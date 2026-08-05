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പാർലമെൻ്റ് സമ്മേളനത്തിന്‍റെ സുഗമമായ നടത്തിപ്പിന് പ്രതിപക്ഷത്തെ സമീപിച്ച് സർക്കാർ; എഫ്‌സി‌ആർ‌എ ബില്ലിൽ അമിത് ഷാ സംസാരിച്ചേക്കും

ഓഗസ്റ്റ് 13 ന് സഭ അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മണ്ഡല പുനര്‍നിര്‍ണയ ബിൽ ഈ സമ്മേളനത്തിൽ തന്നെ കൊണ്ടുവരുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തതയില്ല

AMIT SHAH FCRA BILL PARLIAMENT MONSOON SESSION RIJIJU MEETS RAHUL GANDHI
Parliament (ANI)
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By PTI

Published : August 5, 2026 at 5:16 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധങ്ങളെത്തുടർന്ന് നിരന്തരം പാർലമെൻ്റ് സമ്മേളനം നിർത്തിവയ്‌ക്കേണ്ടതും പിരിച്ചുവിടേണ്ടതുമായ സാഹചര്യമുണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് സർക്കാർ പ്രതിപക്ഷത്തെ സമീപിച്ചു. സഭയിലെ തുടർച്ചയായ സ്‌തംഭനാവസ്ഥ പരിഹരിക്കുന്നതിനായാണ് പാർലമെൻ്ററി കാര്യ മന്ത്രി കിരൺ റിജിജു ലോക്‌സഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ കണ്ടതെന്ന് മന്ത്രിയോട് അടുത്ത വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. മൺസൂൺ സമ്മേളനം ആരംഭിച്ചതു മുതൽ തുടർച്ചയായി സഭാ നടപടികൾ തടസപ്പെടുത്തുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നീക്കം. ശേഷിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ സഭയുടെ സുഗമമായ പ്രവർത്തനത്തിന് സഹകരണം തേടി.

കഴിഞ്ഞ സമ്മേളനത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ട മണ്ഡലപുനര്‍നിര്‍ണയ ബില്ലും സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിന് ശേഷം പാർലമെൻ്റിൻ്റെ പ്രത്യേക സമ്മേളനത്തിൽ വനിതാ സംവരണ ഭേദഗതി ബില്ലും വീണ്ടും അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചില രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതുവരെ അത്തരമൊരു നീക്കമില്ലെന്ന് സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. ഓഗസ്റ്റ് 13 ന് സഭ അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മണ്ഡലപുനര്‍നിര്‍ണയ ബിൽ ഈ സമ്മേളനത്തിൽ തന്നെ കൊണ്ടുവരുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തതയില്ലെങ്കിലും 2026 ലെ വിദേശ സംഭാവന (നിയന്ത്രണ) ഭേദഗതി ബിൽ ചർച്ചയ്ക്കും പാസാക്കലിനും വേണ്ടി സഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അമിത് ഷാ പാർലമെൻ്റിൽ സംസാരിക്കുമെന്ന് ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ സഭാ നടപടികളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുന്നത് പ്രതിപക്ഷം ആവർത്തിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്‌തിരുന്നു. ജൂലൈ 20 ന് മൺസൂൺ സമ്മേളനം ആരംഭിച്ചതിനുശേഷം, ലോക്‌സഭയ്ക്ക് ചോദ്യോത്തര വേള പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ബഹളത്തിനിടയിൽ അഞ്ച് ബില്ലുകൾ ചർച്ചയില്ലാതെ പാസാക്കി. നീറ്റ് പേപ്പർ ചോർച്ചയിലും അയോധ്യ രാമക്ഷേത്രത്തിൽ സംഭാവനകൾ മോഷ്‌ടിച്ചെന്നും ആരോപിച്ച് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ആദ്യം പ്രതിഷേധിച്ചു. നീറ്റ് പേപ്പർ ചോർച്ചയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച വിദ്യാർഥികൾക്കെതിരായ പൊലീസ് നടപടിയെക്കുറിച്ചും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെയും ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുടെയും സാന്നിധ്യവും അവരുടെ പ്രസ്‌താവനകളും ആവശ്യപ്പെട്ട അവർ പിന്നീട് ചർച്ചയ്ക്ക് സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തി.

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ബുധനാഴ്‌ചയും ലോക്‌സഭയിൽ പ്രതിപക്ഷ ബഹളത്തെ തുടർന്ന് ലോക്‌സഭ ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണി വരെ നിർത്തിവച്ചു. പിന്നീട് സഭ പിരിഞ്ഞു. സഭ സമ്മേളിച്ചയുടൻ ലോക്‌സഭാ സ്‌പീക്കർ ഓം ബിർള അംഗങ്ങളോട് അവരുടെ ഇരിപ്പിടങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങാനും ചോദ്യോത്തര വേള ആരംഭിക്കാൻ അനുവദിക്കാനും ആവശ്യപ്പെട്ടു. "സഭയ്ക്കകത്തോ പുറത്തോ മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്നത് ജനാധിപത്യ ഹിതമല്ലെന്നും പ്ലക്കാർഡുകളും മുദ്രാവാക്യങ്ങളും ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾ സഭയുടെ അന്തസ്സ് താഴ്ത്തുകയാണ്," ബിർള പ്രതിപക്ഷത്തോട് പറഞ്ഞു. പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച തടസം കാരണം സഭയ്ക്ക് ചോദ്യോത്തര വേള ആരംഭിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് നിരവധി അംഗങ്ങൾ തന്നെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

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TAGGED:

AMIT SHAH
FCRA BILL
PARLIAMENT MONSOON SESSION
RIJIJU MEETS RAHUL GANDHI
PARLIAMENT SESSION MEET

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