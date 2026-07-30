സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിമാരുടെ എണ്ണം കൂട്ടാൻ ബിൽ; ഇന്ന് ലോക്സഭയിൽ
വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പാർലമെൻ്ററി സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റിയുടെ രണ്ട് സുപ്രധാന റിപ്പോർട്ടുകളും ഇന്ന് സഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കും
By ANI
Published : July 30, 2026 at 10:18 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: പാർലമെൻ്റിൻ്റെ വർഷകാല സമ്മേളനത്തിൽ സുപ്രധാന ബില്ലുകൾ ഇന്ന് സഭയുടെ പരിഗണനയിൽ വരും. ലോക്സഭയിൽ സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിമാരുടെ എണ്ണം വർധിപ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബില്ലും, രാജ്യസഭയിൽ പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുകൾ തടയുന്നതിനുള്ള ബില്ലുമാണ് പ്രധാനമായും പരിഗണിക്കുന്നത്.
ലോക്സഭയിൽ ഇന്ന്
രാവിലെ 11ന് ചോദ്യോത്തര വേളയോടെയാണ് ലോക്സഭ നടപടികൾ ആരംഭിക്കുക. തുടർന്ന് ഭവന, നഗരകാര്യ മന്ത്രാലയം, സിവിൽ ഏവിയേഷൻ മന്ത്രാലയം എന്നിവയുടെ ചുമതലയുള്ള മന്ത്രിമാർ വിവിധ രേഖകൾ സഭയുടെ മേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കും. വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പാർലമെൻ്ററി സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റിയുടെ രണ്ട് സുപ്രധാന റിപ്പോർട്ടുകളും ഇന്ന് സഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കും. ആർട്ടിക്, അൻ്റാർട്ടിക് മേഖലകളിലെ ഇന്ത്യയുടെ സാന്നിധ്യവും പങ്കും വ്യക്തമാക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടും, ഇന്ത്യ-ബംഗ്ലാദേശ് ബന്ധത്തിൻ്റെ ഭാവി സംബന്ധിച്ച ശുപാർശകളിൽ സർക്കാർ സ്വീകരിച്ച നടപടികളുടെ റിപ്പോർട്ടുമാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്.
ചട്ടം 377 പ്രകാരമുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചതിന് ശേഷമാകും സുപ്രീം കോടതി (ജഡ്ജിമാരുടെ എണ്ണം) ഭേദഗതി ബിൽ 2026 സഭ പരിഗണിക്കുക. 1956ലെ സുപ്രീം കോടതി നിയമത്തിൽ ഭേദഗതി വരുത്തുന്നതാണ് ഈ ബിൽ. ഇതിന് മുന്നോടിയായി സുപ്രീം കോടതി ഭേദഗതി ഓർഡിനൻസിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങളായ എൻ.കെ പ്രേമചന്ദ്രൻ, ഡീൻ കുര്യാക്കോസ്, സൗഗത റോയ് എന്നിവർ കൊണ്ടുവന്ന പ്രമേയം സഭ ചർച്ച ചെയ്യും. രാജ്യത്തെ പരമോന്നത കോടതിയിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന കേസുകൾ വേഗത്തിൽ തീർപ്പാക്കുന്നതിനായി ജഡ്ജിമാരുടെ എണ്ണം വർധിപ്പിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്ന വിലയിരുത്തലിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സർക്കാർ പുതിയ ബിൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്.
രാജ്യസഭയിലെ നടപടികൾ
രാജ്യസഭയിലും ഇന്ന് നിർണായക ബില്ലുകൾ അവതരിപ്പിക്കും. സാംസ്കാരികം, ഭൗമശാസ്ത്രം, വാർത്താവിനിമയം, തൊഴിൽ, പരിസ്ഥിതി-വനം-കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം, വിദേശകാര്യം എന്നീ മന്ത്രാലയങ്ങളുടെ രേഖകൾ മന്ത്രിമാർ സഭയിൽ സമർപ്പിക്കും. വിദേശകാര്യ വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പാർലമെൻ്ററി സമിതിയുടെ റിപ്പോർട്ടുകൾ രാജ്യസഭയിലും അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന് പുറമെ പാർലമെൻ്ററി സമിതിയുടെ ശുപാർശകൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് കേന്ദ്ര മന്ത്രിമാരായ ജിതേന്ദ്ര സിങ്, ഗജേന്ദ്ര സിങ് ഷെഖാവത്ത് എന്നിവർ സഭയിൽ പ്രസ്താവന നടത്തും.
പൊതുപരീക്ഷകളിലെ ക്രമക്കേടുകൾ തടയുന്നതിനുള്ള 2026ലെ ഭേദഗതി ബില്ലാണ് രാജ്യസഭ ഇന്ന് പരിഗണിക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാന വിഷയം. ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയ്ക്ക് കടുത്ത ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കുക, പിഴത്തുക വർധിപ്പിക്കുക, പരീക്ഷാ തട്ടിപ്പുകൾ അന്വേഷിക്കാൻ പ്രത്യേക ദൗത്യസേനയെ നിയോഗിക്കുക, സമയബന്ധിതമായി വിചാരണ പൂർത്തിയാക്കാൻ പ്രത്യേക അതിവേഗ കോടതികൾ സ്ഥാപിക്കുക തുടങ്ങിയ കർശന വ്യവസ്ഥകൾ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഈ ബിൽ. രാജ്യത്ത് അടുത്തിടെ നടന്ന വിവിധ പരീക്ഷാ വിവാദങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നിയമം കൂടുതൽ കർശനമാക്കുന്നത്. സൂക്ഷ്മ, ചെറുകിട, ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങളുടെ വികസനം ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള എം.എസ്.എം.ഇ വികസന (ഭേദഗതി) ബിൽ 2026 ഉം ഇന്ന് രാജ്യസഭയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് വരും. 2006ലെ നിയമത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നതാണ് പുതിയ ബിൽ.
പൊതുപരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുകൾ തടയുന്നതിനുള്ള ബിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ലോക്സഭ പാസാക്കിയിരുന്നു. പരീക്ഷാ പരിഷ്കാരങ്ങൾ, ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ച, പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി നടത്തിയ പരാമർശങ്ങൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഭരണ-പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങൾ തമ്മിൽ നടന്ന നീണ്ട വാദപ്രതിവാദങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ബിൽ ലോക്സഭ കടമ്പ കടന്നത്. ചർച്ചകൾക്ക് കേന്ദ്ര മന്ത്രി ജിതേന്ദ്ര സിങ് മറുപടി നൽകിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ബിൽ പാസാക്കിയത്. ഈ ബില്ലാണ് ഇന്ന് രാജ്യസഭയുടെ അംഗീകാരത്തിനായി എത്തുന്നത്.
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