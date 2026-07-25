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പാർലമെൻ്റ് മാർച്ച് സംഘർഷം: ആദ്യ എഫ്ഐആറിൽ വധശ്രമം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വകുപ്പുകൾ

പാർലമെൻ്റ് സമുച്ചയത്തിന് സമീപത്തെ റഫി മാർഗിലും റെയിൽഭവൻ വൃത്തത്തിലും ഉണ്ടായ സംഘർഷത്തിലാണ് പൊലീസ് നടപടി

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പാർലമെൻ്റിന് സമീപം പ്രതിഷേധക്കാരെ പൊലീസ്‌ തടയുന്നു (ANI)
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By ANI

Published : July 25, 2026 at 12:44 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: ജൂലായ് 20ന് പാർലമെൻ്റിന് സമീപം നടന്ന സംഘർഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ആദ്യ എഫ്ഐആറിൽ വധശ്രമം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഗുരുതര വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി. പുതിയ ക്രിമിനൽ നിയമമായ ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിതയിലെ (ബിഎൻഎസ്) 13 വകുപ്പുകളാണ് എഫ്ഐആറിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന് വാർത്താ ഏജൻസിയായ എഎൻഐ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. കർത്തവ്യപഥ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ഇൻസ്പെക്ടറുടെ പരാതിയിലാണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് നടന്ന ഈ അക്രമസംഭവങ്ങളെ വളരെ ഗൗരവത്തോടെയാണ് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയവും ഡൽഹി പൊലീസും കാണുന്നത്.

പാർലമെൻ്റിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള റെയിൽ ഭവൻ്റെ സമീപമുള്ള റാഫി മാർഗിലാണ് സംഘർഷം അരങ്ങേറിയത്. പരാതിക്കാരനായ ഇൻസ്പെക്ടറെ അന്ന് പുലർച്ചെ അഞ്ചിന് സി-ഹെക്സഗൺ സോൺ-11ലെ പിങ്ക് ബൂത്തിൽ ഡ്യൂട്ടിക്ക് നിയോഗിച്ചിരുന്നു. പിന്നീട് വയർലെസ് സന്ദേശം ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പൊലീസ് സംഘം റെയിൽ ഭവൻ റൗണ്ട് എബൗട്ടിന് സമീപമുള്ള ബാരിക്കേഡുകൾക്ക് അടുത്തേക്ക് നീങ്ങുകയായിരുന്നു. അവിടെ ആയിരക്കണക്കിന് പ്രതിഷേധക്കാരാണ് തടിച്ചുകൂടിയിരുന്നത്. രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണസിരാകേന്ദ്രമായ പാർലമെൻ്റിന് സമീപം ഇത്രയധികം ആളുകൾ തടിച്ചുകൂടിയത് വലിയ സുരക്ഷാ ഭീഷണിയാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളുടെ ഭാഗമായി പ്രദേശത്ത് വൻ പൊലീസ് സന്നാഹത്തെ വിന്യസിച്ചിരുന്നു.

പ്രതിഷേധം അക്രമാസക്തമാകുന്നു
പ്രദേശത്ത് ബിഎൻഎസ്എസ് സെക്ഷൻ 163 പ്രകാരമുള്ള നിരോധനാജ്ഞ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്നും, പ്രതിഷേധത്തിന് യാതൊരുവിധ അനുമതിയും നൽകിയിട്ടില്ലെന്നും പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ലൗഡ്സ്പീക്കറിലൂടെ ആവർത്തിച്ച് അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ മുന്നറിയിപ്പുകൾ വകവയ്ക്കാതെ പ്രതിഷേധക്കാർ മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്നത് തുടരുകയും പിരിഞ്ഞുപോകാൻ വിസമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിനിടെ ചിലർ ബാരിക്കേഡുകൾ തകർത്ത് പാർലമെൻ്റിലേക്ക് മാർച്ച് ചെയ്യാൻ ജനക്കൂട്ടത്തെ പ്രേരിപ്പിച്ചുവെന്നും എഫ്ഐആറിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. തുടർന്ന് പ്രതിഷേധക്കാർ പൊലീസുകാരെ വളയുകയും അവർക്ക് നേരെ കല്ലുകളും ചെരിപ്പുകളും വലിച്ചെറിയുകയും ചെയ്തു. സമാധാനപരമായി ആരംഭിച്ച പ്രതിഷേധം പെട്ടെന്ന് തന്നെ അക്രമാസക്തമായ സാഹചര്യത്തിലേക്ക് മാറുകയായിരുന്നു.

പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കൊലപ്പെടുത്തുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് ജനക്കൂട്ടം ആക്രമണം നടത്തിയതെന്ന് എഫ്ഐആറിൽ ആരോപിക്കുന്നു. ഈ ആക്രമണത്തിൽ നിരവധി പൊലീസുകാർക്ക് പരിക്കേറ്റു. ഇതിന് പുറമെ സർക്കാർ സ്വത്തുക്കൾക്കും സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾക്കും പ്രതിഷേധക്കാർ കേടുപാടുകൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പാർലമെൻ്റിൻ്റെയും മറ്റ് പ്രധാന സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും സുരക്ഷ കണക്കിലെടുത്ത് ജനക്കൂട്ടത്തെ പിരിച്ചുവിടാൻ പൊലീസ് ചെറിയ രീതിയിൽ ലാത്തിച്ചാർജ് നടത്തുകയും കണ്ണീർവാതകം പ്രയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു. സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സമയോചിതമായ ഇടപെടൽ കൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ ഒഴിവായത്. അക്രമികൾക്കെതിരെ കർശന നടപടിയെടുക്കാനാണ് പൊലീസിൻ്റെ തീരുമാനം.

ചുമത്തിയത് ഗുരുതര വകുപ്പുകൾ
പൊതുസേവകരെ ആക്രമിക്കുക, അവരുടെ കൃത്യനിർവഹണം തടസപ്പെടുത്തുക, നിയമവിരുദ്ധമായി സംഘം ചേരുക, കലാപമുണ്ടാക്കുക, പൊതുമുതൽ നശിപ്പിക്കുക, മനുഷ്യൻ്റെ ജീവന് ഭീഷണിയാകുന്ന പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുക തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങൾക്കാണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് പുറമെയാണ് ബിഎൻഎസ് സെക്ഷൻ 109(1) പ്രകാരമുള്ള വധശ്രമവും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ജൂലായ് 20ന് നടന്ന ഈ സംഘർഷത്തിൽ 129 പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും 60ലധികം പ്രതിഷേധക്കാർക്കും പരിക്കേറ്റതായാണ് ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. പരിക്കേറ്റവർ വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സ തേടിയിരുന്നു. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ അറസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും അന്വേഷണ സംഘം സൂചന നൽകുന്നുണ്ട്.

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