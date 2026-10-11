അഭിജിത്തിനെ ഇന്നലെ വിട്ടയച്ചിരുന്നെങ്കില് മുത്തശിയുടെ സംസ്കാര ചടങ്ങില് പങ്കെടുക്കാനാകുമായിരുന്നെന്ന് അമ്മ
മുത്തശിയുടെ മരണം മറച്ചുവച്ചെന്ന് ആരോപണം ഉയര്ത്തി മാതാപിതാക്കള്, ആരോപണം പൂര്ണമായും തള്ളി ഡല്ഹി പൊലീസ്
Published : October 11, 2026 at 1:01 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: കോക്രോച്ച് ജനത പാർട്ടി സ്ഥാപകൻ അഭിജീത് ദീപ്കെയുടെ മുത്തശിയുടെ മരണവിവരം മകനെ അറിയിച്ചില്ലെന്ന് ആരോപണം ഉയര്ത്തി മാതാപിതാക്കള്. ഡൽഹി പൊലീസ് കള്ളം പറയുകയാണെന്നും വിവരം ലഭിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അവൻ ഉടൻ എത്തുമായിരുന്നുവെന്നും ദീപ്കെയുടെ അമ്മ അനിത പറഞ്ഞു. എന്നാല് ഡൽഹി പൊലീസ് ആരോപണം പൂര്ണമായും നിഷേധിച്ചു.
Hingoli, Maharashtra: Mother of CJP founder Abhijeet Dipke, Anita Dipke, says, "If Abhijeet had been released yesterday, he could have attended his grandmother's last rites today. Now, he will not even be able to see her face one last time." https://t.co/ETAIYjgpx0— IANS (@ians_india) October 11, 2026
ശനിയാഴ്ച തന്നെ മകനെ കസ്റ്റഡിയിൽ നിന്ന് വിട്ടയച്ചിരുന്നെങ്കിൽ മുത്തശ്ശിയുടെ അന്ത്യകർമ്മങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നുവെന്ന് ദീപ്കെയുടെ അമ്മ അനിത പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അവസാനമായി മുത്തശിയുടെ മുഖം കാണാൻ പോലും അവന് കഴിയില്ലെന്ന് അവർ വ്യക്തമാക്കി. "അഭിജിതിനെ ഇന്നലെ വിട്ടയച്ചിരുന്നെങ്കിൽ മുത്തശിയുടെ അന്ത്യകർമ്മങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അവന് കഴിയുമായിരുന്നു. "ഡൽഹി പൊലീസ് കള്ളം പറയുകയാണ്. അവന് വിവരം ലഭിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അവൻ ഉടൻ തന്നെ എത്തുമായിരുന്നു" അവർ പറഞ്ഞു.
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അവനൊരു ഭീകരവാദിയോ രാജ്യദ്രോഹിയോ ആണോയെന്ന് ദീപ്കെയുടെ പിതാവ് ഭഗവാൻ ദീപ്കെ ഭരണകൂടത്തോട് ചോദിച്ചു. മുത്തശിയുടെ ശവസംസ്കാര ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോലും അനുവദിക്കാത്ത തരത്തിൽ എന്ത് കുറ്റമാണ് അവൻ ചെയ്തതെന്നും പിതാവ് ചോദ്യമുയര്ത്തി. "മുത്തശിയുടെ ശവസംസ്കാര ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോലും അനുവദിക്കാത്ത തരത്തിൽ എന്ത് കുറ്റമാണ് അവൻ ചെയ്തത്? എന്താണ് അവൻ ചെയ്ത കുറ്റം? അവനൊരു ഭീകരവാദിയോ രാജ്യദ്രോഹിയോ ആണോ? തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരെ സർക്കാർ വെറുതെ വിടാറുണ്ട്. എൻ്റെ മകൻ എന്ത് തെറ്റാണ് ചെയ്തത്? അവനെ വിമാനത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയിട്ടും മുത്തശിയുടെ അന്ത്യകർമ്മങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അനുവദിച്ചില്ല" അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
Preventive arrest u/s 126/170 BNSS of Sh. Abhijeet Dipke, Sh. Ashutosh Ranka and Sh. Saurav Das was done on 10.10.2026. All due legal procedures were followed and they were produced before the SEM Court, Delhi Cantt on 11.10.2026. A bail bond as Surety Bond of ₹50,000/- was filled for maintaining peace and good behaviour, for a period of one year, and they were released by the SEM Court.— Delhi Police (@DelhiPolice) October 11, 2026
അഭിജിത് ദീപ്കെ കസ്റ്റഡിയിലിരിക്കെയാണ് ഇന്നലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുത്തശിയായ സാവിത്രിബായ് ദീപ്കെ മരിച്ചത്. ശവസംസ്കാര ചടങ്ങുകളില് മകന് പങ്കെടുക്കാന് കഴിയാതെ വന്നതോടെയാണ് ഡല്ഹി പൊലീസിനെതിരെ ആരോപണം ഉയര്ത്തി മാതാപിതാക്കള് രംഗത്തെത്തിയത്. എന്നാല് വിവരം അഭിജിതിനെ അറിയിച്ചെന്ന് ഡല്ഹി പൊലീസ് മറുപടി നല്കി.
