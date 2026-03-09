ETV Bharat / bharat

പാര്‍ലമെന്‍റ് രണ്ടാംഘട്ട ബജറ്റ് സമ്മേളനം ഇന്ന്; പ്രതിപക്ഷ പ്രമേയത്തില്‍ ചര്‍ച്ച, സ്‌പീക്കറെ നീക്കണമെന്നാവശ്യം ശക്തം

പാര്‍ലമെന്‍റിലെ രണ്ടാംഘട്ട ബജറ്റ് സമ്മേളനം ഇന്ന്. സ്‌പീക്കര്‍ ഓം ബിര്‍ളയെ മാറ്റണമെന്ന പ്രതിപക്ഷ പ്രമേയത്തില്‍ ചര്‍ച്ച. എംപിമാരുടെ സസ്‌പെന്‍ഷന്‍ പിന്‍വലിക്കാത്തതില്‍ പ്രതിഷേധം. പശ്ചിമേഷ്യന്‍ സംഘര്‍ഷത്തിലും ചര്‍ച്ച.

LOKSABHA SPEAKER OM BIRLA പാര്‍ലമെന്‍റ് ബജറ്റ് സമ്മേളനം ലോക്‌സഭ സ്‌പീക്കര്‍ ഓം ബിര്‍ള ലോക്‌സഭ
Budget Session 2026 (ANI)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 9, 2026 at 8:11 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്യൂഡല്‍ഹി: പാര്‍ലമെന്‍റിലെ രണ്ടാംഘട്ട ബജറ്റ് സമ്മേളനത്തിന് ഇന്ന് (മാര്‍ച്ച് 09) തുടക്കമാകും. ലോക്‌സഭ സ്‌പീക്കര്‍ ഓം ബിര്‍ളയെ മാറ്റണമെന്ന പ്രതിപക്ഷ പ്രമേയം ചര്‍ച്ചകെടുക്കും. 118 എംപിമാര്‍ ഒപ്പിടുന്ന പ്രമേയം പിന്നീട് വോട്ടിനിടും. സ്‌പീക്കര്‍ ചെയറിലിരിക്കാതെ ഓം ബിര്‍ള നടപടികളില്‍ പങ്കെടുക്കും.

നിലവില്‍ പത്ത് മണിക്കൂറാണ് ചര്‍ച്ച തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. സ്‌പീക്കര്‍ക്ക് നിഷ്‌പക്ഷമായ നിലപാടില്ലെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷം ഉയര്‍ത്തിക്കാട്ടുന്നത്. സ്‌പീക്കര്‍ പക്ഷപാതപരമായി സംസാരിക്കുകയും പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെ പോലും സംസാരിക്കാന്‍ അനുവദിക്കാത്ത അവസ്ഥയാണെന്നുമാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്‍റെ വിമര്‍ശനം. ഇക്കാര്യം പലതവണ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ സ്‌പീക്കര്‍ ഇതേ നിലപാട് തുടര്‍ന്നതോടെയാണ് സ്‌പീക്കറെ നീക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി പ്രതിപക്ഷം എത്തിയത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

മധ്യപൂര്‍വേഷ്യയില്‍ തുടരുന്ന സംഘര്‍ഷം ചര്‍ച്ച ചെയ്യണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് എഎപി രാജ്യസഭയില്‍ നോട്ടിസ് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല എംപിമാരുടെ സസ്‌പെന്‍ഷന്‍ പിന്‍വലിക്കാത്തതിലും പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധമുണ്ടാകും. സഭയിലെ ഇത്തരം പ്രമേയങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യാതെ അനുനയ നീക്കത്തിലൂടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് കേന്ദ്രം സാധാരണ ചെയ്യാറുള്ളത്. എന്നാല്‍ ഇത്തവണ പ്രമേയത്തില്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യാമെന്ന നിലപാടിലേക്ക് മാറി.

നേരത്തെ സ്‌പീക്കറായിരുന്ന ബല്‍റാം ജാക്കറിനെ നീക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള പ്രമേയം ലോക്‌സഭയില്‍ വച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഭരണപക്ഷ പിന്തുണയില്‍ ചര്‍ച്ച വിജയം കണ്ടില്ല. എന്നാല്‍ സ്‌പീക്കറുടെ നടപടികള്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടാന്‍ അന്നത്തെ പ്രമേയത്തിലൂടെ സാധിച്ചിരുന്നുവെന്ന വിലയിരുത്തലിലാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്‍റെ ഇപ്പോഴത്തെ നീക്കം.

Also Read: ഇറാന്‍റെ പുതിയ പരമോന്നത നേതാവായി മൊജ്‌തബ അലി ഖാമനേയി

TAGGED:

LOKSABHA SPEAKER OM BIRLA
പാര്‍ലമെന്‍റ് ബജറ്റ് സമ്മേളനം
ലോക്‌സഭ സ്‌പീക്കര്‍ ഓം ബിര്‍ള
ലോക്‌സഭ
പാര്‍ലമെന്‍റ് ബജറ്റ് സമ്മേളനം

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.