എൻ‌ടി‌എ ചെയർപേഴ്‌സണെ വിളിച്ചുവരുത്തി പാർലമെന്‍ററി പാനൽ; പുതിയ പരിഷ്‌കാരങ്ങളും നീറ്റ് ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ച കേസും ചർച്ചയ്‌ക്ക്

ഈ മാസം 21 ന് പുതിയ പരിഷ്‌കാരങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയത്തിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അഭിപ്രായം തേടും.

By PTI

Published : May 18, 2026 at 4:28 PM IST

ന്യൂഡൽഹി : നീറ്റ്-യു‌ജി 2026 ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ച സംഭവത്തിലും നാഷണൽ ടെസ്റ്റിങ് ഏജൻസി (എൻ‌ടി‌എ)യിലും പരിഷ്‌കാരങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത് അവലോകനം ചെയ്യാൻ പാർലമെന്‍ററി പാനൽ. എൻ‌ടി‌എ ചെയർപേഴ്‌സൺ പ്രദീപ് കുമാർ ജോഷിയേയും മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും ചർച്ചകൾക്കായി പാനല്‍ വിളിച്ചുവരുത്തി. വിദ്യാഭ്യാസം, സ്ത്രീകൾ, കുട്ടികൾ, യുവജനങ്ങൾ, കായികം എന്നിവയ്ക്കുള്ള പാർലമെന്‍ററി സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി മെയ് 21 ന് പ്രസ്‌തുത പരിഷ്‌കാരങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയത്തിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അഭിപ്രായം തേടുമെന്ന് രാജ്യസഭയുടെ നോട്ടിസിൽ പറയുന്നു.

എൻ‌ടി‌എ പരിഷ്‌കാരങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കെ രാധാകൃഷ്‌ണൻ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് നടപ്പിലാക്കുന്നതിന്‍റെ അവലോകനവും നീറ്റ്-യു‌ജി ദോച്യപേപ്പർ ചോർച്ച കേസിലെ അന്വേഷണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളുടെ പങ്കുവയ്‌ക്കലും അജണ്ടയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ദിഗ്‌വിജയ സിങ്ങിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കമ്മിറ്റി, വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയത്തിലെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി വിനീത് ജോഷിയെയും എൻ‌ടി‌എ ചെയർപേഴ്‌സൺ പ്രദീപ് കുമാർ ജോഷിയേയും ചർച്ചകൾക്കായി വിളിച്ചുവരുത്തി.

മെയ് 3 ന് നടന്ന നാഷണൽ എലിജിബിലിറ്റി കം എൻട്രൻസ് പരീക്ഷ (അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ്) എൻ‌ടി‌എ റദ്ദാക്കിയിരുന്നു. ചോദ്യപേപ്പർ ചോർന്നതിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു റദ്ദാക്കല്‍. രാജ്യത്തുടനീളം എൻ‌ടി‌എ നടത്തിയ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഏകദേശം 23 ലക്ഷം ഉദ്യോഗാർഥികൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തിരുന്നു. എൻ‌ടി‌എയുടെ കണക്കനുസരിച്ച്, പരീക്ഷ നടന്ന് നാല് ദിവസത്തിന് ശേഷം, മെയ് 7 ന് വൈകുന്നേരമാണ് പരീക്ഷയില്‍ ക്രമക്കേട് നടന്നതായി വിവരം ലഭിച്ചത്. അതേസമയം, നീറ്റ്-യു‌ജി പുനഃപരീക്ഷ ജൂൺ 21 ന് നടത്തുമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ വെള്ളിയാഴ്‌ച പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. അടുത്ത വർഷം മുതൽ മെഡിക്കൽ പ്രവേശന പരീക്ഷ കമ്പ്യൂട്ടർ അധിഷ്‌ഠിതമായിരിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്‍റലിജൻസ് (എഐ) വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ചെലുത്തുന്ന സ്വാധീനത്തെക്കുറിച്ചും വിദ്യാർഥികളുടെ തൊഴിലവസരങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള തന്ത്രങ്ങളെക്കുറിച്ചും പാനൽ ചർച്ച ചെയ്യും. ആന്ത്രോപിക് ഇന്ത്യ, പ്രതം, ഐഐടി കാൺപൂർ, ഇൻഫോസിസ്, ഐഐടി മദ്രാസ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികളെ ചർച്ചകൾക്കായി വിളിച്ചുവരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സംവരണം നടപ്പിലാക്കൽ, ഒഴിവുകൾ, ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം (NEP) എന്നിവയുൾപ്പെടെ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ അലിഗഡ് മുസ്ലീം സർവകലാശാല (AMU) വൈസ് ചാൻസലറുമായും ദേശീയ ന്യൂനപക്ഷ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപന കമ്മിഷൻ (NCMEI) ചെയർപേഴ്‌സണുമായും കമ്മിറ്റി പ്രത്യേക ചർച്ച നടത്തും.

വനിതാ-ശിശു വികസന മന്ത്രാലയത്തിന്‍റെ 2025-26 ലെ ഗ്രാൻഡ് ഡിമാൻഡുകൾക്കായുള്ള 365-ാമത് റിപ്പോർട്ടിലെ ശുപാർശകളിൽ സർക്കാർ സ്വീകരിച്ച നടപടികളെക്കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടും പാനൽ ചർച്ച ചെയ്യും. എൻഇപി 2020 പ്രകാരം നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഫോർ ടീച്ചർ എജുക്കേഷൻ (NCTE) പ്രവർത്തനവും അധ്യാപക പരിശീലന സംരംഭങ്ങളും അവലോകനം ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള 368-ാമത് റിപ്പോർട്ടിലെ ശുപാർശകളിൽ സ്വീകരിച്ച നടപടികളെക്കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടും പാനല്‍ പരിഗണിക്കും.

