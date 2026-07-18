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ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിക്കൊരുങ്ങി കേന്ദ്രം... അജണ്ടയിൽ ഏഴ്‌ പ്രധാന ബില്ലുകൾ, പ്രതിരോധിക്കാൻ പ്രതിപക്ഷം; വർഷകാല സമ്മേളനത്തിൽ നിർണായക രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടം

മണ്ഡല പുനർനിർണയം ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി വീണ്ടും അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം അഞ്ച് പുതിയ ബില്ലുകൾ കൂടി ഈ സമ്മേളത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ട്.

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Parliament - File (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 18, 2026 at 11:01 AM IST

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ന്യൂഡൽഹി: ജൂലൈ 20 മുതൽ മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് 13 വരെ നടക്കാനിരിക്കുന്ന പാർലമെൻ്ററി വർഷകാല സമ്മേളനത്തിൽ ഒരു രാജ്യം, ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉള്‍പ്പെടെ പുതിയ ബില്ലുകള്‍ അവതരിപ്പിക്കാനൊരുങ്ങുകയാണ് കേന്ദ്രം. രാമക്ഷേത്ര സംഭാവനകളിലെ ക്രമക്കേടുകൾ, നീറ്റ് പരീക്ഷാ പേപ്പർ ചോർച്ച, എഥനോൾ അഴിമതി, ഇന്ത്യയുടെ വിദേശനയം എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി വിഷയങ്ങളുമായാണ് പ്രതിപക്ഷം സമ്മേളത്തിനൊരുങ്ങുന്നത്.

ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂറിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യ വർഷകാല സമ്മേളനമാണിത്. വരാനിരിക്കുന്ന സമ്മേളനത്തിൽ കേന്ദ്രം തീർപ്പുകൽപ്പിക്കാത്ത രണ്ട് നിയമങ്ങൾ പാസാക്കുകയും അഞ്ച് പുതിയ ബില്ലുകൾ അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകള്‍. ലോക്‌സഭ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ബിൽ സമ്മേളനത്തിൽ കേന്ദ്രം വീണ്ടും അവതരിപ്പിച്ചേക്കും. കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിലിൽ ഭൂരിപക്ഷം ലഭിക്കാതെ പരാജയപ്പെട്ട ബിൽപുതുക്കി അവതരിപ്പിക്കാനാണ് നീക്കം.

വാദപ്രതിവാദങ്ങൾക്കൊരുങ്ങി പ്രതിപക്ഷം

ജൂലൈ 20 മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് 13 വരെ നടക്കുന്ന സമ്മേളനത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ വാദപ്രതിവാദങ്ങളുമായി പ്രതിപക്ഷം രംഗത്തെത്തും. രാമക്ഷേത്ര സംഭാവനകളിലെ ക്രമക്കേടുകൾ, നീറ്റ് പരീക്ഷാ പേപ്പർ ചോർച്ച, എഥനോൾ അഴിമതി, ഇന്ത്യയുടെ വിദേശനയം എന്നിവയ്‌ക്ക് പുറമെ പഹൽ ഗാം ഭീകരാക്രമണം, ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ, തൊഴിലില്ലായ്‌മ, വിലക്കയറ്റം, തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളും പ്രതിപക്ഷം പാർലമെൻ്റിൽ ചർച്ച ചെയ്യും. കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ഭരണഘടനാ ബില്ലിനെ പരാജയപ്പെടുത്താനും ശക്തമായ ശ്രമങ്ങളുമുണ്ടാകും.

പാർലമെൻ്റ് സമ്മേളനത്തിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ട നിലപാടുകൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനായി കോൺഗ്രസ് പാർലമെൻ്ററി പാർട്ടി കഴിഞ്ഞ ദിവസം യോഗം ചേർന്നിരുന്നു. കോൺഗ്രസ് പാർലമെൻ്ററി പാർട്ടി ചെയർപേഴ്‌സൺ സോണിയാ ഗാന്ധി, കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷനും രാജ്യസഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവുമായ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ, ലോക്‌സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്നിവർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കൾ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.

കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ വിവാദ ബില്ലുകള്‍

അഞ്ച് പുതിയ ബില്ലുകൾ കൂടി വർഷകാല സമ്മേളത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ട്. വന്ദേ മാതരത്തെ അപമാനിച്ചാൽ തടവ് ശിക്ഷ നൽകുന്ന ബിൽ, ജനന-മരണ രജിസ്‌ട്രേഷൻ (ഭേദഗതി) ബിൽ, വിദേശ സംഭാന നിയന്ത്രണത്തിനുള്ള എഫ്‌സിആർഎ ബിൽ, ഇൻകംടാക്‌സ് ഭേദഗതി ബിൽ, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കമ്മീഷൻ ബിൽ, ഒരു രാജ്യം ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ബിൽ എന്നീ പ്രധാന ബില്ലുകൾ അവതരിപ്പിക്കാനാണ് സർക്കാർ ഒരുങ്ങുന്നത്. ജയിലിൽ കിടന്നാൽ പ്രധാനമന്ത്രി, മുഖ്യമന്ത്രിമാർ, മന്ത്രിമാർ എന്നിവരെ അയോഗ്യരാക്കാൻ വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്ന 130-ാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ബിൽ ഈ സമ്മേളന അജണ്ടയിൽ ഇല്ലെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.

