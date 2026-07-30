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പൊതുപരീക്ഷാ നിയമ ഭേദഗതി ബിൽ: ഖാർഗെയുടെ മനുസ്‌മൃതി പരാമർശത്തിൽ രാജ്യസഭയിൽ ബഹളം, അമിത് ഷായ്‌ക്ക് രൂക്ഷ വിമർശനം

ഖാർ​ഗെ കാണിച്ചത് യഥാർഥ മനുസ്‌മൃതിയല്ലെന്നും പ്രസ്‌താവന സമൂഹത്തെ ഭിന്നിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണെന്നും ബിജെപി അധ്യക്ഷൻ ജെപി നദ്ദ. പിന്നാലെ പരാമർശങ്ങൾ സഭാ രേഖകളിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തു.

Rajya Sabha Anti Paper Leak Bill in Rajya Sabha Mallikarjun Kharge CJP Protest
Rajya Sabha (ANI)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 30, 2026 at 4:03 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: പൊതു പരീക്ഷാ നിയമ ഭേദഗതി ബിൽ അവതരണത്തിനിടെ രാജ്യസഭയിൽ ഭരണ പ്രതിപക്ഷ ബഹളം. മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെയുടെ പ്രസംഗത്തിനിടെയുണ്ടായ പരാമർശം ഭരണപക്ഷത്തെ ചൊടിപ്പിച്ചു. പേപ്പർ ചോർച്ച എത്ര നിരപരാധികളെ ബാധിക്കുന്നു, എത്ര രക്ഷിതാക്കളാണ് ആശങ്കാകുലർ? നിങ്ങൾ ശിക്ഷ വർധിപ്പിച്ചു, പിഴകൾ വർധിപ്പിച്ചു, ഒരു പ്രത്യേക ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് കോടതി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു. എന്നാൽ ഇത് ഒരു പ്രയോജനവും ചെയ്യില്ല എന്നാണ് ഗാർഗെ പരാമർശിച്ചത്. ഇത് വലിയ പ്രതിഷേധത്തിനിടയാക്കി.

''2024 ൽ ഞങ്ങൾ കർശനമായ നിയമം ആവശ്യപ്പെട്ടു, പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ അഭ്യർഥന അവഗണിച്ചു. 2024 ൽ ലോക്‌സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരാനിരിക്കുകയായിരുന്നു. വിദ്യാർഥികളുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രശ്‌നം ഞങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു. പക്ഷേ അന്ന് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്‌താൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ലഭിക്കില്ല എന്ന് ഭയന്നു. അതിനാൽ നിങ്ങൾ അത് ഉപേക്ഷിച്ചു. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ തിടുക്കത്തിൽ ഈ പുതിയ നിയമം അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്'' - മല്ലികാർജുൻ ഗാർഗെ വിമർശിച്ചു.

പേപ്പർ ചോർച്ച തടയുന്നതിനുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ ഈ ബില്ലിൽ അടങ്ങിയിട്ടില്ല. പ്രതിഷേധിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികളെ പ്രീണിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ ബിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്. വിദ്യാർഥി പ്രതിഷേധങ്ങളുടെ സമ്മർദ്ദത്തെത്തുടർന്ന്, പ്രധാനമന്ത്രി വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ഭവൻ പ്രധാനെ രാജി വെയ്‌പ്പിക്കാൻ നിർബന്ധിതനായി. ഒരു മാസത്തിലേറെയായി വിദ്യാർഥികൾ പ്രതിഷേധിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ അവരോട് സംസാരിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ട്? ജൂലൈ 20 ന് ആയിരക്കണക്കിന് വിദ്യാർഥികൾ പാർലമെൻ്റിലേക്ക് സമാധാനപരമായി മാർച്ച് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. പക്ഷേ അവരെ ലാത്തി ചാർജ്, കണ്ണീർ വാതകം, പെല്ലറ്റ് ഗണ്ണുകള്‍, ഇലക്ട്രിക് ബാരിക്കേഡുകൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് നേരിട്ടു. നിങ്ങൾ അവർക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റ് നിഷേധിച്ചു. നിങ്ങൾ അവരുമായി സമാധാനപരമായി ഇടപെട്ടില്ല. നിരവധി വിദ്യാർഥികൾക്ക് പരിക്കേറ്റുവെന്നും അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു.

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കൂടാതെ മനുസ്‌മൃതി വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പലയിടത്തും പഠിപ്പിക്കുന്നു. ജാതീയത പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. രാജ്യത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിൽ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങളെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച മല്ലികാർജുൻ ഖാർ​ഗെ, പാഠപുസ്‌തകങ്ങളിൽ ദലിത് വിരുദ്ധമായ പലകാര്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞു.

ഖാർ​ഗെ കാണിച്ചത് യഥാർഥ മനുസ്‌മൃതിയല്ലെന്നും പ്രസ്‌താവന സമൂഹത്തെ ഭിന്നിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണെന്നും ബിജെപി അധ്യക്ഷൻ ജെപി നദ്ദ പറഞ്ഞു. ഇതോടെ ഖാർഗെയുടെ മനുസ്‌മൃതി പരാമർശങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് ജെപി നദ്ദ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഭരണ പക്ഷം വലിയ വിമർശനങ്ങളും ഉന്നയിച്ചു. അത്തരം പരാമർശങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ അസ്വസ്ഥത സൃഷ്‌ടിക്കുമെന്ന് ജെപി നദ്ദ സഭയിൽ തുറന്നടിച്ചു. പിന്നാലെ പരാമർശങ്ങൾ സഭാ രേഖകളിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തു.

എന്നാൽ രാജ്യസഭയിൽ അമിത് ഷാക്കെതിരെ മല്ലികാർജുൻ ഖാർ​ഗെ വീണ്ടും ആഞ്ഞടിക്കുകയായിരുന്നു. അമിത് ഷായുടെ വായ് തയ്ച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണോ എന്നാണ് ഖാർ​ഗെ പരിഹസിച്ചത്. ജൂലൈ 20ന് നടന്ന വിദ്യാർഥി വേട്ടയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ സത്യവും രാജ്യത്തിന് അറിയണമെന്നും അമിത് ഷാ രാജിവെക്കണമെന്നുമാണ് ഖാർ​ഗെ സഭയിൽ ആവശ്യമുന്നയിച്ചു. ഇന്നും അമിത് ഷാ സഭയിൽ എത്തിയിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

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TAGGED:

RAJYA SABHA
ANTI PAPER LEAK BILL IN RAJYA SABHA
MALLIKARJUN KHARGE
CJP PROTEST
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