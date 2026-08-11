പാർലമെൻ്റ് സമ്മേളനം കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിൽ; അമിത് ഷായുടെ മറുപടിക്കായി കാതോർത്ത് രാജ്യം, കേരളം ബില് ഇന്ന് പരിഗണനയില്
കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ 20-ന് ഡല്ഹിയില് പ്രതിഷേധം നടത്തിയ വിദ്യാർഥികൾക്ക് നേരെ പൊലീസ് നടത്തിയ ലാത്തിച്ചാർജ്ജും ക്രൂരമായ നടപടികളുമാണ് പാര്ലമെൻ്റിലെ പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണം.
Published : August 11, 2026 at 9:42 AM IST
ന്യൂഡല്ഹി: പാർലമെൻ്റിൻ്റെ മണ്സൂണ് സമ്മേളനം മറ്റൊരു കലുഷിതമായ ദിനത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. സഭാനടപടികൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഭരണ-പ്രതിപക്ഷ ചേരികൾ തമ്മിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടം രൂക്ഷമായിക്കഴിഞ്ഞു. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായുടെ ഔദ്യോഗിക പ്രതികരണത്തിനും മറുപടിക്കുമായി പ്രതിപക്ഷം ശക്തമായ നിലപാടിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നതോടെ ഇന്നും പാർലമെൻ്റ് അടിയന്തര നിർത്തിവെക്കലുകളിലേക്കും മുദ്രാവാക്യം വിളികളിലേക്കും നീങ്ങുമെന്ന സൂചനയാണുള്ളത്.
കടുത്ത പ്രതിപക്ഷ ബഹളങ്ങൾക്കും പ്രതിസന്ധികൾക്കും ഒടുവിലാണ് അമിത് ഷാ മറുപടി നൽകാൻ തയ്യാറാണെന്ന് പാർലമെൻ്ററികാര്യ മന്ത്രി കിരൺ റിജിജു കഴിഞ്ഞ ദിവസം വ്യക്തമാക്കിയത്. കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ 20-ന് ഡല്ഹിയില് പ്രതിഷേധം നടത്തിയ വിദ്യാർഥികൾക്ക് നേരെ പൊലീസ് നടത്തിയ ലാത്തിച്ചാർജ്ജും ക്രൂരമായ നടപടികളുമാണ് പാര്ലമെൻ്റിലെ പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണം.
വിദ്യാർഥികൾക്ക് നേരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവിട്ടത് ആരാണെന്ന് അമിത് ഷാ വ്യക്തമാക്കണമെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജി വേണമെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിപക്ഷം ആവശ്യപ്പെടുന്നു. സർക്കാർ ചർച്ചയ്ക്ക് പൂർണ്ണ സജ്ജമാണെന്നും എന്നാൽ പ്രതിപക്ഷം സഭ സുഗമമായി നടത്താൻ അനുവദിക്കണമെന്നും ബിജെപി ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഇതേ ബഹളങ്ങൾക്കിടയിലും 'കേരളത്തിൻ്റെ പേര് മാറ്റൽ ബിൽ', ട്രിബ്യൂണൽ പരിഷ്കരണ ബിൽ തുടങ്ങിയവ ഇന്ന് സഭയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് വരുന്നുണ്ട്
പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ നിലപാട്
വിവിധ ജനകീയ വിഷയങ്ങളിലും രാജ്യത്തെ സുപ്രധാന രാഷ്ട്രീയ സംഭവവികാസങ്ങളിലും കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും വ്യക്തമായ മറുപടി വേണമെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളുടെ സംയുക്ത ആവശ്യം. വിഷയത്തിൽ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി തന്നെ സഭയിൽ നേരിട്ടെത്തി പ്രസ്താവന നടത്തണമെന്നും പ്രതിപക്ഷ എം.പിമാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. കാതലായ ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് സർക്കാർ ഒളിച്ചോടാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ആരോപിക്കുമ്പോൾ, ചോദ്യോത്തര വേളയും സഭാനടപടികളും തടസ്സപ്പെടുത്താനുള്ള തന്ത്രമാണ് പ്രതിപക്ഷം പയറ്റുന്നതെന്ന് ഭരണപക്ഷം തിരിച്ചടിക്കുന്നു.
ചൂടേറിയ ചർച്ചകളും തടസ്സങ്ങളും
കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലും സഭയുടെ ഇരുസഭകളും സമാനമായ ബഹളങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിരുന്നു. കാവൽക്കാരായി നിൽക്കേണ്ട സഭാനേതാക്കൾ പരസ്പരം പോരടിക്കുമ്പോൾ, സഭ നിർത്തിവെക്കേണ്ടി വരുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. നടുത്തളത്തിൽ ഇറങ്ങി പ്രതിഷേധിക്കുന്ന പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങളുടെ നിലപാട് സഭാ നടപടികളെ പൂർണ്ണമായും സ്തംഭിപ്പിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലെത്തിച്ചു.
അമിത് ഷായുടെ മറുപടി എന്ത്?
പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ പ്രതിഷേധ കൊടുങ്കാറ്റിനിടയിൽ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ ഇന്ന് സഭയിൽ നടത്തുന്ന മറുപടി പ്രസംഗം അതീവ നിർണായകമാണ്. ഭരണപക്ഷത്തിൻ്റെ നയങ്ങളും നിലപാടുകളും കൃത്യമായി വ്യക്തമാക്കുന്നതിനൊപ്പം പ്രതിപക്ഷ ആരോപണങ്ങളുടെ മുനയൊടിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള തിരിച്ചടികൾക്കായിരിക്കും സഭ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുക. സഭയ്ക്കകത്തും പുറത്തും കടുത്ത രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടം നടക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ, അമിത് ഷാ എന്ത് നിലപാടായിരിക്കും സ്വീകരിക്കുക എന്നത് രാഷ്ട്രീയ വൃത്തങ്ങൾ ഉറ്റുനോക്കുന്നു. സഭ സുഗമമായി നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകാൻ സ്പീക്കറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അനുരഞ്ജന ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഇരുപക്ഷവും തങ്ങളുടെ നിലപാടുകളിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാകാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ പാർലമെൻ്റ് വളപ്പിൽ ഇന്ന് ചൂടേറിയ ദിനമായിരിക്കും എന്ന് ഉറപ്പാണ്.
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