പാര്ലമെന്റ് ശീതകാല സമ്മേളനം; മൂന്നാം ദിവസത്തിലും സഭ പ്രക്ഷുബ്ധമാകാന് സാധ്യത; ഇന്ന് ബില്ലുകള് അവതരിപ്പിച്ചേക്കും
ഡിസംബര് 1ന് ആരംഭിച്ച് 19 വരെയാണ് പാര്ലമെന്റ് ശീതകാല സമ്മേളനം നടക്കുക.
Published : December 3, 2025 at 10:31 AM IST
ന്യൂഡല്ഹി: പാര്ലമെന്റ് ശീതകാല സമ്മേളനത്തിന്റെ മൂന്നാം ദിവസത്തില് കേന്ദ്ര എക്സൈ് ബില് ഇന്ന് ലോക്സഭയില് അവതരിപ്പിക്കും. ധനമന്ത്രി നിര്മല സീതാരാമന് ബുധനാഴ്ച (ഡിസംബര്3) ലോക്സഭയില് ബില് അവതരിപ്പിക്കും. 1944 ലെ സെൻട്രൽ എക്സൈസ് ആക്ടിൽ ഭേദഗതി വരുത്തിക്കൊണ്ട് പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ എക്സൈസ് തീരുവയും സെസും ഉയർത്തുക എന്നതാണ് ബിൽ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
ഡിസംബര് 2 ന് സഭയില് അവതരിപ്പിച്ച ബിസിനസ് ഉപദേശക സമിതിയുടെ പതിനൊന്നാം റിപ്പോര്ട്ടിനോട് യോജിച്ച് കേന്ദ്രമന്ത്രി കിരണ് റിജിജുവും കോണ്ഗ്രസ് എം പി ഗൗരവ് ഗോഗോയിയും ലോക്സഭയില് പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കും. 2024 ല് ജല(മലിനീകരണം പ്രതിരോധവും നിയന്ത്രണവും) ഭേദഗതി നിയമം മണിപ്പൂരില് പാസക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കേന്ദ്രമന്ത്രി ഭൂപേന്ദര് യാദവ് രാജ്യസഭയില് പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചേക്കും.
ഡിസംബര് എട്ടിന് വന്ദേമാതരണത്തിന്റെ 150 ാം വാര്ഷികത്തെ കുറിച്ചും ഡിസംബര് ഒന്പതിന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരിഷ്കാരങ്ങളെ കുറിച്ചും ലോക്സഭ ചര്ച്ച ചെയ്യും. നിലവിലുള്ള എസ് ഐ ആറിനെ കുറിച്ചുമുള്ള പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കുന്നതിനും സര്വകക്ഷി യോഗവും ചേരും.
ശീതകാല സമ്മേളനം രണ്ടാം ദിവസത്തില് സംഭവിച്ചത്
പാര്ലമെന്റ് ശീതകാല സമ്മേളനത്തിന്റ രണ്ടാം ദിവസവമായ ചൊവ്വാഴ്ച (ഡിസംബര് 2) തീവ്ര വോട്ടര് പട്ടിക പരിഷ്കരണത്തിനെതിരായ പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധത്തില് പാര്ലമെന്റ് മുങ്ങിയിരുന്നു. എസ് ഐ ആര് സംബന്ധിച്ച് ചര്ച്ച ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പാര്ലമെന്റിന്റെ മകര് ദ്വാറിന് മുന്നില് പ്രതിപക്ഷാംഗങ്ങള് പ്രതിഷേധിച്ചു.
ലോക്സഭയിലും രാജ്യസഭയിലും പ്രതിപക്ഷാംഗങ്ങള് പ്രതിഷേധവുമായി സഭയുടെ നടുത്തളത്തില് തുടര്ന്നതോടെ നടപടികള് തടസപ്പെട്ടു. എന്നാല് ചര്ച്ചയ്ക്ക് തയാറാണെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടും പ്രതിപക്ഷം പ്രതിഷേധം തുടര്ന്നത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തോല്വിയിലെ രോഷപ്രകടനമാണെന്ന് പാര്ലമെന്ററി കാര്യമന്ത്രി കിരണ് റിജിജു പറഞ്ഞു.
എസ് ഐ ആര് വിഷയം ഉന്നയിച്ച് വോട്ട് ചോര്, ഗഡ്ഡി ഛോട് എന്ന മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചായിരുന്നു പ്രതിഷേധം. കോണ്ഗ്രസ് നേതാക്കളായ സോണിയാ ഗാന്ധി, മല്ലികാര്ജുന് ഖാര്ൃകഗെ. രാഹുല് ഗാന്ധി, പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി എന്നിവരുള്പ്പെടെ നൂറോളം എം പിമാര് പ്രതിഷേധത്തില് പങ്കെടുത്തു.
ബഹളം അവസാനിപ്പിക്കാന് സ്പീക്കര് ഓം ബിര്ളയും പാര്ലമെന്ററി കാര്യമന്ത്രി കിരണ് റിജിജുവും പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളുമായി ചര്ച്ച നടത്തിയെങ്കിലും പരിഹാരമായില്ല. അതേസമയം രാജ്യസഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധം വാഗ്വാദത്തില് കലാശിച്ചു. പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങളോട് പ്രതിഷേധം അവസാനിപ്പിക്കാന് ആവശ്യപ്പെട്ട രാജ്യസഭാധ്യക്ഷന് സി പി രാധാകൃഷ്ണന് പല തവണ ക്ഷുഭിതനായി.
തിങ്കളാഴ്ച ആരംഭിച്ച് ഡിസംബര് 19 വരെ നീണ്ടുനില്ക്കുന്നതാണ് സമ്മേളനം. ആദ്യ ദിവസവും പ്രതിപക്ഷം സഭയില് പ്രതിഷേധിച്ചു. ഇതേ തുടര്ന്ന് തിങ്കളാഴ്ച ലോക്സഭ പലതവണ നിര്ത്തിവയ്ക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
