട്ട് എയർ ഇന്ത്യ പൈലറ്റിൻ്റെ ക്രൂര മർദനം; വീഡിയോ വൈറലായതിന് പിന്നാലെ നടപടി
ഡൽഹി വിമാനത്താവളത്തിലെ ടെർമിനൽ ഒന്നിലാണ് സംഭവം. അങ്കിത് ദിവാൻ എന്ന യാത്രക്കാരനെയാണ് എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് പൈലറ്റ് വിജേന്ദർ സെജ്വാള് ഗുരുതരമായി മർദിച്ചത്.
Published : December 20, 2025 at 11:15 AM IST|
Updated : December 20, 2025 at 11:27 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് പൈലറ്റിൻ്റെ മർദ്ദനത്തിൽ യാത്രക്കാരന് പരിക്ക്. ഡൽഹി വിമാനത്താവളത്തിലെ ടെർമിനൽ ഒന്നിലാണ് സംഭവം. അങ്കിത് ദിവാൻ എന്ന യാത്രക്കാരനാണ് മുഖത്ത് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റത്. പൈലറ്റ് വിജേന്ദർ സെജ്വാളിനെ അന്വേഷണ വിധേയമായി ഔദ്യോഗിക ചുമതലകളിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തതായി എയർ ഇന്ത്യ അറിയിച്ചു.
സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴിയാണ് അങ്കിത് തനിക്കുണ്ടായ ദുരവസ്ഥ പങ്കുവച്ചത്. മുഖത്തും ദേഹത്തും രക്തം പറ്റിയതും മർദ്ദിച്ച പൈലറ്റിൻ്റെയും ഉൾപ്പെടെ ചിത്രങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലാവുകയാണ്. ജീവനക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന സുരക്ഷാ പാതവഴി സഞ്ചരിച്ചതിന് പിന്നാലെയുണ്ടായ തർക്കമാണ് മർദനത്തിന് കാരണമെന്ന് അങ്കിത് ആരോപിച്ചു.
Here is a short video of Capt. Virender Sejwal looking at me lying on the floor, covered in blood, and probably realising the gravity of the situation for the first time.— Ankit Dewan (@ankitdewan) December 20, 2025
And a few more things that I did not mention in my earlier post:
🔸 My wife kept requesting for first aid.… https://t.co/CXlrqchhxC pic.twitter.com/x49XtWvfpE
അങ്കിതും ഭാര്യയും കുഞ്ഞിനെ സ്ട്രോളറിൽ ഇരുത്തി നടക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇവർ കുഞ്ഞുമായി നടന്ന് നീങ്ങിയത് ജീവനക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന സുരക്ഷാ പാതയാണെന്ന് പറഞ്ഞ പൈലറ്റ് വിജേന്ദർ സെജ്വാൾ പ്രകോപിതനാവുകയായിരുന്നുവെന്നും മർദനമേറ്റ യാത്രക്കാരൻ വിശദീകരിച്ചു.
വിദ്യാഭ്യാസമില്ലത്താവനെന്നും ഇത് ജീവനക്കാർക്കുള്ള വഴിയാണെന്ന് അറിയില്ലേയെന്നും ചോദിച്ച് പൈലറ്റ് തർക്കിച്ചുവെന്നും പിന്നാലെ തന്നെ മർദ്ദിക്കുകയായിരുന്നെന്നും അങ്കിത് പങ്കുവച്ച വീഡിയോയിൽ പറയുന്നു.
വിമാനം നഷ്ടപ്പെടാതിക്കാൻ ഈ കാര്യത്തിൽ തുടർ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകരുതെന്ന് വ്യക്തമാക്കി ഒരു കത്ത് സമർപ്പിക്കാനും പൈലറ്റ് സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയതായും യാത്രക്കാരൻ ആരോപിച്ചു.
@ankitdewan We profoundly regret this incident at Delhi Airport, involving one of our employees who was traveling as a passenger on another airline. We extend our heartfelt empathy for the distress it has caused, and strongly condemn such behaviour. The concerned employee has…— Air India Express (@AirIndiaX) December 19, 2025
"എൻ്റെ അവധിക്കാലം നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പെട്ടു. ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്തത് ഒരു ഡോക്ടറെ കാണുക എന്നതാണ്. അച്ഛനെ ക്രൂരമായി മർദ്ദിക്കുന്നത് കണ്ട എൻ്റെ മകൾക്ക് ഇപ്പോഴും അതിൻ്റെ ആഘാതം മാറിയിട്ടില്ല. ഡിജിസിക്കും എയർ ഇന്ത്യക്കും എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരം പൈലറ്റുമാരെ അനുവദിക്കാൻ കഴിയുകയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഒരു തർക്കമുണ്ടാവുമ്പോൾ ശാന്തത പാലിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഇവർക്ക് വിമാനത്തിലെ നൂറു കണക്കിന് ആളുകളുടെ ജീവൻ എങ്ങനെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയും" - അങ്കിത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കുറിച്ചു.
അതേസമയം ഇത്തരം പെരുമാറ്റത്തെ നിരുപാധികം അപലപിക്കുന്നുവെന്ന് എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് പ്രസ്താവനയിലൂടെ അറിയിച്ചു. "ഡൽഹി വിമാനത്താവളത്തിൽ നടന്ന സംഭവത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഖേദിക്കുന്നു. അത്തരം പെരുമാറ്റത്തെ ശക്തമായി അപലപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ബന്ധപ്പെട്ട ജീവനക്കാരെ ഉടനടി ഔദ്യോഗിക ചുമതലകളിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നാലുടൻ വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും" - എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് എക്സിൽ കുറിച്ചു.
