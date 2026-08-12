പാർലമെൻ്റ് വർഷകാല സമ്മേളനം ഇന്ന് സമാപിക്കും; സഭയിലെത്തുമോ അമിത് ഷാ?
സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക നാമം കേരളം എന്നാക്കി മാറ്റുന്നതിനുള്ള ബിൽ ഇന്നലെ ലോക്സഭ പാസാക്കിയിരുന്നു. ഈ ബിൽ ഇന്ന് രാജ്യസഭയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് വരും
Published : August 12, 2026 at 10:44 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: പാർലമെൻ്റിൻ്റെ വർഷകാല സമ്മേളനം ഇന്ന് അവസാനിക്കാനിരിക്കെ, വിദ്യാർഥികൾക്ക് നേരെയുള്ള പൊലീസ് അതിക്രമത്തിൽ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ സഭയിൽ മറുപടി നൽകുമോ എന്നതിൽ അവ്യക്തത തുടരുന്നു. വിഷയത്തിൽ മന്ത്രി വിശദീകരണം നൽകിയില്ലെങ്കിൽ ഇന്നും സഭയിൽ പ്രതിഷേധം കടുപ്പിക്കാനാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ തീരുമാനം.
എഫ്സിആർഎ ബിൽ സമിതിക്ക് വിട്ടേക്കും
ഏറെ നാളായി വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവച്ച എഫ്സിആർഎ (വിദേശ സംഭാവന നിയന്ത്രണ നിയമം) ബിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ സംയുക്ത പാർലമെൻ്ററി സമിതിയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് വിട്ടേക്കുമെന്ന് സൂചനയുണ്ട്. ഇതുസംബന്ധിച്ച പ്രമേയം ഇന്ന് സഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കാനാണ് സാധ്യത. പ്രതിപക്ഷം കടുത്ത പ്രതിഷേധം തുടരുന്നതിനിടെയാണ് സർക്കാരിൻ്റെ ഈ നീക്കം. വിദേശ ഫണ്ടുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിലെ സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കാനും അവയുടെ ദുരുപയോഗം തടയാനുമാണ് ബിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതെന്നാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ വിശദീകരണം.
എന്നാൽ ഈ ബിൽ മതന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് ദോഷകരമാകുമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പ്രതിപക്ഷവും വിവിധ ക്രിസ്ത്യൻ സംഘടനകളും ശക്തമായ എതിർപ്പാണ് ഉയർത്തുന്നത്. വിദേശ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുള്ള മതപരിവർത്തനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിയമവിരുദ്ധ പ്രവൃത്തികൾ തടയാൻ പുതിയ നിയമത്തിലൂടെ സാധിക്കുമെന്ന് സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ എഫ്സിആർഎ രജിസ്ട്രേഷൻ റദ്ദാക്കപ്പെട്ടാൽ, ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ആസ്തികളും വിദേശ ഫണ്ടും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനായി പ്രത്യേക അതോറിറ്റിയെ നിയമിക്കുമെന്ന വ്യവസ്ഥയും ബില്ലിലുണ്ട്. ഈ വ്യവസ്ഥകളാണ് ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കിടയിൽ വലിയ ആശങ്കയ്ക്കും എതിർപ്പിനും കാരണമായിരിക്കുന്നത്.
'കേരളം' പേരുമാറ്റ ബിൽ രാജ്യസഭയിൽ
സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക നാമം കേരളം എന്നാക്കി മാറ്റുന്നതിനുള്ള ബിൽ ഇന്നലെ ലോക്സഭ പാസാക്കിയിരുന്നു. ഈ ബിൽ ഇന്ന് രാജ്യസഭയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് വരും. രാജ്യസഭ കൂടി അംഗീകാരം നൽകുകയും രാഷ്ട്രപതി ഒപ്പുവയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നതോടെ ഭരണഘടനയിൽ ഉൾപ്പെടെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പേര് കേരളം എന്ന് ഔദ്യോഗികമായി മാറും. ഇന്നലെ ലോക്സഭയിൽ പേരുമാറ്റ ബിൽ അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷം കടുത്ത പ്രതിഷേധമാണ് ഉയർത്തിയത്. ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായുടെ പേരിലായിരുന്നു ബിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നതെങ്കിലും, അദ്ദേഹത്തിന് പകരം സഹമന്ത്രി നിത്യാനന്ദ റായിയാണ് ബിൽ പരിഗണിക്കണമെന്ന നിർദേശം സഭയിൽ മുന്നോട്ടുവച്ചത്. ഇതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങൾ നടുത്തളത്തിലിറങ്ങി ബഹളമുണ്ടാക്കിയത്.
ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ക്രമക്കേട് ചർച്ച ചെയ്യണം
രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്ന സംഭാവനകളുടെയും വിലപ്പിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കളുടെയും മോഷണവും ദുരുപയോഗവും സഭ നിർത്തിവച്ച് ചർച്ച ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസ് എംപി മാണിക്കം ടാഗോർ ലോക്സഭയിൽ അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് നോട്ടിസ് നൽകി. അയോധ്യയിലെ രാമക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്ന ക്രമക്കേട് ആരോപണങ്ങൾ പൊതുജനങ്ങളിലും ഭക്തരിലും വലിയ ആശങ്ക ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം നോട്ടിസിൽ വ്യക്തമാക്കി. രാജ്യത്തെ ക്ഷേത്രങ്ങൾക്ക് ഭക്തരിൽ നിന്ന് പണവും സ്വർണവും ഉൾപ്പെടെ വലിയ തോതിൽ വഴിപാടുകൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്.
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ഇത്തരം വസ്തുക്കൾ മോഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നതും ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതും കേവലം സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യം മാത്രമല്ലെന്നും, അത് പൊതുജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും മതവികാരത്തിൻ്റെയും ഗുരുതരമായ ലംഘനമാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പ്രധാന ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ സിസിടിവി നിരീക്ഷണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ അടിയന്തരമായി മെച്ചപ്പെടുത്തണമെന്നും മാണിക്കം ടാഗോർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
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