പാർലമെൻ്റിനെ ചൂടു പിടിപ്പിക്കാൻ ശീതകാല സമ്മേളനം; തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ച് കേന്ദ്രമന്ത്രി കിരൺ റിജിജു

ഉപരാഷ്ട്രപതി സി പി രാധാകൃഷ്‌ണൻ രാജ്യസഭാ ചെയർമാനായി എത്തുന്ന ആദ്യ ശീതകാല സമ്മേളനമാണിത്.

WINTER SESSION 2025 LOK SABHA RAJYA SABHA PARLIAMENT
A view of the New and Old Parliament buildings in New Delhi (IANS)
ന്യൂഡൽഹി: ഈ വർഷത്തെ പാർലമെൻ്റ് ശീതകാല സമ്മേളനം ഡിസംബർ ഒന്നു മുതൽ മുതൽ 19 വരെ നടക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര പാർലമെൻ്ററി കാര്യ മന്ത്രി കിരൺ റിജിജു അറിയിച്ചു. ഈ കാലയളവിൽ ശീതകാല സമ്മേളനം വിളിച്ചു കൂട്ടാനുള്ള സർക്കാർ നിർദേശം രാഷ്‌ട്രപതി ദ്രൗപതി മുർമു അംഗീകരിച്ചതായി കിരൺ റിജിജു എക്‌സിൽ കുറിച്ചു.

സിപി രാധാകൃഷ്‌ണൻ ഉപരാഷ്‌ട്രപതിയായി ചുമതല ഏറ്റെടുത്തതിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യത്തെ പാർലമെൻ്റ് സമ്മേളനമാണ് ഇത്. രാജ്യസഭാ ചെയർമാനായി സിപി രാധാകൃഷ്‌ണൻ അരങ്ങേറ്റം കുറിയ്ക്കുന്നതും ഇത്തവണത്തെ ശീതകാല സമ്മേളനത്തിലാണ്.

ഇന്ത്യയുടെ ജനാധിപത്യത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതും ജനങ്ങളുടെ അഭിലാഷങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതുമായ ക്രിയാത്മകവും അർഥവത്തുമായ ശീതകാല സമ്മേളനത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നുവെന്നും മന്ത്രി കിരൺ റിജിജു കൂട്ടിച്ചേർത്തു. 2025 ജൂലൈ 21 മുതൽ ആഗസ്റ്റ് 21 വരെയായിരുന്നു പാർലമെൻ്റിൻ്റെ മൺസൂൺ സമ്മേളനം.

ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ, ഉപഭോക്തൃകാര്യം, ഭക്ഷ്യ- പൊതുവിതരണം, ഗ്രാമ വികസനം, പഞ്ചായത്തീരാജ് എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ ഈ സമയത്ത് ലോക്‌സഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു. ബിഹാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം നടക്കുന്ന ഇത്തവണത്തെ പാർലമെൻ്ററി ശീതകാല സമ്മേളനം ഭരണപക്ഷ, പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾക്ക് നിർണായകമായിരിക്കും.

രാജ്യവ്യാപകമായുള്ള തീവ്ര വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്‌കരണം, ഹരിയാന, മഹാരാഷ്‌ട്ര എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഉണ്ടായെന്ന് ആരോപിക്കുന്ന വോട്ട് കൊള്ള എന്നിവ സമ്മേളനത്തിൽ പ്രതിപക്ഷം ഉയർത്തിക്കാട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ളതായി രാഷ്‌ട്രീയ നിരീക്ഷകർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ശീതകാല സമ്മേളനം ഈ വർഷം വൈകിയാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.

നവംബർ മാസം പകുതിയോടെ ആരംഭിക്കുകയും തുടർന്ന് ക്രിസ്‌മസിന് തൊട്ടുമുൻപ് അവസാനിക്കുകയുമായിരുന്നു പതിവ്. ഒന്നരമാസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന പ്രക്രിയ ആയിരുന്നു പാർലമെൻ്റിലെ ശീതകാല സമ്മേളനം. എന്നാൽ ഇത്തവണത്തെ സമ്മേളനം വെട്ടിച്ചുരുക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനെതിരെയും പ്രതിപക്ഷം രംഗത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ALSO READ: തീവ്ര വോട്ടര്‍ പട്ടികാ പരിഷ്‌കരണം; അപ്രായോഗികമെന്ന് ആവര്‍ത്തിച്ച് രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികള്‍, ഫോമില്‍ തമിഴ്-കന്നഡ ഭാഷകള്‍ കൂടി ഉള്‍പ്പെടുത്തും

