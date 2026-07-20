വർഷകാല സമ്മേളനം സജീവവും ഫലപ്രദവുമാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷ; രാജ്യത്തിൻ്റെ നേട്ടങ്ങൾ എണ്ണിപ്പറഞ്ഞ് പ്രധാനമന്ത്രി
കാലവർഷവും പാർലമെൻ്റിൻ്റെ വർഷകാല സമ്മേളനവും ഒരുപോലെ സജീവമായാൽ അത് രാജ്യത്തിന് വലിയ നേട്ടങ്ങൾ സമ്മാനിക്കുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി...
Published : July 20, 2026 at 11:05 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: വരാനിരിക്കുന്ന വര്ഷകാല സമ്മേളനം അത്യന്തം ഫലപ്രദവും സജീവവുമായിരിക്കുമെന്ന് പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. പാർലമെൻ്റിൻ്റെ വർഷകാല സമ്മേളനത്തിന് മുന്നോടിയായി മാധ്യമങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കവെയാണ് പ്രതികരണം. രാജ്യത്തിൻ്റെ വികസന കുതിപ്പിനെയും ശാസ്ത്ര-സാമ്പത്തിക മേഖലകളിലെ ചരിത്രപരമായ നേട്ടങ്ങളെയും അദ്ദേഹം തൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൽ എടുത്തുപറഞ്ഞു.
സജീവവും ഫലപ്രദവുമായ വർഷകാല സമ്മേളനം
#WATCH | Delhi: On the Monsoon session of Parliament, PM Narendra Modi says, "We are well aware, and the entire world is concerned about the persistent threat of war in various regions. The conflict in West Asia posed a major crisis for countries like India that rely on others… pic.twitter.com/MqaOnTy7v4— ANI (@ANI) July 20, 2026
കാലവർഷവും പാർലമെൻ്റിൻ്റെ വർഷകാല സമ്മേളനവും ഒരുപോലെ സജീവമായാൽ അത് രാജ്യത്തിന് വലിയ നേട്ടങ്ങൾ സമ്മാനിക്കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. "കാലവർഷമായാലും വർഷകാല സമ്മേളനമായാലുംരണ്ടും സജീവമാണെങ്കിൽ, അവ അത്യന്തം ഫലപ്രദമാണെന്ന് തെളിയും. രണ്ടും ഫലപ്രദമാകുമ്പോൾ അത് രാജ്യത്തിൻ്റെ ക്ഷേമത്തിലേക്കും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും നന്മയിലേക്കും നയിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് കാലവർഷം സജീവവും ഫലപ്രദവുമായിരിക്കണമെന്നും, ഈ വർഷകാല സമ്മേളനം രാജ്യത്തിന് ഗുണകരമായി മാറണമെന്നും ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്," പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
ബഹിരാകാശ രംഗത്തെ യുവതലമുറയുടെ കുതിപ്പ്
കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തിനിടെ രാജ്യം കൈവരിച്ച ദേശീയ-അന്തർദേശീയ നേട്ടങ്ങളിൽ ഓരോ പൗരനും അഭിമാനിക്കാമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. ബഹിരാകാശ രംഗത്ത് ഇന്ത്യ കൈവരിച്ച പുതിയ നാഴികക്കല്ലുകളെ അദ്ദേഹം പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിച്ചു. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ വർഷകാല സമ്മേളനത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പ് ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരൻ അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയത്തിൽ (ISS) എത്തിയിരുന്നു.
Prime Minister Narendra Modi addressed the media during the first day of the Monsoon Session of Parliament in New Delhi— ANI (@ANI) July 20, 2026
Union Minister of Parliamentary Affairs Kiren Rijiju, Union Minister of State (I/C) for Law & Justice Arjun Ram Meghwal and MoS Jitendra Singh were also… pic.twitter.com/DAnWxPkB0k
ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ്, ഇന്ത്യൻ യുവാക്കളുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള 'സ്കൈറൂട്ട്' എന്ന സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ലോകത്ത് ചുരുക്കം ചില രാജ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രം സാധ്യമായ ഒരു വലിയ നേട്ടം കൈവരിച്ചു. ഇന്ത്യയിലെ യുവാക്കൾ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് ഒരു പുതിയ യാത്ര ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ പ്രധാനമന്ത്രി, സ്കൈറൂട്ട് സ്റ്റാർട്ടപ്പിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മുഴുവൻ ടീമിൻ്റെയും ശരാശരി പ്രായം വെറും 28 വയസ്സ് മാത്രമാണെന്നത് തനിക്ക് വലിയ സന്തോഷം നൽകുന്നുവെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇന്ത്യയുടെ ആഗോള പ്രതിച്ഛായ സാർവത്രികമായി അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നത് യാദൃശ്ചികമല്ലെന്നും, രാജ്യത്തെ യുവാക്കളുടെ കരുത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണിതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിലും തളരാത്ത ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ
പടിഞ്ഞാറൻ ഏഷ്യയിലെ യുദ്ധസാഹചര്യങ്ങൾ ആഗോളതലത്തിൽ വലിയ ആശങ്കകൾ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോഴും ഇന്ത്യ കൈവരിച്ച സാമ്പത്തിക പ്രതിരോധത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി പ്രശംസിച്ചു. ഊർജ്ജത്തിനായി മറ്റു രാജ്യങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്ന ഇന്ത്യയെപ്പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഈ സംഘർഷം വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. പെട്രോൾ, ഡീസൽ, എൽപിജി, വളങ്ങൾ, കെമിക്കലുകൾ എന്നിവയുടെ ലഭ്യതയിൽ നിരവധി തടസ്സങ്ങൾ നേരിട്ടു.
#WATCH | Delhi: On the Monsoon session of Parliament, PM Narendra Modi says, " when arguments and facts are sound, one can make one's voice heard effectively even with a calm demeanour. i hope that the house's deliberations will be enriched by such arguments and facts. may every… pic.twitter.com/FRqxSLuQCv— ANI (@ANI) July 20, 2026
എന്നാൽ ഈ കടുത്ത ആഗോള പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിലും 7.7 ശതമാനം സാമ്പത്തിക വളർച്ചാ നിരക്ക് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ വളരുന്ന പ്രധാന സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയായി ഇന്ത്യ മാറി. ഇത് ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തര കരുത്തിന്റെ പ്രതിഫലനമാണെന്നും, ഈ ശക്തമായ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പാർലമെൻ്റിൻ്റെ വർഷകാല സമ്മേളനം ആരംഭിക്കുന്നതെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. രാജ്യത്തിൻ്റെ ഈ കുതിപ്പിന് പാർലമെൻ്റിലെ ചർച്ചകൾ പുതിയ ഊർജ്ജം പകരുമെന്നും അദ്ദേഹം പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു.
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