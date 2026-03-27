ഇന്ധനക്ഷാമം: മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെ യോഗം വിളിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി, പാർലമെൻ്റിൽ അടിയന്തര ചർച്ച ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷം
പ്രതിപക്ഷം ഇന്ന് അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടിസ് നൽകും. വാണിജ്യ എൽപിജി ക്ഷാമം ഓൺലൈൻ യോഗത്തിൽ ചർച്ചയാകും. രാജ്യത്ത് മതിയായ കരുതൽ ഇന്ധനമുണ്ടെന്ന് സർക്കാർ. രാജ്യസഭയിൽ ഇന്ന് ധനാഭ്യർഥന ബിൽ അവതരിപ്പിച്ചേക്കും.
Published : March 27, 2026 at 7:12 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷവും രാജ്യത്തെ ഊർജ പ്രതിസന്ധിയും പാർലമെൻ്റിൽ അടിയന്തരമായി ചർച്ച ചെയ്യണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിളിച്ചുചേർത്ത സർവകക്ഷിയോഗത്തിൽ സർക്കാർ നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചിരുന്നു. ഗൗരവമേറിയ വിഷയങ്ങൾ അടച്ചിട്ട മുറിയിലല്ല, പാർലമെൻ്റിലാണ് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പ്രതിപക്ഷം വ്യക്തമാക്കി.
ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങൾ ഇന്നും സഭയിൽ നോട്ടിസ് നൽകും. സഭയിലെ മറ്റ് നടപടിക്രമങ്ങൾ മാറ്റിവച്ച് വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടിസാണ് നൽകുക. രാജ്യത്തിൻ്റെ വിദേശനയമടക്കം പാർലമെൻ്റിൽ വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യണമെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ആവശ്യം.
ആഗോളതലത്തിൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വിലയിലുണ്ടായ വർധന രാജ്യത്തെ സാമ്പത്തിക മേഖലയെ ബാധിക്കുമെന്ന ആശങ്കയും പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്. വിലക്കയറ്റം തടയാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അടിയന്തര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും ജനങ്ങളുടെ മേൽ അധികഭാരം അടിച്ചേൽപ്പിക്കരുതെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ലോക്സഭയിലും രാജ്യസഭയിലും ഈ വിഷയം ഉന്നയിക്കാൻ തന്നെയാണ് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ സംയുക്ത തീരുമാനം.
മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെ യോഗം
പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ഇന്ന് വൈകിട്ട് 6.30ന് മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെ യോഗം ചേരും. ഓൺലൈനായാണ് യോഗം ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. കേരളമടക്കമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ നേരിടുന്ന വാണിജ്യ എൽപിജി ക്ഷാമവും വിതരണത്തിലെ പ്രതിസന്ധികളും യോഗത്തിൽ പ്രധാന ചർച്ചാവിഷയമാകും.
സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഇന്ധന ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കാൻ സ്വീകരിക്കേണ്ട മുൻകരുതലുകൾ യോഗം വിലയിരുത്തും. എണ്ണ വിതരണ കമ്പനികളുടെ പ്രതിനിധികളും കേന്ദ്ര പെട്രോളിയം മന്ത്രിയും അവലോകന യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കും. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മുഖ്യമന്ത്രിമാർ യോഗത്തിൽ നേരിട്ട് പങ്കെടുത്തേക്കില്ല. പകരം ചീഫ് സെക്രട്ടറിമാരോ മറ്റ് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരോ ആകും ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് പങ്കെടുക്കുക.
കരുതൽ ഇന്ധനം
സംഘർഷത്തിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ നീണ്ടുപോകാൻ ഇടയുണ്ടെങ്കിലും ജനങ്ങൾ പരിഭ്രാന്തരാകേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്ന് സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി. രാജ്യത്ത് മതിയായ തോതിൽ കരുതൽ ഇന്ധനം ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് സർവകക്ഷിയോഗത്തിൽ സർക്കാർ പ്രതിപക്ഷത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു. വരും ദിവസങ്ങളിലും വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കാനാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ തീരുമാനം. ആവശ്യാനുസരണം മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ എണ്ണ ഇറക്കുമതി ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതകളും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. അടിയന്തര സാഹചര്യം നേരിടാൻ രാജ്യം സജ്ജമാണെന്നും ഇന്ധനവിതരണം തടസപ്പെടാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേക കർമസേനയെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും സർക്കാർ വിശദീകരിക്കുന്നു. വിലക്കയറ്റം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നികുതി കുറയ്ക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടേക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.
ഈ വിഷയങ്ങൾക്കെല്ലാം പുറമെ കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമൻ ഇന്ന് രാജ്യസഭയിൽ ധനാഭ്യർഥന ബിൽ അവതരിപ്പിച്ചേക്കും. രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സുപ്രധാന പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ബില്ലിൻ്റെ അവതരണ വേളയിൽ ഉണ്ടായേക്കാം. ബിൽ പാസാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഭരണപക്ഷവും പ്രതിപക്ഷവും തമ്മിൽ സഭയിൽ ചൂടേറിയ ചർച്ചകൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. രാജ്യത്തിൻ്റെ സമഗ്ര വികസനം ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള വിവിധ പദ്ധതികൾക്കുള്ള ഫണ്ട് വകയിരുത്തലും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടും.
Also read:- ഐപിഎല് : ഓരോ എംഎല്എമാര്ക്കും നാല് വിഐപി ടിക്കറ്റുകള് വീതം ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് സര്ക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ട് നിയമസഭാ സ്പീക്കര്