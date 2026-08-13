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പാർലമെൻ്റ് വർഷകാല സമ്മേളനം ഇന്ന് അവസാനിക്കും; പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കാൻ പ്രതിപക്ഷം

വിദ്യാർഥി പ്രക്ഷോഭത്തെ നേരിട്ട പൊലീസ് അക്രമങ്ങളെച്ചൊല്ലി പാർലമെൻ്റ് തുടർച്ചയായി തടസപ്പെട്ടിരുന്നു. 19 പ്രവർത്തി ദിനങ്ങളാണ് വർഷകാല സമ്മേളനത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ ഒരു ദിവസം പോലും അമിത് ഷാ സഭയിൽ എത്തിയിരുന്നില്ല.

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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 13, 2026 at 8:03 AM IST

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ന്യൂഡൽഹി: പാർലമെൻ്റ് വർഷകാല സമ്മേളനത്തിൻ്റെ അവസാനദിനമായ ഇന്നും സഭ പ്രക്ഷുബ്‌ധമായേക്കും. വിദ്യാർഥി സമരത്തിലെ പൊലീസ് നടപടിയും അയോധ്യ വിഷയവുമെല്ലാം തുടർച്ചയായി ഉന്നയിക്കാനാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ നീക്കം. വിദ്യാർഥി പ്രക്ഷോഭത്തെ നേരിട്ട പൊലീസ് അക്രമങ്ങളെച്ചൊല്ലി പാർലമെൻ്റ് തുടർച്ചയായി തടസപ്പെട്ടിരുന്നു. അമിത് ഷായുടെ വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് പ്രതിപക്ഷം സഭയിൽ പ്രതിഷേധിച്ചത്.

എന്നാൽ സമ്മേളനത്തിലെത്താതെ സഭയ്‌ക്ക് പുറത്ത് അമിത് ഷാ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രതികരിച്ചതും പ്രതിപക്ഷം സഭയിൽ വിമർശിച്ചേക്കും. സഭയ്ക്ക് പുറത്ത് മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിച്ചും ലോക്‌സഭാസ്‌പീക്കർക്ക് കത്തെഴുതിയുമായിരുന്നു അമിത് ഷായുടെ പ്രതികരണം.

19 പ്രവൃത്തി ദിനങ്ങളാണ് വർഷകാല സമ്മേളനത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ ഒരു ദിവസം പോലും അമിത് ഷാ സഭയിൽ എത്തിയിരുന്നില്ല. ചർച്ചയ്‌ക്ക് സർക്കാർ തയാറായെന്നും പ്രതിപക്ഷം അനുവദിക്കുന്നില്ലെന്നുമാണ് കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ വാദം. ഇനിയും സഭ നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാൻ തയാറാണെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കിരണ്‍ റിജിജു അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പ്രതിപക്ഷം തയാറാണോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. പ്രതിപക്ഷ ബഹളം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സമ്മർദം ചെലുത്തി വിശദീകരണം നൽകാനാണ് കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ നീക്കം.

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സഭയ്‌ക്ക് പുറത്ത് അമിത് ഷാ മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടപ്പോഴും ഇക്കാര്യം തന്നെയാണ് ഉന്നയിച്ചത്. എല്ലാ ദിവസവും തൻ്റെ മുറിയിലിരുന്ന് സഭ നിരീക്ഷിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇരു സഭകളിലെയും ബഹളത്തിൽ എങ്ങനെ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് മറുപടി നൽകുമെന്നാണ് അമിത് ഷാ മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചത്.

കൂടാതെ സ്‌പീക്കർക്കും അമിത്ഷാ കത്ത് നൽകിയിരുന്നു. പരീക്ഷാക്രമക്കേടിനെതിരായ വിദ്യാർഥി പ്രക്ഷോഭവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചർച്ചയ്ക്ക് പ്രതിപക്ഷവുമായി കൂടിയാലോചിക്കാൻ അഭ്യർഥിച്ചാണ് ബുധനാഴ്‌ച രാവിലെ സ്‌പീക്കർ ഓം ബിർളയ്ക്ക് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി കത്ത് നൽകിയത്. എല്ലാ ചോദ്യത്തിനും മറുപടി നൽകാൻ താനൊരുക്കമാണെന്നും കത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. പ്രതികരണം സഭയിൽ നേരിട്ടെത്തി അറിയിക്കാത്തതും ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് മറുപടി നൽകാത്തതും കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ നാടകീയ നീക്കങ്ങള്‍ക്കുമെല്ലാം നടുത്തളത്തിൽ പ്രതിഷേധിക്കാനാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ നീക്കം.

അതേസമയം എഫ്‌സിആർഎ (വിദേശ സംഭാവന നിയന്ത്രണ നിയമം) ഭേദ​ഗതി ബിൽ സംയുക്ത പാർലമെൻ്ററി സമിതിയുടെ പരിഗണനയ്‌ക്ക് വിട്ടിരുന്നു. വർഷകാല സമ്മേളനം അവസാനിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ബില്ലിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രതിപക്ഷവുമായി സമവായത്തിലെത്താൻ സർക്കാരിന്‌ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. തുടർന്ന് പ്രതിഷേധം വകവയ്ക്കാതെ ഇരുസഭകളിലും ബിൽ അവതരിപ്പിച്ച് ജെപിസിക്ക് വിടുകയായിരുന്നു. ആഭ്യന്തര മന്ത്രിഅമിത് ഷാ സഭയില്‍ ബില്‍ അവതരിപ്പിക്കുമെന്നാണ് ആദ്യം അറിയിച്ചിരുന്നതെങ്കിലും പിന്നീട് മന്ത്രി എത്തിയില്ല.

കൂടാതെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേരളം പേരുമാറ്റല്‍ ബില്ലും ഇരുസഭകളും പാസാക്കി. രാഷ്‌ട്രപതിയുടെ അനുമതി കൂടി ലഭിച്ചതോടെ കേരള എന്നത് ഔദ്യോഗികമായി 'കേരളം' എന്നായി. ബില്ല് സംബന്ധിച്ചുള്ള മുഴുവന്‍ നടപടി ക്രമങ്ങളും പൂര്‍ത്തിയായി. ഇതോടെ കേന്ദ്ര -സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകളുടെ ഔദ്യോഗിക രേഖകള്‍, വിജ്ഞാപനങ്ങള്‍, നിയമപരമായ രേഖകള്‍ എന്നിവയിലെല്ലാം സംസ്ഥാനത്തിന്‍റെ പേര് ഇനി മുതല്‍ കേരളം എന്നാകും.

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