വിദേശ സംഭാവന (നിയന്ത്രണ) ഭേദഗതി ബിൽ 2026

തിങ്കളാഴ്‌ച ആരംഭിക്കുന്ന പാർലമെൻ്റിൻ്റെ വർഷകാല സമ്മേളനത്തിൽ, വിവാദമായ എഫ്‌സിആർഎ (വിദേശ സംഭാവന നിയന്ത്രണ നിയമം) ഭേദഗതി ബിൽ പരിഗണനയ്ക്കെടുക്കും. കഴിഞ്ഞ ബജറ്റ് സമ്മേളനത്തിൽ എഫ്‌സിആർഎ അവതരിപ്പിച്ചെങ്കിലും, ബിൽ കേരള നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കണക്കിലെടുത്ത് ചർച്ചയ്‌ക്കെടുക്കുന്നത് മാറ്റിവച്ചിരുന്നു.

ക്രൈസ്‌തവ സഭകളുടെയും പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെയും ശക്തമായ പ്രതിഷേധത്തെത്തുടർന്നായിരുന്നു ഇത്. ബില്ലിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയിട്ടില്ലെന്നും ഉചിതമായ സമയത്ത് അവതരിപ്പിക്കുമെന്നും പാർലമെൻ്ററികാര്യമന്ത്രി കിരൺ റിജിജു വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഫലത്തിൽ ബിൽ അതേ രൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചാൽ വീണ്ടും പ്രതിഷേധം ശക്തമായേക്കും.

വീക്ഷിത് ഭാരത് ശിക്ഷാ അധിഷ്‌ഠാൻ ബിൽ 2025

ഇന്ത്യയിലെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ സമഗ്രമായ മാറ്റങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന നിയമനിർമ്മാണമാണ് വിക്ഷിത് ഭാരത് ശിക്ഷാ അധിഷ്‌ഠാൻ ബിൽ 2025. നിലവിലുള്ള യുജിസി, എഐസിടിഇ, എൻസിടിഇ എന്നീ മൂന്ന് പ്രധാന റെഗുലേറ്ററി ബോഡികളെ ലയിപ്പിച്ച് ഒരൊറ്റ ഉന്നതാധികാര സമിതിയാക്കി മാറ്റുകയാണ് ഈ ബില്ലിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.

എന്നാൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസമേഖലയുടെ നിയന്ത്രണം പരിപൂർണമായി കേന്ദ്രത്തിനു പിടിച്ചെടുക്കാൻ വഴിയൊരുക്കുന്ന വികസിത് ഭാരത് ശിക്ഷാ അധിഷ്‌ഠാൻ (വിബിഎസ്എ) ബില്ലിനെതിരേ രാജ്യവ്യാപകമായി എതിർപ്പ് ഉയർന്നിരുന്നു. രാജ്യത്തിൻ്റെ ഫെഡറൽ ഘടനയെ തകർക്കുന്നുവെന്ന് ആരോപണമുള്ള ബില്ലിനെതിരേ പ്രതിപക്ഷസർക്കാരുകളുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കു പുറമേ എൻഡിഎ ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.

സംസ്ഥാനസർക്കാരുകൾക്ക് സർവകലാശാലകൾക്കു മേലുള്ള നിയന്ത്രണം പാടേ ഇല്ലാതാക്കുന്നതും പുതിയ സംവിധാനത്തെ പൂർണമായും കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ കാൽക്കീഴിലാക്കുന്നതുമായ ബിൽ ദൂരവ്യാപക പ്രത്യാഘാതങ്ങൾക്കും ഏകപക്ഷീയമായ ഇടപെടലുകൾക്കും വഴിയൊരുക്കുമെന്നുമാണ് വിലയിരുത്തൽ.

പുതിയ ബില്ലുകൾ

  • ആദായനികുതി (ഭേദഗതി) ബിൽ, 2026: ഒരു ഓർഡിനൻസിന് പകരമായി ഇന്ത്യയുടെ സോവറിൻ ഡെറ്റ് മാർക്കറ്റിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും വിപണിയിലെ ലിക്വിഡിറ്റി മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ്.
  • സുപ്രീം കോടതി (ജഡ്‌ജിമാരുടെ എണ്ണം) ഭേദഗതി ബിൽ, 2026: സുപ്രീം കോടതി ജഡ്‌ജി മാരുടെ അംഗസംഖ്യ 33 ൽ നിന്ന് 37 ആയി വർധിപ്പിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു (ഇതിൽ ഇന്ത്യയുടെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല
  • ജനന-മരണ രജിസ്ട്രേഷൻ (ഭേദഗതി) ബിൽ, 2026: ജനന-മരണ രജിസ്ട്രേഷൻ വൈകുന്നത് നിയന്ത്രിക്കുന്ന നടപടിക്രമങ്ങൾ കർശനമാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു.
  • ദേശീയ ബഹുമതിയെ അപമാനിക്കുന്നത് തടയൽ (ഭേദഗതി) ബിൽ, 2026: ദേശീയ ചിഹ്നങ്ങളെയും ദേശീയ ബഹുമതിയെയും അനാദരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്കെതിരെ കർശനമായ നിയമ വ്യവസ്ഥകൾ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്നു.
  • ചെറുകിട സംരംഭ വികസന (ഭേദഗതി) ബിൽ, 2026: ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നത് എളുപ്പമാക്കുന്നതിനും കാലതാമസം നേരിടുന്ന പേയ്‌മെൻ്റുകൾക്കെതിരായ സുരക്ഷാ നടപടികൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും എംഎസ്എംഇ നിയന്ത്രണത്തിൽ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പങ്ക് വർധിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള നടപടികൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

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TAGGED:

PARLIAMENT MONSOON SESSION 2026
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