ആരോപണങ്ങള് നിഷേധിച്ച് ഡല്ഹി പൊലീസ്
മാതാപിതാക്കള് ആരോപണം ഉയര്ത്തിയോതോടെ വാദങ്ങള് നിഷേധിച്ച് ഡല്ഹി പൊലീസ് രംഗത്തെത്തി. മുത്തശി മരിച്ച വിവരം അഭിജിതിനെ അറിയിച്ചെന്നും, നാട്ടിലെത്തിക്കാനുള്ള എല്ലാ സഹായ വാഗ്ദനവും നല്കിയെന്നും ഡല്ഹി പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. അഭിജിത് സഹായം നിരസിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായതെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ഡൽഹി പൊലീസിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക എക്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെയാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.
Hingoli, Maharashtra: Mother of CJP founder Abhijeet Dipke, Anita Dipke, says, "What crime had he committed that he was not even allowed to attend his grandmother's funeral? What crime has he committed? Is he a terrorist or a traitor? The government automatically releases those who do wrong. What wrong had my son done? He was taken away on a plane, yet he was not allowed to attend his grandmother's last rites..."— IANS (@ians_india) October 11, 2026
"അഭിജിത്തിൻ്റെ മുത്തശിയുടെ മരണവാർത്ത അങ്ങേയറ്റം അനുഭാവപൂർവം അദ്ദേഹത്തെ ഉടൻ തന്നെ അറിയിച്ചു. സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നടക്കുന്ന സമയത്തെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തെ അറിയിക്കുകയും, മാനുഷിക പരിഗണനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നാട്ടിലെത്താൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ സഹായങ്ങളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ അദ്ദേഹം ആ സഹായം സ്വീകരിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചു" പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
50,000 രൂപയുടെ ജാമ്യത്തുകയിൽ അഭിജിത്തിനെ വിട്ടയച്ചു
മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ ഗ്യാൻ കുമാറിനെതിരെ സി.ജെ.പി ആസൂത്രണം ചെയ്ത പ്രതിഷേധ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാനായി ഡൽഹിയിലെത്തിയ, അഭിജിത്തിനെയും സഹപ്രവർത്തകരായ അശുതോഷ് റാങ്ക, സൗരവ് ദാസ് എന്നിവരെയും വിമാനത്തിനുള്ളിൽ വച്ച് അധികൃതർ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.
The information regarding the demise of Abhijeet’s grandmother was promptly conveyed to him with due sensitivity. He was also informed of the scheduled funeral time and offered all possible assistance to facilitate his travel to his hometown on humanitarian grounds, however he denied to avail the same.— Delhi Police (@DelhiPolice) October 11, 2026
ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ഡൽഹി കാൻ്റ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുന്നിൽ ഹാജരാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവരെ രഹസ്യ കേന്ദ്രത്തിലാണ് പാർപിച്ചിരുന്നത്. ഒരു വർഷത്തേക്ക് സമാധാനവും നല്ല പെരുമാറ്റവും ഉറപ്പുനൽകണമെന്ന വ്യവസ്ഥയോടെ, 50,000 രൂപയുടെ ജാമ്യത്തുകയിൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് ഇവരെ വിട്ടയച്ചു.
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