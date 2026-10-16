റെയിൽവേയുടെ പ്രവർത്തന സുരക്ഷയും വികസനവും; 21 വിഷയങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത് പാർലമെന്ററി സമിതി
യാത്രക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ കൂടാതെ വാണിജ്യപരവും ബിസിനസ് സംബന്ധമായ ചില വിഷയങ്ങളും സമിതി പരിശോധനക്കായി തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
By PTI
Published : October 16, 2026 at 5:51 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: റെയിൽവേയുടെ പ്രവർത്തന സുരക്ഷ, യാത്രക്കാർക്കുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ, ടിക്കറ്റ് റിസർവേഷൻ സംവിധാനം, ചരക്കുസേവനങ്ങൾ, നവീകരണം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 21 പ്രധാന വിഷയങ്ങൾ വിശദമായ പരിശോധിക്കാന് റെയിൽവേ പാർലമെന്ററി സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി.സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ റെയിൽവേ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം, നയങ്ങൾ, ധനകാര്യം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ വിഷയങ്ങൾ പഠിച്ച് പാർലമെന്റിൽ ശുപാർശകൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് ഈ സമിതിയുടെ ചുമതലയാണ്. കമ്മിറ്റി സമർപ്പിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പാർലമെന്റിൽ ചർച്ചകൾ നടക്കുകയും മന്ത്രാലയം ആവശ്യമായ നടപടികളും പരിഷ്കാരങ്ങളും നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് പതിവ്.
ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ സുരക്ഷാ നിലവാരം, റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിലെ പൊതുസൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തൽ, പാസഞ്ചർ റിസർവേഷൻ സംവിധാനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം, യാത്രക്കാർക്കുള്ള ഓൺബോർഡ് സേവനങ്ങളുടെ വിലയിരുത്തൽ തുടങ്ങിയ ജനപ്രിയ വിഷയങ്ങൾ ഇത്തവണത്തെ പരിശോധനയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇതിനുപുറമേ വാണിജ്യപരമായ കാര്യങ്ങൾക്കും സമിതി വലിയ പ്രാധാന്യമാണ് നൽകുന്നത്. റെയിൽവേ ഭൂമിയുടെ പരമാവധി ഉപയോഗം, സ്റ്റേഷൻ പരിസരങ്ങളുടെ വാണിജ്യപരമായ വികസനം, മൾട്ടി-മോഡൽ ലോജിസ്റ്റിക് പാർക്കുകളുടെ വികസനവും അവയെ റോഡ്-തുറമുഖ ശൃംഖലകളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കലും സമിതി വിലയിരുത്തും.
നിലവിൽ റെയിൽവേയുടെ ചരക്കുസേവന വരുമാനത്തിലും അളവിലും 70 ശതമാനത്തിലധികവും കൽക്കരി, ഇരുമ്പ്, സിമന്റ്, ക്ലിങ്കർ എന്നിവയിൽ നിന്നാണ് ലഭിക്കുന്നത്. അതിനാൽ ചരക്കുമേഖലയിലെ വരുമാന മാർഗ്ഗങ്ങൾ വൈവിധ്യവത്കരിക്കാനുള്ള സാധ്യതകളും സമിതി പരിശോധിക്കും. പ്രവർത്തന സുരക്ഷയ്ക്ക് മുൻഗണന നൽകിക്കൊണ്ട് റെയിൽവേ ട്രാക്കുകളുടെയും സിഗ്നലിംഗ് സംവിധാനത്തിന്റെയും നവീകരണം, റോളിംഗ് സ്റ്റോക്ക്, പുതിയ റെയിൽവേ ലൈനുകളുടെ നിർമ്മാണം, ഇരട്ടിപ്പിക്കൽ, മേൽപ്പാലങ്ങളുടെയും അടിപ്പാതകളുടെയും സ്ഥിതി, റെയിൽവേ വർക്ക്ഷോപ്പുകളുടെ വികസനം, ലെവൽ ക്രോസിംഗുകൾ ഇല്ലാതാക്കൽ എന്നിവയും വിലയിരുത്തലിന് വിധേയമാകും.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ വളർച്ചയിലും ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ വെല്ലുവിളികൾ പരിഹരിക്കുന്നതിലും പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്ന പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും വർക്ക്ഷോപ്പുകളുടെയും പ്രകടനവും അവയുടെ സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതാ പ്രവർത്തനങ്ങളും സമിതി വിശകലനം ചെയ്യും. കൂടാതെ റെയിൽവേയുടെ സ്വപ്ന പദ്ധതിയായ ഹൈസ്പീഡ് റെയിൽ ശൃംഖലയും സമിതിയുടെ പഠന വിഷയമാണ്. 2026-27 ലെ കേന്ദ്ര ബജറ്റിൽ 16 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപത്തിൽ ഏകദേശം 4,000 കിലോമീറ്റർ നീളുന്ന ഏഴ് ഹൈസ്പീഡ് റെയിൽ ഇടനാഴികൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.
ഊർജ്ജ കാര്യക്ഷമത, പുതിയ പദ്ധതികളും വികസനവും ഉൾപ്പെടെയുള്ള സബർബൻ റെയിൽവേ ശൃംഖലയുടെ പുരോഗതി, അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിനായുള്ള പിപിപി ഉദ്യമങ്ങൾ എന്നിവയും സമിതിയുടെ സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാകും. റെയിൽവേ അധിഷ്ഠിത ടൂറിസം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കൽ, മാനവ വിഭവശേഷി മാനേജ്മെന്റ്, പാരമ്പര്യ സംരക്ഷണം എന്നിവയാണ് സമിതി പഠനത്തിനായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള മറ്റ് പ്രധാന മേഖലകൾ.
Also Read: യാത്രക്കാർക്ക് ആഡംബര സൗകര്യങ്ങൾ; പുതിയ വന്ദേ ഭാരത് സ്ലീപ്പറിൽ പ്രത്യേക പാൻട്രി കാറും ഷവർ സൗകര്യവും, ഡിസൈൻ നവംബറോടെ