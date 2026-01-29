"യൂറോപ്യൻ വിപണി പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം, വരുന്നത് അനന്ത സാധ്യതകള്", 140 കോടി ജനങ്ങളുടെ ഫലമെന്ന് മോദി
Published : January 29, 2026 at 2:32 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: യൂറോപ്യൻ യൂണിയനുമായുള്ള സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര കരാർ ഇന്ത്യയ്ക്ക് നേട്ടമുണ്ടാക്കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. കരാറിലൂടെ തുറക്കുന്ന പുതിയ വിപണികള് രാജ്യത്തെ ഉല്പാദകര് പ്രയോജനപ്പെടുത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ദീർഘകാലമായി നിലനിൽക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ മറികടന്ന് ശാശ്വതമായ പരിഹാരങ്ങൾക്കായി രാജ്യം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും മോദി വ്യക്തമാക്കി.
തടസങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനു പകരം പരിഹാരങ്ങൾ കണ്ടെത്തേണ്ട സമയമാണിത്. ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ സര്ക്കാര് ഫയലുകളില് മാത്രം ഒതുങ്ങാതെ അത് ജനങ്ങളിലേക്ക് കൃത്യമായി എത്തിക്കുന്നതാണ് തൻ്റെ സര്ക്കാരിൻ്റെ കര്ത്തവ്യമെന്നും മോദി പറഞ്ഞു. ബജറ്റ് സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. "സമഗ്രവികസനത്തിനായി ശ്രമിക്കുമ്പോഴും പ്രവര്ത്തിക്കുമ്പോഴും രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രധാന ശ്രദ്ധ എപ്പോഴും ജനങ്ങളിലാണ്. ആത്മവിശ്വാസം നിറഞ്ഞ ഇന്ത്യ ലോകത്തിന് പ്രതീക്ഷയുടെ ഉറവിടമായി മാറിയെന്നും" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
യൂറോപ്യന് യൂണിയനുമായുള്ള സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര കരാറിലൂടെ ഒരു പുതിയ വ്യാപാര വിപണി തന്നെ തുറന്നിരിക്കുകയാണെന്ന് മോദി വ്യക്തമാക്കി. ഇതു പ്രകാരം യൂറോപ്യൻ യൂണിയനില് അംഗമായ 27 രാജ്യങ്ങള് ഇന്ത്യയ്ക്ക് വ്യാപാര വിപണി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഈ കരാർ പ്രകാരം യൂറോപ്യന് യൂണിയനിലേക്ക് ഇന്ത്യ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന 93% ഉല്പ്പന്നങ്ങള്ക്കും നികുതി രഹിത പ്രവേശനം ലഭിക്കും. അതേസമയം യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ നിന്നുള്ള ആഡംബര കാറുകളുടെയും വൈനുകളുടെയും ഇറക്കുമതി പ്രകാരം ഇന്ത്യൻ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയില് ലഭിക്കും.
ഏകദേശം രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടുകളായി നടന്ന ചർച്ചകൾക്കൊടുവിലാണ് സ്വതന്ത്ര വ്യാപാരകരാര് സാധ്യമായതെന്ന് ഇന്ത്യയും യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും ചൊവ്വാഴ്ച പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഈ കരാർ ലോകത്തിലെ നാലാമത്തെ വലിയ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയായ ഇന്ത്യയിലും രണ്ടാമത്തെ വലിയ സാമ്പത്തിക കൂട്ടായ്മയായ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലും ഏകദേശം 2 ബില്യൺ ആളുകളുടെ വിപണി സൃഷ്ടിക്കും. സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര കരാർ 140 കോടി പൗരന്മാരുടെ ആത്മവിശ്വാസത്തിൻ്റെ പ്രകടനമാണെന്നും അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിച്ചു.
ബുധനാഴ്ച പാർലമെൻ്റിൻ്റെ ഇരുസഭകളുടെയും സംയുക്ത സമ്മേളനത്തിൽ രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപതി മുർമു നടത്തിയ പ്രസംഗത്തെ പരാമർശിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു മോദി ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. 140 കോടി പൗരന്മാരുടെ ആത്മവിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഫലമാണിതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ ഞായറാഴ്ച തൻ്റെ തുടർച്ചയായ ഒമ്പതാം ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുമെന്നും ഇത്രയും ശ്രദ്ധേയമായ നേട്ടം കൈവരിക്കുന്ന രാജ്യത്തെ ഏക വനിതാ ധനമന്ത്രിയായി അവർ മാറുമെന്നും മോദി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ വളരെ മഹത്തായ ഒരു അധ്യായമാണിതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
