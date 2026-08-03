പാർലമെൻ്റ് ഇന്നും പ്രക്ഷുബ്ധമാകും; അയോധ്യയും നീറ്റും ആയുധമാക്കി പ്രതിപക്ഷം
പാർലമെൻ്റിലെ മകർ ദ്വാറിന് സമീപം പ്രതിപക്ഷം നടത്തിയ 'ചന്ദാ ചോരി' (സംഭാവന മോഷണം) പ്രതിഷേധം വരും ദിവസങ്ങളിലും സഭയിൽ പ്രധാന ചർച്ചാവിഷയമാകും.
Published : August 3, 2026 at 8:26 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധങ്ങളെത്തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച നിർത്തിവച്ച പാർലമെൻ്റിൻ്റെ ഇരുസഭകളും ഇന്ന് രാവിലെ 11ന് വീണ്ടും ചേരും. അയോധ്യയിലെ രാമക്ഷേത്ര നിർമാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഴിമതി ആരോപണങ്ങൾ, നീറ്റ് പരീക്ഷാ ക്രമക്കേട്, എഥനോൾ-പെട്രോൾ വിഷയങ്ങൾ എന്നിവ ഉയർത്തി സഭയിൽ നിലപാട് കടുപ്പിക്കാനാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ തീരുമാനം. സുപ്രധാന ബില്ലുകൾ പാസാക്കാൻ ഭരണപക്ഷവും ഒരുങ്ങുന്നതോടെ സഭ ഇന്നും പ്രക്ഷുബ്ധമാകാനാണ് സാധ്യത.
കഴിഞ്ഞ സമ്മേളനത്തിൽ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ സഭയിൽ ഹാജരാകാതിരുന്നത് പ്രതിപക്ഷത്തെ ചൊടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇതിനെതിരെ ഇന്നും ശക്തമായ പ്രതിഷേധം ഉയരും. ഡൽഹിയിലെ ജന്തർമന്തറിൽ നീറ്റ് പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുകൾക്കെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ച വിദ്യാർഥികൾക്ക് നേരെ പൊലീസ് നടത്തിയ പെല്ലറ്റ് ആക്രമണത്തിൽ അമിത് ഷാ മറുപടി പറയണമെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ പ്രധാന ആവശ്യം.
പൊലീസ് നടപടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിച്ച ചോദ്യങ്ങളോട് അദ്ദേഹം ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. വന്ദേമാതരത്തെ അപമാനിക്കുന്നത് ക്രിമിനൽ കുറ്റമാക്കുന്നതിനുള്ള നിയമനിർമാണം, ജനന-മരണ രജിസ്ട്രേഷൻ വൈകിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭേദഗതികൾ, പൊതുപരീക്ഷകളിലെ ക്രമക്കേടുകൾ തടയുന്നതിനുള്ള നിയമം തുടങ്ങി ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സുപ്രധാന ബില്ലുകളുടെ ചർച്ചകളിൽ അമിത് ഷാ പങ്കെടുക്കാതിരുന്നതിനെയും പ്രതിപക്ഷം രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു.
ചർച്ചയായി 'ചന്ദാ ചോരി'
പാർലമെൻ്റിലെ മകർ ദ്വാറിന് സമീപം പ്രതിപക്ഷം നടത്തിയ 'ചന്ദാ ചോരി' (സംഭാവന മോഷണം) പ്രതിഷേധം വരും ദിവസങ്ങളിലും സഭയിൽ പ്രധാന ചർച്ചാവിഷയമാകും. അയോധ്യ ക്ഷേത്രക്കൊള്ള ആരോപിച്ച് നടത്തിയ പ്രകടനത്തിനിടെ, സ്വതന്ത്ര എം.പി പപ്പു യാദവ് കാവി വസ്ത്രം ധരിച്ച ഒരു പുരോഹിതൻ സംഭാവനകൾ മോഷ്ടിക്കുന്നതായി ചിത്രീകരിച്ചിരുന്നു.
ലോക്സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയും ഈ പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. ഇതിനെതിരെ ബിജെപി രംഗത്തെത്തിയെങ്കിലും, ജനശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കാൻ ഇത്തരം നൂതനവും സർഗാത്മകവുമായ രീതികൾ തുടരുമെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. അതേസമയം, പ്രതിപക്ഷത്തെ നേരിടാൻ ബിജെപിയും തയാറെടുക്കുകയാണ്. സഭയിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി നടത്തിയ പരാമർശങ്ങളുടെ പേരിൽ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ അവകാശലംഘന നടപടികൾ ആവശ്യപ്പെട്ട് മുതിർന്ന ബിജെപി എം.പി അനുരാഗ് താക്കൂർ ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ ഓം ബിർളയ്ക്ക് കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
പരിഗണനയിലുള്ള ബില്ലുകൾ
പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ പാർലമെൻ്റിനകത്തും പുറത്തും ഏകോപിത പ്രതിഷേധങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുമ്പോഴും, കുറഞ്ഞത് ആറ് ബില്ലുകളെങ്കിലും പാസാക്കിയെടുക്കാനാണ് സർക്കാരിൻ്റെ ശ്രമം. ഔദ്യോഗിക നിയമനിർമാണ അജണ്ടയുടെ ഭാഗമല്ലെങ്കിലും, ബജറ്റ് സമ്മേളനത്തിൽ മാറ്റിവച്ച വിദേശ സംഭാവന നിയന്ത്രണ (ഭേദഗതി) ബിൽ ഈ ആഴ്ച പകുതിയോടെ ലോക്സഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചേക്കും. എന്നാൽ, ഈ വർഷം ആദ്യം അവതരിപ്പിച്ച ഡീലിമിറ്റേഷൻ ബിൽ നിലവിലെ സമ്മേളനത്തിൽ കൊണ്ടുവരുമെന്നതിന് സൂചനകളില്ല.
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സൂക്ഷ്മ-ചെറുകിട-ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങളുടെ (ഭേദഗതി) ബിൽ, സുപ്രീം കോടതി (ജഡ്ജിമാരുടെ എണ്ണം) ഭേദഗതി ബിൽ, ജനന-മരണ രജിസ്ട്രേഷൻ (ഭേദഗതി) ബിൽ, ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബിൽ, ബാങ്കേഴ്സ് ബുക്ക് എവിഡൻസ് ബിൽ, 2022-23ലെ അധിക ഗ്രാൻ്റുകൾക്കായുള്ള വിനിയോഗ ബിൽ എന്നിവയാണ് ഈ ആഴ്ച പരിഗണിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള മറ്റ് ബില്ലുകൾ.
ഇതിനകം പാർലമെൻ്റ് പാസാക്കിയ പൊതുപരീക്ഷാ (അന്യായമായ മാർഗങ്ങൾ തടയൽ) ബില്ലിന് രാഷ്ട്രപതിയുടെ അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സുപ്രീം കോടതി (ജഡ്ജിമാരുടെ എണ്ണം) ഭേദഗതി ബിൽ, ജനന-മരണ രജിസ്ട്രേഷൻ (ഭേദഗതി) ബിൽ എന്നിവ ഒരു സഭ പാസാക്കി കഴിഞ്ഞു. ഔദ്യോഗിക കാര്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിലും, നികുതി-മറ്റ് നിയമങ്ങൾ (ഭേദഗതി) ബിൽ പാർലമെൻ്റ് അംഗങ്ങൾക്കിടയിൽ വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതും ഈ ആഴ്ച തന്നെ പരിഗണിച്ചേക്കുമെന്നാണ് സൂചന.
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